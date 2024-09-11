Незабываемое шоу с легендами «Спартака»! Команды Романцева и Станковича выдали зрелище

Любите ностальгировать? Практически наверняка, если переживаете за «Спартак». В честь 10-летия «Лукойл Арены» спартаковское руководство сделало шикарный подгон: сошлись импровизированные команды Олега Романцева и Деяна Станковича с действующими футболистами (из основы плюс молодёжки) и футболистками, легендами клуба, болельщиками и медийными людьми, для кого было в радость побегать в красно-белой форме при 30 тысячах зрителей. Как вы правильно подумали, Fan ID не было.

Составы получились максимально необычными. Перечислим их полностью и с нефутбольными пояснениями. Дрим-тим Станковича: Стипе Плетикоса, Артём Ребров, Александр Довбня, Эсекьель Барко, Хесус Медина, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Маркиньос, Даниил Денисов, Егор Титов, Сальваторе Боккетти, Александр Самедов, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Алина Мягкова, Елена Терехова, Александр Добродицкий, Артём Крутовских, Михаил Пыхчеев, Вадим Галеев, Егор Сысоев, Илья Ковальчук (хоккеист), Лев Зулькарнаев (актёр), Роман Косицын (комик).

Команда Романцева: Александр Филимонов, Александр Максименко, Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Дмитрий Курошев, Егор Ананьев, Николай Кобылин, Георгий Рыков, Артём Быковский, Марина Фёдорова, Тияна Филипович, Александр Легков (лыжник), Иван Абрамов (комик), Юрий Борзаковский (легкоатлет).

Ну то есть понимаете, насколько это легендарно, да? Плетикоса против Филимонова, Бокетти против Бабича, Титов против Аленичева, Эменике против Веллитона. И Павлюченко с Ари в одном составе! Помните же их драку в финале Кубка России? Интересно, обсудили ли они тот инцидент.

Собственно, характеристика столь весомого набора от самого Олега Романцева максимально верна. И да, ему по-царски, как и Ринат Дасаев, помогал Александр Мостовой. Это совсем не ирония: на Царя повесили микрофон, и в эфир постоянно прорывались его мудрые указания.

Каждого под аплодисменты представили отдельно. Все играли попеременно. Баженов, например, попробовал себя в роли центрального защитника. А перед стартовым свистком трибуны хором спели с MaкSим её культовую «Знаешь ли ты».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сам футбол был второстепенен. Главное — получилось собрать уйму легенд и устроить для болельщиков шоу, напомнив им о славном спартаковском прошлом. Команда Романцева, впрочем, вышла будто бы не на товарищеский матч. А особенно — оформивший дубль за первые девять минут Веллитон. Может, он просто в курсе, что «Спартак» ищет нападающего?

Сперва бразилец подкараулил отскок и добавил с нескольких метров — спасибо Легкову, что удачно поборолся с Боккетти. А затем в роли ассистента, как в старые добрые, выступил Аленичев. Видимо, кто-то подсказал мужчинам в красных футболках, что они на поле не одни — есть и те, кто вышел в белом. Поэтому Титов заработал пенальти, а Ковальчук показал, что хорош не только в хоккее, и реализовал его. Болельщики в этот момент скандировали: «Шайбу, шайбу!»

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё моменты были у Эменике, Титова и Самедова. Первый 30-минутный тайм получился весёлым. А в перерыве всем стадионом поздравили с 46-летием Станковича. Так уж совпало, день рождения у него случился именно сегодня.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во второй половине Аленичев, видимо, подумал: так, ну голевую передачу я отдал, пора и забить. И точно в девятку замкнул прострел. Знаете, кто ему ассистировал? Веллитон! Может, реально ему контракт дать хотя бы до зимы? У Довбни не было ни малейшего шанса на спасение. Зато через несколько минут он не дал отличиться Юрану при выходе один на один.

Самедову без гола тоже уходить не хотелось: на 42-й минуте он в полном одиночестве оказался перед воротами и катнул в дальний угол. 2:3, интрига! Вовремя, потому что сразу после этого вышли действующие футболисты. Скорости возросли. Сборная Станковича бегала поживее. Максименко, например, красиво потащил выстрел с лёта от Медины. На этом и закончили. Получилось бодро. Особенно что касается антуража.