Пиняев и Батраков попали в топ-100 лучших молодых игроков мира

Россияне в топ-100 лучших молодых игроков мира

Два российских игрока попали в топ-100 лучших молодых игроков по версии CIES Football Observatory, которые оценивали опытность футболистов до 20 лет. Какие места заняли Алексей Батраков с Сергеем Пиняевым и кто на первых строчках списка?