Станкович сдерживал слёзы, фанаты передали послание Соболеву. За кадром шоу «Спартака»

И, конечно, грандиозное «Знаешь ли ты». Яркие фото и видеокадры красно-белого вечера, который запомнится надолго.

«Спартак» с размахом отпраздновал 10-летие «Лукойл Арены». Про сам матч легенд у нас вышел отдельный материал. Кликайте осторожнее — крайне вероятен безумный приступ ностальгии.

Тем не менее отдельно хочется отметить атмосферу красно-белого праздника. А она была превосходной. Для начала в спартаковский зал славы заглянули Плетикоса, Ари, Веллитон и Эменике. Скучаете по этим легендам РПЛ?

За кадром шоу «Спартака» Фото: spartak.com

Романцев, Мостовой (второй выполнял роль помощника первого), Юран, Аленичев, Максименко, Довбня, Яковлев и комик Абрамов. Вот так встреча! Это лишь малая часть сегодняшней дрим-тим.

Нет, это не диалог отца с дочерью, а встреча красно-белых представителей Сербии — Филипович и Бабича.

Тияна Филипович и Срджан Бабич Фото: spartak.com

Стартовые составы двух команд огласили Самедов и Павлюченко. Один сыграл за красных, другой — за белых.

Станкович перед матчем сделал день своего 46-летия незабываемым и для юных спартаковских болельщиков.

А во время перерыва его поздравляли всей «Лукойл Ареной».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Деян Станкович Фото: spartak.com

Улыбки, объятия — фото из раздевалки излучают счастье.

Павел Яковлев и Эммануэль Эменике Фото: spartak.com

Веллитон и Роман Павлюченко Фото: spartak.com

Особо настраиваться на такой матч не нужно, не зря его посетили свыше 30 тысяч зрителей. И всё же Станкович с Ребровым как следует зарядили красно-белых коллег.

Перед стартовым свистком выступила MakSим. Её хит «Знаешь ли ты» распевал весь стадион. Что называется, до мурашек.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Каждое действующее лицо представили по отдельности. А ассистенты Романцева, Дасаев и Мостовой, в это время что-то активно обсуждали.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Без Fan ID, ещё и с такой афишей трибуны выглядели максимально красочно. И крайне громко звучали.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Спорим, эту фотографию многие разобрали на аватарки?

Деян Станкович и Олег Романцев Фото: spartak.com

Не обошлось и без фанатского послания. Адресата не указали, но всем и так всё понятно.

Шоу «Спартака» Фото: «Чемпионат»

Веллитон дважды забил и продемонстрировал отличную форму. Ответный гол с пенальти положил хоккеист Ковальчук. Зрители всячески его поддерживали и вернули в привычную среду: «Шайбу, шайбу!»

Красные и белые забили ещё по разу: отличились Аленичев и Самедов. А после матча все друг другу аплодировали.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Приветствие от Эменике заказывали? Вот же оно!

Есть и фото Великой китайской, ой, красно-белой стены. Туда бы ещё Дасаева, не зря же он тоже был на стадионе.

За кадром шоу «Спартака» Фото: spartak.com

Станковичу было трудно сдержать эмоции. Как и многим сегодня.