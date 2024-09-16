Самое неожиданное назначение года! Почеттино очень сильно расстроил

Сериал «Тед Лассо», который вы возможно смотрели, гораздо больше о жизни, чем о футболе. Всё футбольное показано там уж слишком пряничным: от дамы-босса клуба, которая решает проблемы и на работе, и в личной жизни, до всех тех, кто клуб окружает. В реальном футболе так обычно не бывает.

Однако есть в «Теде Лассо» персонаж, копия которого существует в реальном футболе. Речь о Маурисио Почеттино. Это чистый Тед Лассо! Такой же добряк-тренер, который никогда не хамит, заботится об атмосфере, развивает футболистов и ставит процесс выше результата.

Сериал заканчивается тем, что тренер Тед Лассо после успеха в Англии (почти выиграл АПЛ с маленьким клубом «Ричмонд») возвращается домой – в США. И это хеппи-энд (правда, недавно стало известно, что будет четвёртый сезон). По тому же пути проследовал и Почеттино. Теперь он главный тренер сборной США. Но назвать это хеппи-эндом гораздо сложнее.

Почеттино 52 года. По тренерским меркам он уже не юн. Но точно не старик. Маурисио в отличном возрасте, чтобы делать большие дела. У него за плечами опыт в Испании, Англии и Франции. Да, последняя работа в «Челси» получилась противоречивой. Но жизнь показывает, что проблемы клуба кроются не в тренере или футболистах. Они сосредоточены выше, где-то в районе президентской ложи «Стэмфорд Бридж».

До «Челси» Поч крепко поработал в «Эспаньоле». Затем построил «Саутгемптон», с которым уже после его ухода в еврокубках сыграл Рональд Куман. Дальше был «Тоттенхэм», который при Почеттино так и не добрался до вершин, но был как никогда к ним близок: третье место в АПЛ и финал Лиги чемпионов.

Маурисио Почеттино Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Потом Маурисио оказался в «ПСЖ». Он умудрился не выиграть чемпионат, по ходу которого пришёл (титул завоевал «Лилль»), но зато вывел команду в полуфинал ЛЧ. А Лигу 1 взял уже в следующем сезоне.

«Челси» при аргентинце бросало то в жар, то в холод. Но, ещё раз, очевидно, Маурисио не был главным источником проблем. Более того, при нём команда вышла в финал Кубка лиги и в конце чемпионата добралась до зоны еврокубков. С листа блестяще заиграл Коул Палмер, правый фланг обороны закрыл Мало Гюсто, по ходу сезона добавил Нони Мадуэке. Поч вновь показал, что умеет развивать футболистов. Он сделал сносным даже Николаса Джексона, сдвинув его на фланг.

Однако дальше – странное расставание Маурисио и «Челси» с формулировкой «по соглашению сторон». Мы не можем знать наверняка, но, возможно, эта история настолько сильно ударила по добряку Почу, что он захотел скрыться от всех. Сборная США, даже за полтора года до домашнего ЧМ, – идеальное место для этого. Там можно работать и не отсвечивать.

Возглавить сборную перед домашним ЧМ – довольно амбициозная задача. У США весьма качественный состав. Там есть футболисты, талант которых Поч может раскрыть. Но при этом в США и близко нет того давления, какое есть в большой футбольной Европе. Всё-таки футбол в Штатах – это по-прежнему соккер. Его популярность сильно выросла, но на фоне баскетбола, бейсбола, хоккея и, конечно, американского футбола он остаётся на периферии.

Маурисио Почеттино Фото: John Dorton/Getty Images

Такие условия – это тёплая американская ванна. Живёшь в классном месте и тихонько работаешь. И так – полтора года. А дальше – чемпионат мира. Лучший результат сборной США на чемпионатах мира в ХХI веке – четвертьфинал в 2002-м. После этого команда не забиралась выше 1/8 финала. Стало быть, 1/8 финала в 2026-м вряд ли будет считаться провалом. Дойти до этой стадии с учётом того, что из группы, согласно новому формату с 48 командами, можно будет выйти даже с третьего места, вполне реально.

А даже если Почеттино не справится и США вылетят раньше 1/8 финала, его не линчуют. Американские болельщики практически беззлобны. Это касается боления и за клубы, и за сборную – вне зависимости от вида спорта. Главное – шоу. А оно точно будет, ЧМ по футболу не бывает другим. Особенно если это не Катар и разрешено пиво и другие веселящие напитки. Результат сборной, вероятно, будет вторичен. Выступят круто – супер. Выступят неудачно – не страшно, шоу всё равно обеспечено.

И Почеттино, будучи в хорошем тренерском возрасте, выбирает это. Он отказывается от конкурентной борьбы в лучших лигах Европы – там, где соревнуются сильнейшие. Он, как Тед Лассо, выбирает Штаты.

Но Тед Лассо сделал в Европе всё, что хотел. И он американец, он вернулся на родину. А Почеттино – аргентинец. Его соотечественников в США достаточно, но всё же это не его родина. И в Европе он ещё мог бы – и наверняка хотел бы – сделать многое. И у него всё для этого есть. Однако Маурисио выбирает США, съезжает на обочину футбольной цивилизации.

Он имеет на это полное право. И это решение никак не девальвирует его прежние тренерские заслуги, он остаётся специалистом очень высокого класса. Но всё равно досадно, что вместо борьбы и конкуренции с лучшими Почеттино выбрал тишину и спокойствие вдали от большого футбола.