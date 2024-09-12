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Трансферы РПЛ, лето-2024: когда закрывается летнее трансферное окно в России, все переходы, новости онлайн, последний день

Последний день трансферного окна в России! Кого успеют урвать топ-клубы? LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
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Последний день трансферного окна в России! LIVE
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Все сделки летнего дедлайна. Следим вместе!

Друзья, всем привет! 12 августа — большой день. Сегодня в России закрывается летнее трансферное окно 2024 года. А это значит, что у клубов РПЛ остаются последние часы для оформления сделок.

Больших трансферов в России этим летом хватало. Самым главным, пожалуй, стал переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Были и сорвавшиеся сделки. Например, всё тот же «Спартак» так и не выписал Джона Кордобу из «Краснодара». Увидим ещё что-то яркое в дедлайн?

«Чемпионат» предлагает следить за последним днём летнего трансферного окна в нашем онлайн-материале. Все переходы, ключевые комментарии и подробности — это и другое ловите здесь.

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