Сразу два топ-дерби и битва команды Захаряна с «Реалом». Главные матчи уикенда в Европе

Европейский клубный футбол возвращается после паузы на сборные! Нас ждёт куча крутейших и интригующих матчей. А мы отобрали лучшие встречи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: воскресенье, 15 сентября, 16:00 мск
Интрига: чем завершится дерби северного Лондона?
Главный матч тура в АПЛ состоится в Лондоне. «Тоттенхэм» примет на своём поле «Арсенал». Эта вывеска – гарантия огня и крутого футбола. «Тоттенхэм» уже в четырёх встречах кряду не побеждает «Арсенал». И всё выглядит так, будто команда Микеля Артеты не проиграет снова. Или мы ждём сюрприз от «шпор» и Ангелоса Постекоглу? Вы обязаны включить игру независимо от клубных предпочтений, даже если болеете за «Шинник» или «Удинезе». Матч «Тоттенхэма» и «Арсенала» станет украшением уикенда.
«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: суббота, 14 сентября, 22:00 мск
Интрига: «Сосьедад» нанесёт мадридцам первое поражение в сезоне?
Мадридский «Реал» показывает не самый крутой футбол на старте сезона. Команда уже два раза потеряла очки: с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). А впереди их ждёт тяжёлый выезд в Сан-Себастьян. Хотя и «Реал Сосьедад» не блещет результатами: баски набрали всего четыре очка за четыре тура. Но с грандами дома «Сосьедад» умеет играть. К сожалению, мы не увидим на поле Арсена Захаряна, продолжающего восстановление после травмы. Однако и без него сан-себастьянцы способны на мини-подвиг.
«Жирона» — «Барселона»: воскресенье, 15 сентября, 17:15 мск
Интрига: «Барса» обыграет «Жирону» впервые за четыре матча?
«Барселона» здорово начала сезон в Примере. После четырёх туров у команды четыре победы и первое место. Но в следующем туре каталонцев ждёт дерби с «Жироной», которую они не обыгрывают на протяжении уже трёх игр. Остановят ли жиронцы «Барсу» снова? Или сине-гранатовые продолжат уверенно лидировать в чемпионате Испании?
«Атлетико» — «Валенсия»: воскресенье, 15 сентября, 22:00 мск
Интрига: грузинский вратарь остановит «Атлетико»?
«Атлетико» солидно закупился летом и планирует выиграть Примеру. Пока что мадридцы идут вторыми в таблице, уступая «Барселоне» четыре очка. Но в следующем туре есть шанс на лёгкие три очка. «Валенсия» на старте сезона выглядит слабо: три поражения и ничья за четыре игры. В Мадриде должно случиться чудо, чтобы валенсийцы одержали победу. Одним из его авторов может стать грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Остановит ли будущий вратарь «Ливерпуля» банду Диего Симеоне?
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: суббота, 14 сентября, 17:00 мск
Интрига: Арне Слот начнёт в «Ливерпуле» с чётырех побед подряд?
Эпоха Арне Слота в «Ливерпуле» началась с трёх побед подряд в АПЛ. Не за горами очередные три очка. Скаузеры на своём поле в 4-м туре принимают «Ноттингем Форест». Не самый тяжёлый соперник для «Ливерпуля». Хотя «озёрники» стартовали с двух ничьих и победы в нынешнем сезоне. Так что надежда на интригу всё же присутствует.
«Аталанта» — «Фиорентина»: воскресенье, 15 сентября, 16:00 мск
Интрига: чем закончится матч двух мощных клубов в кризисе?
«Аталанта» – один из главных претендентов на золото Серии А. «Фиорентина» – крепкая команда чемпионата Италии. Но на старте сезона-2024/2025 оба клуба забуксовали. «Аталанта» и «Фиорентина» набрали всего по три очка. Не на это они рассчитывали. Впереди их ждёт очный матч. Одна из команд может получить дозу позитива и три очка. Или распишут ничью (которая станет для «Фио» уже четвёртой в сезоне)?
«Хоффенхайм» — «Байер»: суббота, 14 сентября, 16:30 мск
Интрига: «Байер» исправится за первое за год поражение в Бундеслиге?
«Байер» в прошлом туре Бундеслиги проиграл – впервые с сезона-2022/2023. Команда Хаби Алонсо уступила дома «РБ Лейпциг» (2:3). Давненько леверкузенцы не испытывали подобные эмоции. А теперь «Байер» едет в гости к «Хоффенхайму». Как поражение отразится на чемпионе? Интересно глянуть на злой «Байер». Или «Хоффенхайм» преподнесёт ещё один сюрприз?
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: суббота, 14 сентября, 17:00 мск
Интрига: ждём от «Сити» очередной победы?
«Манчестер Сити» легко и буднично забрал три победы в начале сезона. Снова идёт к лёгкому чемпионству? Вполне вероятно. Следующий шаг к золоту команда Пепа Гвардиолы может сделать в домашней игре с «Брентфордом». Таких соперников «Сити» обычно не замечает. Хотя в 2022-м «Брентфорд» смог обыграть «горожан» на чужом поле. Повторится ли история сейчас? Или Эрлинг Холанд закинет «трёшку» и лондонцам?
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 14 сентября, 14:30 мск
Интрига: прервёт ли «МЮ» неудачную серию?
«Манчестер Юнайтед» снова болеет. После натужной победы над «Фулхэмом» (1:0) команда Эрика тен Хага дважды проиграла: «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3). И снова к «МЮ» есть большие вопросы по игре. Но в 4-м туре есть надежда на победу. «Юнайтед» едет в гости к «Саутгемптону», который трижды проиграл на старте сезона. Если не сейчас, то когда побеждать, Эрик?
«Кальяри» — «Наполи»: воскресенье, 15 сентября, 19:00 мск
Интрига: Конте и «Наполи» продолжат прогрессировать?
В стартовом туре «Наполи» разгромно уступил «Вероне» – 0:3. Затем две победы — над «Болоньей» (3:0) и «Пармой» (2:1). Команда под руководством Антонио Конте начинает привыкать к его требованиям. К счастью, и календарь у неаполитанцев не самый тяжёлый. В 4-м туре «Наполи» едет в гости к «Кальяри». Непростой, но обыгрываемый соперник. Или «Кальяри» найдёт способ огорчить «Наполи»?
«Эмполи» — «Ювентус»: суббота, 14 сентября, 19:00 мск
Интрига: новое испытание для обновлённого «Юве»
«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты радует игрой. Болельщики туринцев вдохнули свежий воздух после «душного» футбола Макса Аллегри. «Юве» в прошлом туре потерял очки с «Ромой», но всё равно делит первое место в Серии А. В следующем матче туринцы сыграют в гостях с «Эмполи». Этот клуб неплохо начал сезон, набрав пять очков в трёх турах. Так что «Ювентус» ждёт классная и тяжёлая проверка.
«Борнмут» — «Челси»: суббота, 14 сентября, 22:00 мск
Интрига: начнёт ли «Челси» обретать стабильность?
«Челси» снова нестабилен. После завершения эпохи Романа Абрамовича команда уже 2,5 года находится в зоне турбулентности. И снова болельщики надеются, что лондонцы прекратят их расстраивать. Но старт сезона намекает, что до светлых времён ещё далеко. Четыре очка за три тура – не самый мощный результат для «Челси». А впереди непростая гостевая встреча с «Борнмутом». Начнёт ли команда Энцо Марески стабильно побеждать? Или мы продолжим наблюдать за обыденной для «Челси» картиной?