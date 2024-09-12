ЦСКА остановит «Зенит», а Карпин снова проиграет в Краснодаре? Интриги 8-го тура РПЛ

Скучали по РПЛ? Первая международная пауза в новом сезоне подходит к концу, и уже 13 сентября стартует новый тур. Что интересного нас ждёт в ближайший уикенд?

Программу 8-го тура откроет матч в Казани, куда приедут футболисты «Крыльев Советов». У самарской команды есть проблемы в гостевых матчах. Мало того, что она не набрала ни одного очка на выезде (два поражения), так ещё и не забила ни одного мяча. Правда, до этого команда Игоря Осинькина летала только в Москву — там она проиграла и «Спартаку» (0:3), и «Динамо» (0:1).

«Рубин» в этом сезоне уже забил 11 мячей — это больше, чем у «Спартака» или «Краснодара». Казанский клуб находится в середине таблицы (восьмое место), но по очкам в домашних матчам — на 14-м. Для «Крыльев» поездка в Татарстан — суровое испытание. В XXI веке соперники 17 раз встречались в Казани в чемпионате России. У самарского клуба всего две победы и 12 забитых мячей. У «Рубина» — 13 побед и 33 гола.

«Локомотив» приятно удивил на старте сезона. Впрочем, команда Михаила Галактионова безобразно провела заключительный матч перед перерывом. «Краснодар» размазал железнодорожников (3:0), а вратарь Илья Лантратов накосячил по полной программе. Тем не менее красно-зелёные занимают высокое место в таблице (третье) с отставанием от лидера РПЛ в два очка.

«Оренбург» выдал серию из девяти матчей без побед во всех турнирах. В прошлом туре команда Давида Деограсии спаслась от поражения в игре с «Динамо» благодаря голу в добавленное время. Пока «Оренбург» находится за пределами зоны стыковых матчей, но опережает «Химки» только по дополнительным показателям. В последнее время «Локо» здорово играет в Оренбурге — три победы подряд (речь только об РПЛ). В этих встречах железнодорожники забили суммарно девять мячей.

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. Может быть, звучит слишком громко, с учётом того, что впереди ещё две трети дистанции. «Факел» меньше всех забивает (три мяча в РПЛ, как и у «Динамо» Мх), а «Пари НН» больше всех пропускает (15). А ещё нижегородский клуб ни разу не обыгрывал соперника на выезде в РПЛ. Более того, ни разу не забивал. 2:0, 1:0 — так завершились матчи с участием команд в Воронеже. Все домашние встречи «Факела» в нынешнем сезоне в РПЛ получались «низовыми» (меньше трёх мячей за игру). Так будет и на этот раз?

Центральная игра 8-го тура. Любопытная деталь. Марко Николич ни разу не обыгрывал «Зенит» (две ничьих, три поражения). Единственная поездка в Санкт-Петербург (май 2021-го) надолго запомнилась сербу — поражение со счётом 1:6. Но ведь теперь игра пройдёт в столице. С другой стороны, ЦСКА не проигрывает «Зениту» в основное время в течение шести матчей подряд. Две последние поездки на домашний стадион армейцев в РПЛ не принесли гостям победы. Сначала команда Сергея Семака проиграла со счётом 0:1, а потом ушла от поражения благодаря голу со стандарта в самой концовке — 1:1. В последнее время ЦСКА стал неудобным соперником для «Зенита», но то было при Владимире Федотове. А сейчас у красно-синих другой тренер.

Заключительный матч субботней программы тура пройдёт в Краснодаре. Именно там состоится очередное южное дерби. «Быки» пока выдают серии. Сначала трижды подряд сыграли вничью, а потом одержали четыре победы. В итоге команда Мурада Мусаева взлетела на вторую строчку в таблице. Выше — только «Зенит». «Ростов» уже дважды проиграл на выезде и пропустил в этих матчах в общей сложности восемь мячей. «Краснодар» же до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне. «Ростов» традиционно плохо играет на стадионе «быков». Команды провели там друг с другом 14 матчей в РПЛ, и гости одержали всего одну победу. Из 10 последних встреч в Краснодаре «Ростов» в девяти случаях пропускал не меньше двух.

«Динамо» неудачно провело два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Марцела Лички уступила дома «Краснодару» (0:1), а потом упустила победу в гостевой игре с «Оренбургом» (2:2). В итоге сентябрьский перерыв бело-голубые встретили на шестой строчке в таблице. Столичная команда неплохо играет дома (три победы в четырёх матчах). «Ахмат» во время паузы в чемпионате сменил тренера — Сергей Ташуев пришёл на место Магомеда Адиева. Задача у него непростая, ведь сейчас «Ахмат» находится в зоне прямого вылета. Любопытно, что команды Ташуева не проигрывают «Динамо» в течение пяти матчей подряд (три победы, две ничьих).

Ещё одна важная игра в борьбе за выживание. Обе команды находятся в зоне стыковых матчей, так что очки нужны и тем, и другим. «Акрон» пока не набрал ни одного очка на своём поле (два поражения в двух матчах) и забил всего один мяч. «Химки», в свою очередь, набирают на выезде больше очков, чем дома (четыре против двух). В прошлом сезоне команды рубились в Первой лиге. «Акрон» проиграл дома (0:2), а в Подмосковье соперники поделили очки — 2:2.

В этом сезоне «Спартак» уже проигрывал махачкалинскому клубу. Это было в Кубке России — тогда «Динамо» победило в Москве со счётом 1:0. Красно-белые выдали серию из шести матчей без поражений в РПЛ и оказались на четвёртом месте в таблице. «Динамо» находится на девятой строчке, но в последних трёх турах одержало две победы. У махачкалинского клуба очень слабая атака (три гола), у «Спартака» — хорошая оборона (три пропущенных мяча). Чем завершится первая поездка Станковича в Дагестан?