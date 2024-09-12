«ФИФА и УЕФА плевать, их волнуют только деньги!» Игроки готовы судиться из-за календаря

Календарь футболистов перегружен. Эта проблема обсуждается давно, но теперь эта тема звучит всё острее. На днях один из главных игроков современности Кевин Де Брёйне заявил:

«Сезоны становятся всё длиннее и длиннее. Профсоюзы футболистов пытались найти решения, но ничего не изменилось. УЕФА и ФИФА наплевать, ведь их волнуют только деньги – и больше ничего!»

Тенденция действительно красноречивая. На чемпионатах Европы и Кубках Африки количество команд уже увеличилось с 16 до 24. С этого года стало больше матчей и в Лиге наций, и во всех еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций). С лета 2025 года стартует клубный ЧМ, в котором сыграют 32 команды. С 2026 года увеличится количество матчей на чемпионатах мира (теперь будет не 32, а 48 участников в основной стадии). Бонусом идёт увеличенное компенсированное время. Теперь уже никто не удивится, если к матчу добавили 10 минут.

Рафаэль Варан французский защитник «Я измотан и физически, и морально. Самый высокий уровень — это как стиральная машина: ты играешь всё время и никогда не останавливаешься. У нас перегруженные графики, и мы играем без остановки. Сейчас я чувствую, что задыхаюсь, что Варан-игрок пожирает Варана-человека».

Вскоре после этих слов француз завершил карьеру в сборной и уехал играть в Саудовскую Аравию. Как правило, чем успешнее футболист, тем больше у него нагрузка. Если ты выступаешь и в сборной, и в топ-клубе, то количество матчей зашкаливает. Иногда превышает 70 игр в год. Например, у португальца Бруну Фернандеша в 2022-м набралось 72 матча. А если брать прошедший сезон, то аргентинский нападающий Хулиан Альварес провёл 71 матч (54 – за «Сити» и 17 – за сборную Аргентины).

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго, выступая на саммите Financial Times Business of Football Summit, сказал: «В финале ЛЧ один из лучших игроков мира, Де Брёйне, выбыл на 30-й минуте, Эрлинг Холанд был истощён, Родри, который является выдающимся спортсменом, сказал, что через 60 минут у него начались судороги. Мы достигли стадии, когда речь идёт не только о здоровье игрока, но и о том, что убиваем продукт».

В финале ЛЧ один из лучших игроков мира Де Брёйне выбыл на 30-й минуте Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Бен Динари, основатель сайта о травмах в АПЛ, подсчитал в начале 2024 года, что количество повреждений в лиге выросло на 15%. По итогам прошлого сезона абсолютным лидером стал «Манчестер Юнайтед». У команды Эрика тен Хага набралось 45 травм футболистов. То есть примерно по две на игрока в среднем. Не сильно отстали «Челси» (43), «Брайтон» (41) и «Ньюкасл» (41).

Топ-клубы понимают: с большой вероятностью из сборной хотя бы один футболист вернётся с травмой. Например, только что закончилось сентябрьское окно на матчи национальных команд. Сломались в том числе Мартин Эдегор («Арсенал») и Натан Аке («Сити»). В сборной Мали из-за повреждения пришлось заменить Ива Биссума («Тоттенхэм»). Алексис Мак Аллистер играл в национальной команде, несмотря на небольшую травму – его участие в ближайшем туре АПЛ тоже под вопросом.

Натан Аке получил травму в матче за сборную Нидерландов Фото: Henk Jan Dijks/Getty Images

Из отчёта FIRPro можно узнать несколько интересных цифр. Например, Джуд Беллингем до своего 20-летия отыграл 14 445 минут. Для сравнения, английский талант из другой эпохи – Уэйн Руни – к этому моменту набрал 10 989 минут. А, например, Килиан Мбаппе отыграл на 37% больше, чем Тьерри Анри к тому же возрасту. Очевидно, что поддерживать интенсивность на более длинной дистанции невозможно. По словам упомянутого Моланго, футболисты сами признаются, что выкладываются лишь на 60-70%.

С перегруженным календарём клубы борются по-разному. Например, «Барселона» едва ли не каждый месяц находит новый талант в академии. Для каталонцев не проблема выпустить трёх 17-летних парней в основе. Нагрузки в таком возрасте могут быть особенно опасны для здоровья, хотя точную корреляцию просчитать невозможно. Травма «крестов» может быть связана с огромным количеством факторов. Однако мы видим, как Гави пропустил Евро-2024 именно из-за этой травмы. Недавно «кресты» порвал уже Берналь, сыграв лишь три матча в Ла Лиге. Причём травму получил в единоборстве на 90+9-й минуте – к разговору об увеличенном компенсированном времени.

У «Сити» – другой подход. Команда Хосепа Гвардиолы не стремится набрать форму к 1-му туру АПЛ. «Сити» просаживается по результатам в начале чемпионата, но затем разгорается и во втором круге практически не теряет очки. Вот и на этот раз команда стартовала без ведущих игроков. Родри не спеша восстанавливается от повреждения, которое он получил в финале Евро-2024. Хотя даже здоровые участники-финалисты турнира до сих пор ни разу не вышли в основе. Тренер дал отдохнуть Кайлу Уокеру, Джону Стоунзу и Филу Фодену. Это могло стоить команде очков, но «Сити» выиграл во всех трёх турах и забрал Суперкубок. Примечательно, что к этому матчу «МЮ», наоборот, форсировал подготовку Гарри Магуайра и Кобби Майну.

Уже на следующей неделе стартуют основные стадии еврокубков. Всё чаще звучат проклятия в адрес УЕФА, который расширил Лигу чемпионов. Однако именно в этом случае игроки и тренеры могут направить жалобы в том числе в адрес своих клубов. Изначально почти все топ-клубы выразили желание создать Суперлигу. Турнир предполагал значительное увеличение матчей. По сути, УЕФА нашёл компромиссный вариант в интересах клубов. С новым форматом ЛЧ финалисты сыграют максимум 17 матчей в основной стадии турнира. Если бы Суперлига всё-таки победила, то матчей могло быть и 19. Клубы гарантированно проводили бы семь матчей дома и ещё семь – на выезде, а только затем начинался бы плей-офф с 1/4 финала.

Флорентино Перес и Александер Чеферин Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Есть несколько деталей, в которых футболистам пошли навстречу. Количество замен расширили до пяти, в некоторых турнирах команды переходят к серии пенальти без овертаймов, а где-то отменили ответные матчи (например, в Кубке Англии). Это положительные явления для индустрии, но они и близко не решают общую проблему.

Беда в том, что у каждого турнира есть свои организаторы. Они настаивают, что именно их формат имеет смысл. И для отдельно взятых турниров это действительно так. Только получается, что в мае после окончания чемпионатов и ЛЧ зарезервировано окно для сборных. Полуфиналы Лиги наций пройдут 4 и 5 июня, финал – 8 июня. Через неделю стартует клубный ЧМ. «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» могут отправиться в турне в Австралию через несколько часов после окончания сезона. Ситуация выглядит тупиковой, а переговоры ни к чему не приводят. В отрасли всё чаще говорят, что скоро футболисты подадут коллективные иски.