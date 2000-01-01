«Челси» круто представил Палмера в EA Sports FC 25
Весь мир готовится к выходу новенькой игры EA Sports FC 25, и «Челси» не остаётся в стороне. Команда круто обыграла рейтинги своих звёзд Коула Палмера и Лорен Джеймс, устроив невероятную фотосессию!
Лёд
Коул Палмер получил наивысший рейтинг (85) среди игроков мужской команды «Челси». Карточку представили с отсылками к стихии льда.
Пламя
Лорен Джеймс стала лучшей среди футболисток «Челси», получив карточку с рейтингом 86. Вингер на своих снимках представляла стихию огня.
Объединение стихий
Главная задумка фотосессии — в «Челси» столь разные стихии могут объединиться и стать чем-то мощным и сильным.
«Челси» круто представил карточки Палмера и Джеймс в EA Sports FC 25
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