Топ-матчи пятницы: старт тура в РПЛ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и хоккей

За чем следить 13 сентября: «Рубин» — «Крылья», очередная проверка для команды Слуцкого и Криштиану против Фирмино!

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⚽️ 14:35: «Чжэцзян» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 25-й тур

Интрига: команда Слуцкого в погоне за чемпионством

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого взял 61 очко в 24 матчах. Фантастический результат, если бы не одно «но» – «Шанхай Порт» Оскара ещё успешнее и впереди на два очка. Осталось провести шесть игр. Любая новая потеря наверняка приведёт к краху, поскольку конкуренты за золото уже провели обе личные встречи. «Чжэцзян» идёт седьмым и вполне способен подкинуть неприятностей. В первом круге, впрочем, «Шэньхуа» добился разгрома (4:0). Повторит ещё разок?

Недавно российский тренер сравнил уровень РПЛ и китайской лиги: Слуцкий сравнил уровень РПЛ с китайской Суперлигой

🏒 17:00: «Барыс» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли казахстанский клуб серию неудач?

Команда Дэвида Немировски является одним из главных разочарований на старте сезона КХЛ. Лидеры «Барыса» массово играют намного ниже своих возможностей, что привело к трёхматчевой серии поражений с общим счётом 3:11. Особенно печалит болельщиков астанинской команды тот факт, что все неудачи состоялись на родном льду. Встречей с минским «Динамо» казахстанский клуб завершает серию на домашнем стадионе. Получится ли прервать череду проигрышей или кризис «Барыса» затянется?

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🏀 17:00: «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа A

Интрига: одержит ли «Локо» первую победу в официальном матче под руководством нового тренера?

В предсезонных встречах «Локомотив-Кубань» уже побеждал и не раз, но вот в официальных – ещё нет. Клуб из Краснодара вчера уступил ЦСКА – действующему чемпиону Единой лиги ВТБ, после этого подопечные Андрея Ведишева получили день отдыха. Сумеет ли команда воспользоваться им сполна, чтобы разобрать «Црвену Звезду» по полочкам? Соперник из Сербии явно не из числа лёгких, так как клуб является чемпионом Адриатической лиги, а также участвует в Евролиге.

🏀 20:00: УНИКС — «Зенит», Суперкубок Единой лиги ВТБ, группа B

Интрига: кто выйдет в финал турнира?

Казанский УНИКС в первом игровом дне Суперкубка Единой лиги играючи разобрался с «Бешикташем» – 97:69. Если вице-чемпион прошлого сезона победит в предстоящей встрече, то выйдет в финал международного турнира. На пути к решающей встрече казанцам предстоит сыграть с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга с трудом обыграл всё тот же «Бешикташ» (83:80), но в игре с принципиальным соперником может проявить себя совсем иначе. Кому достанется путёвка в финал – УНИКСу или «Зениту»?

⚽️ 20:15: «Рубин» — «Крылья Советов», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится волжское дерби

Самарцы за последнюю пятилетку дают казанцам жёсткий отпор: четыре победы, две ничьих и всего одно поражение. За что болельщикам «Рубина» должно быть особенно неприятно, потому что это дерби, а не просто соперничество. «Крылья» тем не менее в нынешнем сезоне подбиты: шесть очков в семи матчах – явно не результат мечты. У Казани, если что, 10. Зато в Самару вернулся Иван Сергеев, и забивать он не разучился.

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли», Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Криштиану против Фирмино

Одни звёзды сражаются с другими – в последние годы это не только про топовые чемпионаты, но и про саудовскую лигу. Вот и сейчас Криштиану, Талиска, Брозович, Мане и Лапорт сойдутся с Фирмино, Кессье, Тони, Вейгой и Менди. Чем не повод включить трансляцию? В Про-Лиге играют красиво, забивают много и часто. Если ещё не убедились в этом, может, пора?