Теперь Дзюба будет звенеть в «Акроне». Зачем молодому новичку РПЛ потребовался ветеран?

«Акрон» отхватил самый интригующий лот рынка свободных агентов. Артём Дзюба будет играть за тольяттинцев до конца нынешнего сезона. А если проявит и зарекомендует себя, то наверняка сможет остаться на более долгий срок. Нападающему 36 лет, но он всегда говорил, что будет играть до момента, пока позволяет здоровье. А с ним у него, судя по всему, всё в порядке.

Куда Дзюба мог перейти летом?

Артём покидал «Локомотив» не в самом лучшем настроении. Весной он присел на скамейку, если верить инсайдам, отказался от возможности автоматического продления контракта, а летом уже сам клуб этого не хотел. По разным данным, он зарабатывал в «Локо» около € 1,5 млн в год. Но сейчас в Черкизове не готовы платить такие суммы даже более молодым футболистам. 1 июня легендарный игрок стал свободным агентом, а его представители начали искать клиенту новое приключение.

Сначала появился вариант с «Пари НН». Губернатор нижегородской области Глеб Никитин давно хотел пригласить Дзюбу в команду региона. Но, вероятно, многое упиралось в финансовое запросы – нападающий не хотел резкого падения в деньгах. Так что сначала ждали заседания совета директоров, потом консультировались с Сашей Иличем. Тренер, судя по всему, сказал, что нападающий такого типа ему не нужен.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Параллельно появились слухи о «Химках». Однако главный на тот момент тренер команды Андрей Талалаев точно описал характеристики новичков: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды». Он не конкретизировал, имеет ли это отношение к Дзюбе, хотя некоторые именно так и интерпретировали. В итоге клуб отказался от форварда. А позже — и от услуг самого Талалаева.

Параллельно вокруг Дзюбы крутилась медиафутбольная жизнь. Его звали в «Родину Медиа», в ФК «10», но всё мимо. Его представитель отмечал, что эта история игроку не интересна. Китай, где работает Леонид Слуцкий, — тоже мимо. Там жёсткий лимит. Да и приоритет был – остаться в РПЛ. Это логично, ведь одна из важных мотивационных историй для Артёма – статистика. А чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола и обойти Александра Кержакова ему нужно забить всего пять мячей.

Вариантов оставалось не так много. В итоге в последний день трансферного окна – «Акрон». И это слегка удивило.

Почему Дзюба выбрал «Акрон»?

Ещё в начале августа гендиректор клуба Алексей Власов заявлял, что форвард не находится в шорт-листе клуба из-за серьёзных финансовых запросов. При этом в конце месяца в разговоре с «Чемпионатом» намекнул, что переход Дзюбы или Георгия Джикии в клуб всё-таки возможен.

Алексей Власов генеральный директор «Акрона» «Надеюсь, что трансферов ещё ждать. И в ближайшее время мы подтвердим переход нескольких игроков. Понимаем позиции, которые важно укрепить. Дальше всё зависит от хода переговоров. Цель не одна. Были ли контакты с Дзюбой и Джикией? Думаю, такая возможность и вероятность на поверхности. Но на данный момент у этой ситуации нет развития. Не могу сказать, контактировали ли мы с ними или они с нами. Знаете, никогда не говори никогда. Пока я не могу сказать ничего более конкретного. Давайте дождёмся 12 сентября».

По информации «Чемпионата», клуб контактировал с Дзюбой ещё в июне. Тогда услуги нападающего были предложены его представителями, но запросы оказались слишком велики. При этом стороны продолжили общение. И в августе желания нападающего стали чуть скромнее. Как сообщает один из источников «Чемпионата», форвард пошёл на уменьшение окладной части по сравнению с деньгами, которые зарабатывал в «Локомотиве». При этом в его контракте прописана неплохая бонусная система за результативные действия.

Вероятно, в клубе рассматривают Артёма как человека, который сможет стать лидером не только на поле, но и в раздевалке. И разбавит довольно молодой состав «Акрона». Команда, по нашей информации, позитивно отнеслась к новостям о приходе такого статусного нападающего. А сам трансфер, естественно, был согласован с главным тренером – для Заура Тедеева это тоже новый опыт, работать со столь статусным футболистом.

Клуб, кстати, интересно анонсировал приезд нападающего. На торговом центре в Самаре появилась надпись с призывом ехать в аэропорт и встречать нападающего. Это отсылка к активностям в телеграм-каналах, посвященных «Крыльям», которые тоже зазывали людей встречать Ивана Сергеева. Правда, мало кто откликнулся.

Да, девиз «Акрона» звучит как «молодой и звонкий». Под первое слово Артём не очень подходит. Однако зазвенеть в новом клубе он точно способен.