«Челси» круто представил карточки Палмера и Джеймс в EA Sports FC 25

«Челси» круто представил Палмера в EA Sports FC 25

Весь мир готовится к выходу новенькой игры EA Sports FC 25, и «Челси» не остаётся в стороне. Команда круто обыграла рейтинги своих звёзд Коула Палмера и Лорен Джеймс, устроив невероятную фотосессию!