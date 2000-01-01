Россияне в топ-100 лучших молодых игроков мира
Два российских игрока попали в топ-100 лучших молодых игроков по версии CIES Football Observatory, которые оценивали опытность футболистов до 20 лет. Какие места заняли Алексей Батраков с Сергеем Пиняевым и кто на первых строчках списка?
67-е место — Алексей Батраков
19-летний полузащитник «Локомотива» получил индекс опыта 1,73.
60-е место — Сергей Пиняев
У 19-летнего форварда «Локомотива» индекс опыта равен 1,74.
5-е место — Кобби Майну
19-летний полузащитник «МЮ» получил индекс опыта 2,32.
4-е место — Уоррен Заир-Эмери
У 18-летнего полузащитника «ПСЖ» индекс опыта равен 2,40.
3-е место — Эндрик
18-летний форвард «Реала» получил индекс опыта 2,40.
2-е место — Пау Кубарси
У 17-летнего защитника «Барселоны» индекс опыта равен 2,42.
1-е место — Ламин Ямаль
17-летний полузащитник «Барселоны» получил индекс опыта 2,75.
Пиняев и Батраков попали в топ-100 лучших молодых игроков мира
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