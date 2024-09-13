Сразу два топ-дерби и битва команды Захаряна с «Реалом». Главные матчи уикенда в Европе

Европейский клубный футбол возвращается после паузы на сборные! Нас ждёт куча крутейших и интригующих матчей. А мы отобрали лучшие встречи выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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