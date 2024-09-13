Долгожданный трансфер ЦСКА в атаку! Но у Гуарирапы парадоксальная статистика

ЦСКА перед закрытием летнего трансферного окна в чемпионате России всё же берёт нового нападающего. Усилить атаку армейцев должен Сауль Гуарирапа из «Сочи». 21-летний венесуэлец стал одним из главных открытий РПЛ прошлого сезона, но в нынешнем после вылета южан в Первую лигу едва ли наиграл на приглашение в топ-клуб нашей лиги.

ЦСКА почти полностью поменял атаку за какие-то три месяца. В летнее окно из московского клуба ушли его главные бомбардиры: Фёдор Чалов — в ПАОК, Антон Заболотный — в «Химки». Пришли Секу Койта из «Ред Булл Зальцбург» и Артём Шуманский из «Ариса». Эти двое, а также нападающий сборной России Тамерлан Мусаев, который и сам-то в составе армейцев только с января 2024-го, и будут конкурентами венесуэльского новичка за место в основе.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, ЦСКА арендует Гуарирапу на сезон за € 400 тыс. с обязательством выкупа. Прописанная в договоре опция выкупа будет активирована, если нападающий сыграет определённое количество матчей за армейцев. Московский клуб в условиях финансовых ограничений не мог позволить себе сейчас полноценный трансфер.

Когда Гуарирапа приезжал в РПЛ из чемпионата Венесуэлы в январе 2024 года, этого игрока не знал в России никто, кроме узкопрофильных специалистов скаутинга. «Сочи», к слову, тоже сперва арендовал нападающего у «Каракаса» за € 200 тыс. и только летом, убедившись в квалификации легионера и отсутствии у Сауля больших проблем с коленями, выкупил права, доплатив ещё € 900 тыс. Судя по всему, и партнёров по «Сочи» Гуарирапа поначалу не впечатлил.

Сауль Гуарирапа Фото: Эрик Романенко/ТАСС

«Когда он пришёл, мягко говоря, пацаны над ним смеялись. Он был неуклюженьким: втыкался, вреза́лся, крепкий, но с техникой проблемы. Однако мне почему-то показалось, я ещё кому-то сказал, что из этого парня может что-то получиться. Мне понравилось, что он простой. Приходил, мало разговаривал, работал на тренировках, а потом на играх забивал. Просто был его соотечественник, Кордова который. Тот на себя все цепочки наденет, наушники, кольца, все часы, что есть, сумки, а забил 0. Хотя, когда он пришёл, думали, что это игрок стартового состава, будет забивать. А этот спокойно работал, не выпендривался», — рассказывал защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, игравший за «Сочи» на правах аренды, в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Гуарирапа действительно стал забивать как машина и едва не помог «Сочи» спастись от вылета из РПЛ. В 10 матчах за южан венесуэлец наколотил восемь мячей: два — «Краснодару», по одному — ЦСКА, «Ростову», «Уралу», московскому «Динамо», «Пари НН» и «Рубину». Причём все с игры — пенальти Сауль не исполнял. Пять голов забил правой ногой, один левой и два — головой.

В среднем на один гол Гуарирапа тратил 97 минут — феноменальный показатель для РПЛ! Никто из основных форвардов своих команд не имел такой скорострельности. Лучшие цифры были только у Владимира Писарского из «Крыльев Советов», который забил три мяча за 262 сыгранные минуты в чемпионате России (в среднем — 87 минут).

Ещё немного статистики Гуарирапы из второй части прошлого сезона РПЛ. В среднем за 90 минут венесуэлец наносил 3,2 удара по воротам, в том числе 1,8 — в створ. Реализация голевых моментов у Сауля составила очень высокие 28,5%.

Неудивительно, что после вылета «Сочи» из РПЛ к Гуарирапе стали присматриваться топ-клубы элиты. Появлялась информация, что венесуэльца подпишет «Зенит», которому требовался мощный форвард. Вроде бы Сауль даже прошёл медосмотр перед возможным трансфером в петербургский клуб. Но чемпион России в конце концов сделал выбор в пользу других нападающих — Лусиано Гонду и Александра Соболева. Возможно, из-за того, что на старте нового сезона Гуарирапа впечатлял уже меньше.

С такой статистикой венесуэльца в РПЛ можно было прогнозировать, что в Первой лиге он будет забивать ещё больше и замахнётся на рекорд Ивана Сергеева (40 голов). Однако в первых девяти турах нынешнего сезона в «Лучшей лиге мира» Гуарирапа положил только один мяч в ворота новороссийского «Черноморца». Ударом головой после кросса с левого фланга и выдающегося прыжка. То ли мотивации недоставало Саулю, понимавшему, что он точно уйдёт в летнее окно из «Сочи», то ли проблема в том, что партнёры у Гуарирапы стали слабее после всех изменений в составе южан, а самого его изучили. Так или иначе результативность венесуэльца резко снизилась, хотя, помимо гола, он сделал две голевые передачи.

Интересно, что около месяца назад «Сочи» подписал Писарского, тот ожил в новой команде и занял место Гуарирапы в основе. Венесуэлец в последних трёх турах Первой лиги выходил только на замену. Писарский же в четырёх матчах забил три гола.

Попасть в свою команду — большое дело. Некоторые нападающие действительно максимально зависимы от партнёров, которые их окружают, либо от стиля игры. Например, Мусаев в 18 матчах за «Балтику» в РПЛ забил всего два мяча, а в ЦСКА — уже девять голов в 19 играх.

Если Гуарирапа — работоспособный, исполнительный, умеющий забивать центрфорвард — будет таким же, как весной в «Сочи», то, несомненно, усилит армейцев. Дебютировать Сауль может 14 сентября в 8-м туре РПЛ. В игре с «Зенитом».