Станкович сдерживал слёзы, фанаты передали послание Соболеву. За кадром шоу «Спартака»

«Спартак» с размахом отпраздновал 10-летие «Лукойл Арены». Про сам матч легенд у нас вышел отдельный материал. Кликайте осторожнее — крайне вероятен безумный приступ ностальгии.
Тем не менее отдельно хочется отметить атмосферу красно-белого праздника. А она была превосходной. Для начала в спартаковский зал славы заглянули Плетикоса, Ари, Веллитон и Эменике. Скучаете по этим легендам РПЛ?
За кадром шоу «Спартака»
Фото: spartak.com
Романцев, Мостовой (второй выполнял роль помощника первого), Юран, Аленичев, Максименко, Довбня, Яковлев и комик Абрамов. Вот так встреча! Это лишь малая часть сегодняшней дрим-тим.
Нет, это не диалог отца с дочерью, а встреча красно-белых представителей Сербии — Филипович и Бабича.
Тияна Филипович и Срджан Бабич
Фото: spartak.com
Стартовые составы двух команд огласили Самедов и Павлюченко. Один сыграл за красных, другой — за белых.
Станкович перед матчем сделал день своего 46-летия незабываемым и для юных спартаковских болельщиков.
А во время перерыва его поздравляли всей «Лукойл Ареной».
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Деян Станкович
Фото: spartak.com
Улыбки, объятия — фото из раздевалки излучают счастье.
Павел Яковлев и Эммануэль Эменике
Фото: spartak.com
Веллитон и Роман Павлюченко
Фото: spartak.com
Особо настраиваться на такой матч не нужно, не зря его посетили свыше 30 тысяч зрителей. И всё же Станкович с Ребровым как следует зарядили красно-белых коллег.
Перед стартовым свистком выступила MakSим. Её хит «Знаешь ли ты» распевал весь стадион. Что называется, до мурашек.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Каждое действующее лицо представили по отдельности. А ассистенты Романцева, Дасаев и Мостовой, в это время что-то активно обсуждали.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Без Fan ID, ещё и с такой афишей трибуны выглядели максимально красочно. И крайне громко звучали.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Спорим, эту фотографию многие разобрали на аватарки?
Деян Станкович и Олег Романцев
Фото: spartak.com
Не обошлось и без фанатского послания. Адресата не указали, но всем и так всё понятно.
Шоу «Спартака»
Фото: «Чемпионат»
Веллитон дважды забил и продемонстрировал отличную форму. Ответный гол с пенальти положил хоккеист Ковальчук. Зрители всячески его поддерживали и вернули в привычную среду: «Шайбу, шайбу!»
Красные и белые забили ещё по разу: отличились Аленичев и Самедов. А после матча все друг другу аплодировали.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Приветствие от Эменике заказывали? Вот же оно!
Есть и фото Великой китайской, ой, красно-белой стены. Туда бы ещё Дасаева, не зря же он тоже был на стадионе.
За кадром шоу «Спартака»
Фото: spartak.com
Станковичу было трудно сдержать эмоции. Как и многим сегодня.