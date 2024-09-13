Лучшая летняя трансферная кампания РПЛ в сезоне-2024/2025

Трансферное окно в РПЛ – всё. Клубы укомплектовали составы на максимум возможностей. Кому-то удалось закрыть все проблемные зоны, а кто-то доволен кампанией не на 100%. Мы решили спросить у вас: у какого клуба выдалось лучшее трансферное лето (плавно перешедшее в осень)?
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«Спартак»
Потрачено: € 27,2 млн
Кто пришёл: Эсекьель Барко («Ривер Плейт», € 14 млн), Маркиньос («Фенерцварош», € 5 млн), Рикарду Мангаш («Витория Гимарайнш», € 2,5 млн), Игорь Дмитриев («Урал», € 2,5 млн), Виллиан Жозе («Бетис», € 2 млн), Миенти Абена («Ференцварош», € 1,2 млн), Александр Довбня («Шинник», свободный агент)
Заработано: € 10,24 млн
Кто ушёл: Александр Соболев («Зенит», € 10 млн), Илья Свинов («Балтика», € 160 тыс.), Константин Шильцов («Нефтехимик», € 40 тыс.), Николай Толстопятов («Нефтехимик», € 40 тыс.), Алекс Крал («Унион Берлин», свободный агент), Леон Классен («Люнгбю», свободный агент), Кейта Бальде («Сивасспор», свободный агент), Георгий Джикия (свободный агент), Виктор Мозес («Лутон Таун», свободный агент), Павел Мелёшин («Сочи», аренда), Виталий Шитов («Торпедо», аренда), Максим Лайкин («Енисей», аренда), Томаш Тавареш (ЛАСК, аренда), Игорь Дмитриев («Крылья Советов», аренда), Павел Маслов («Сочи», аренда)
«Крылья Советов»
Потрачено: € 3,65 млн
Кто пришёл: Иван Сергеев («Зенит», € 2 млн), Иван Олейников («Ахмат», € 1 млн), Томас Гальдамес («Годой Крус», € 650 тыс.), Сергей Песьяков («Ростов», свободный агент), Доминик Ороз («Витесс», свободный агент), Ульви Бабаев («Динамо-2» Москва, аренда), Игорь Дмитриев («Спартак», аренда), Виктор Мендес («Крылья Советов», аренда).
Заработано: € 2,46 млн
Кто ушёл: Юрий Горшков («Зенит», € 1,28 млн), Александар Чиркович («Бачка Топола», € 1,2 млн), Даниил Липовой («Арсенал» Тула, свободный агент), Алексей Никитенков («Челябинск», свободный агент), Ян Гудков («Челябинск», свободный агент), Георгий Зотов («Оренбург», свободный агент), Артём Соколов («Торпедо», аренда), Леонид Герчиков («Муром», аренда), Никита Першин («СКА-Хабаровск, аренда), Владимир Хубулов («Акрон», аренда), Владимир Писарский («Сочи», аренда), Егор Карпицкий («Сокол», аренда)
«Краснодар»
Потрачено: € 12,75 млн
Кто пришёл: Диего Коста («Сан-Паулу», € 7,5 млн), Джованни Гонсалес («Мальорка», € 4 млн), Данила Козлов («Балтика», € 1,25 млн), Фёдор Смолов («Краснодар», свободный агент), Юрий Дюпин («Рубин», свободный агент), Юрий Газинский («Урал», свободный агент)
Заработано: € 29,9 млн
Кто ушёл: Матвей Сафонов («ПСЖ», € 20 млн), Сергей Волков («Зенит», € 5 млн), Кади Боржес («Ференцварош», € 2 млн), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро», € 1,1 млн), Магомед-Шапи Сулейманов («Арис» Салоники, € 1 млн), Джонатан Окоронкво («Хатайспор», € 800 тыс.), Михайло Баньяц («Бачка Топола», аренда), Александр Эктов («Пари НН», аренда)
«Химки»
Потрачено: € 2,51 млн
Кто пришёл: Лукас Вера («Оренбург», € 1 млн), Кирилл Капленко («Балтика», € 680 тыс.), Алекс Корредера («Тенерифе», € 500 тыс.), Никита Кокарев («Арсенал» Тула, € 150 тыс.), Ориньо («Родина», € 100 тыс.), Илья Берковский («Локомотив», € 80 тыс.), Резиуан Мирзов («Нефтчи», свободный агент), Даниэль Фернандес («Расинг», свободный агент), Алишер Одилов («Олимпик», свободный агент), Неманья Анджелкович («Акрон», свободный агент), Эдгардо Фаринья («Индепендьенте», свободный агент), Антон Заболотный (ЦСКА, свободный агент), Александр Филин («Эйпен», свободный агент), Илья Порохов («Тюмень», свободный агент), Артур Юсупов («Сочи», свободный агент), Седрик Гогуа («Шинник», свободный агент), Денис Глушаков («Урарту», свободный агент), Георгий Джикия («Спартак», свободный агент), Диего Луна («Балтика», аренда), Зелимхан Бакаев («Зенит», аренда), Роберт Мехия («Онсе Кальдас», свободный агент).
Заработано: € 750 тыс.
Кто ушёл: Мори Гбане («Жил Висенте», 500 тыс.), Сергей Варатынов («Балтика», 250 тыс.), Кристиан Тассано («Фейренсе», свободный агент), Алексей Ларин («Спартак» Кострома, свободный агент), Равиль Нетфуллин («Торпедо», свободный агент), Артур Чёрный («Шинник», свободный агент), Артём Кулишев («Тюмень», свободный агент), Лео Андраде («Ламия», свободный агент), Аршак Корян («Торпедо», свободный агент), Амир Мохаммад («Балтика», свободный агент), Лачезар Котев («Арда», свободный агент), Антон Митрюшкин («Локомотив», свободный агент), Данила Янов («Чайка», свободный агент), Петрос Аветисян (свободный агент), Лев Скворцов («Шинник», аренда), Тимур Касимов («Ротор», аренда), Олег Исаенко («Балтика», аренда), Илья Порохов («Урал», аренда), Роман Юзепчук («Сокол» Саратов, аренда), Бони Амиан («Динамо» Минск», аренда), Захар Волков («Балтика», аренда)
«Акрон»
Потрачено: € 2,22 млн
Кто пришёл: Беншимол («Эшторил», € 700 тыс.), Алекса Джурасович («Спартак» Суботица, € 500 тыс.), Пауло Витор («Магуари», € 450 тыс.), Шерзод Есанов («Андиджан», € 210 тыс.), Роберто Фернандес («Боливар», аренда за € 150 тыс.), Никита Баранок («Шахтёр» Солигорск, € 100 тыс.), Стефан Лончар («Дебрецен», € 75 тыс.), Вячеслав Бардыбахин («Енисей», € 30 тыс.), Артём Дзюба («Акрон», свободный агент), Солтмурад Бакаев («Рубин», свободный агент), Александр Васютин («Зенит», свободный агент), Максим Кузьмин («Балтика», свободный агент), Родригу Эшковал («Визела», свободный агент), Иван Тимошенко («Родина», аренда), Владимир Хубулов («Крылья Советов», аренда), Владимир Москвичёв («Торпедо», аренда), Мэвис Тчибота («Хапоэль» Тель-Авив, неизвестно).
Заработано: € 560 тыс.
Кто ушёл: Руслан Барт («Сочи», € 220 тыс.), Абу-Саид Эльдарушев («Балтика», € 200 тыс.), Никита Глушков («Балтика», € 140 тыс.), Егор Данилкин («Торпедо», свободный агент), Неманья Анджелкович («Химки», свободный агент), Андрес Понсе («Букараманга», свободный агент), Тимур Акмурзин («Динамо» Брянск, свободный агент), Виталий Сычёв («Торпедо» Владимир, свободный агент), Джамалдин Ходжаниязов («Сурхан», свободный агент), Антон Килин («Урарту», свободный агент), Сергей Макаров («Алания», свободный агент), Иван Чудин («Урал», свободный агент), Давид Хубаев («КАМАЗ», свободный агент), Евгений Песегов («Ленинградец», свободный агент), Руслан Апеков («КАМАЗ», свободный агент)
«Локомотив»
Потрачено: € 8,88 млн
Кто пришёл: Сесар Монтес («Альмерия», € 6 млн), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», € 2,5 млн), Эдгар Севикян («Ференцварош», аренда за € 250 тыс.), Арсений Агеев («Арсенал» Дзержинск, € 100 тыс.), Даниил Веселов («Крылья Советов-2», € 75 тыс.), Тимур Сулейманов («Пари НН», свободный агент), Антон Митрюшкин («Химки», свободный агент), Артём Тимофеев («Ахмат», свободный агент)
Заработано: € 12,42 млн
Кто ушёл: Максим Глушенков («Зенит», € 6,3 млн), Вильсон Изидор («Зенит», € 4 млн), Марио Митай («Аль-Иттихад», аренда за € 1,2 млн), Тин Едвай («Панатинаикос», € 500 тыс.), Даниил Худяков («Штурм», € 340 тыс.), Илья Берковский («Химки», € 80 тыс.), Дмитрий Рыбчинский («Оренбург», свободный агент), Артём Дзюба («Акрон», свободный агент), Гирано Керк («Антверпен», свободный агент), Станислав Магкеев («Пари НН», свободный агент), Антон Миранчук («Сьон», свободный агент), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА, свободный агент), Гильерме (свободный агент), Андрей Никитин («Арсенал» Тула, аренда), Михаил Щетинин («Факел», аренда), Марко Раконьяц («Дьошдьор», аренда), Николай Титков («Балтика», аренда)
«Зенит»
Потрачено: € 42,86 млн
Кто пришёл: Лусиано Гонду («Аргентинос Хуниорс», € 12 млн), Александр Соболев («Спартак», € 10 млн), Максим Глушенков («Локомотив», € 6,3 млн), Сергей Волков («Краснодар», € 5 млн), Ванья Дркушич («Сочи», € 4 млн), Вильсон Изидор («Локомотив», € 4 млн – выкуп), Юрий Горшков («Крылья Советов», € 1,26 млн), Евгений Латышонок («Балтика, € 300 тыс.)
Заработано: € 7,75 млн
Кто ушёл: Иван Сергеев («Крылья Советов», € 2 млн), Александр Коваленко («Оренбург», € 2 млн), Вильсон Изидор («Сандерленд», аренда за € 750 тыс.), Роберт Ренан («Аль-Шабаб», аренда за € 3 млн), Марио Фернандес (свободный агент), Данил Круговой (ЦСКА, свободный агент), Александр Васютин («Акрон», свободный агент), Зелимхан Бакаев («Химки», аренда), Алексей Сутормин («Ростов», аренда), Арсен Адамов («Ахмат», аренда), Никита Гойло («Динамо» Мх, аренда), Ванья Дркушич («Црвена Звезда», аренда), Даниил Одоевский («Ростов», аренда)
«Ростов»
Потрачено: € 2,63 млн
Кто пришёл: Родриго Саравия («Пеньяроль», € 1,95 млн), Умар Сако («Арда», € 350 тыс.), Рустам Ятимов («Истиклол», € 230 тыс.), Хидает Ханкич («Ботев», € 100 тыс.), Константин Кучаев («Пари НН», свободный агент), Даниил Одоевский («Зенит», аренда), Алексей Сутормин («Зенит», аренда)
Заработано: € 3,3 млн
Кто ушёл: Армин Гигович («Хольштайн Киль», € 1,8 млн), Магнус Кнудсен («Хольштайн Киль», € 1 млн), Понтус Альмквист («Парма», € 500 тыс.), Сергей Песьяков («Крылья Советов», свободный агент), Денис Терентьев («Балтика», свободный агент), Максим Турищев («Арсенал» Тула, свободный агент), Никита Медведев («Пари НН», свободный агент), Николай Поярков («СКА-Хабаровск», аренда), Никита Котин («Динамо» Мх, аренда), Али Соу («Ризеспор», аренда), Даниил Уткин («Ахмат», аренда)
«Динамо» Махачкала
Потрачено: € 2,48 млн
Кто пришёл: Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Сепахан», € 900 тыс.), Хуссем Мрезиг («Белуиздад», € 500 тыс.), Гамид Агаларов («Ахмат», € 500 тыс.), Ян Джапо («Домжале», € 300 тыс.), Валентин Пальцев («КАМАЗ», € 280 тыс.), Джемал Табидзе («Панетоликос», свободный агент), Никита Гойло («Зенит», аренда), Никита Котин («Ростов», аренда), Илья Кирш («Зенит-2», аренда), Викторьен Ангбан («Сочи», аренда)
Заработано: € 50 тыс.
Кто ушёл: Камиль Ибрагимов («Чайка», € 50 тыс.), Евгений Гошев («Тюмень», свободный агент), Рамазан Абдурагимов («Машук-КМВ», свободный агент), Франсиско Кампо («Шахтёр» Караганда, аренда), Максим Храмцов («Тюмень», аренда)
«Динамо»
Потрачено: € 6,7 млн
Кто пришёл: Артур Гомес («Крузейро», € 5 млн), Эль-Мехди Маухуб («Раджа», € 1,7 млн), Андрей Лунёв («Карабах», свободный агент)
Заработано: € 400 тыс.
Кто ушёл: Владислав Карапузов («Пари НН», € 400 тыс.), Фёдор Смолов («Краснодар», свободный агент), Иван Ордец («Бохум», свободный агент), Антон Шунин (свободный агент), Сергей Паршивлюк (завершил карьеру), Даниил Лесовой (АЕЛ, аренда), Иван Зазвонкин («Балтика», аренда)
«Рубин»
Потрачено: € 4,7 млн
Кто пришёл: Марвин Чуни («Фрозиноне», € 2 млн), Велдин Ходжа («Риека», € 2 млн), Артур Нигматуллин («Пари НН», € 700 тыс.), Евгений Ставер («Енисей», свободный агент), Александар Юкич («Сочи», свободный агент)
Заработано: 0
Кто ушёл: Виталий Лисакович («Балтика», € 100 тыс.), Егор Шамов («Енисей», свободный агент), Леон Мусаев («Родина», свободный агент), Юрий Дюпин («Краснодар», свободный агент), Солтмурад Бакаев («Акрон», свободный агент), Михаил Костюков («СКА-Хабаровск», свободный агент), Александр Мартынович («Кайрат», свободный агент), Мацей Рыбус (свободный агент), Дарко Йевтич (свободный агент), Даниил Родин («Нефтехимик»), Урош Дрезгич («Дьошдьор», аренда), Никита Янович («Нефтехимик», аренда)
«Оренбург»
Потрачено: € 6,77 млн
Кто пришёл: Джастин Кэуро («Индепендьенте», € 2 млн), Александр Коваленко («Зенит», € 2 млн), Хорди Томпсон («Коло-Коло», € 1,2 млн), Саид Сахархизан («Гол Гохар», € 1 млн), Алексей Барановский («Зенит-2», € 480 тыс.), Артём Касимов («Зенит-2», € 150 тыс.), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив», свободный агент), Георгий Зотов («Крылья Советов», свободный агент), Казымджан Караташ («Галатасарай», аренда), Богдан Москвичёв («Зенит-2», аренда)
Заработано: € 3,5 млн
Кто ушёл: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», € 2,5 млн), Лукас Вера («Химки», € 1 млн), Михаил Сиваков (свободный агент), Александр Павловец («Арарат-Армения», свободный агент), Владимир Полуяхтов (завершил карьеру), Ренато Гойкович (свободный агент), Владимир Обухов (свободный агент), Андрей Ходанович («Чайка», аренда)
ЦСКА
Потрачено: € 2 млн
Кто пришёл: Артём Шуманский («Арис» Лимасол, € 1,5 млн), Сауль Гуарирапа («Сочи», аренда за € 400 тыс.), Амир Риванди (КИА, € 100 тыс.), Рифат Жемалетдинов («Локомотив», свободный агент), Секу Койта («РБ Зальцбург», свободный агент)
Заработано: € 3,25 млн
Кто ушёл: Фёдор Чалов (ПАОК, € 3 млн), Никита Ермаков («Пари НН», € 250 тыс.), Кирилл Набабкин (свободный агент), Антон Заболотный («Химки», свободный агент), Илья Шкурин («Сталь Мелец», свободный агент), Вадим Конюхов («Велес», свободный агент), Чидера Эджуке («Севилья», свободный агент), Вадим Карпов («Уфа», свободный агент), Сид Ахмед Айссауи («Шериф», аренда), Михаил Рядно («Родина», аренда), Андрей Савинов («Тюмень», аренда), Владимир Шайхутдинов («Волга» Ульяновск, аренда). Адольфо Гайч («Антальяспор», аренда), Амир Риванди («Бухара», аренда), Егор Носков («СКА-Хабаровск», аренда), Виктор Мендес («Крылья Советов», аренда)
«Ахмат»
Потрачено: € 4,6 млн
Кто пришёл: Мауро Луна Диале («Унион», € 1,85 млн), Фелиппе Кардозо («Каза Пия», € 1,5 млн), Максим Самородов («Актобе», € 1 млн), Ясмин Челикович («Тузла Сити», € 250 тыс.), Александр Жиров («Балтика», свободный агент), Светослав Ковачев («Арда», свободный агент), Исмаэл Сильва (свободный агент), Даниил Уткин («Ростов», аренда), Арсен Адамов («Зенит», аренда)
Заработано: € 1,57 млн
Кто ушёл: Иван Олейников («Крылья Советов», € 1 млн), Гамид Агаларов («Динамо» Мх, € 500 тыс.), Нене Гбамбле («Торпедо», € 70 тыс.), Владимир Ильин («Факел», свободный агент), Мохамед Конате («Эр-Рияд», свободный агент), Артём Тимофеев («Локомотив», свободный агент), Андрей Семёнов (завершил карьеру), Ризван Ташаев («Сокол» Казань, аренда), Владислав Волков («Волгарь», аренда), Ясмин Челикович («Панетоликос», аренда)
«Пари Нижний Новгород»
Потрачено: € 1,6 млн
Кого пришёл: Лука Вешнер Тичич («Копер», € 450 тыс.), Владислав Карапузов («Динамо» Москва», € 400 тыс.), Никита Ермаков (ЦСКА, € 250 тыс.), Свен Карич («Марибор», € 200 тыс.), Дан Глейзер (ОФИ, € 100 тыс.), Станислав Лапинский («Зенит-2», € 85 тыс.), Евгений Лукиных («Локо-2», € 82 тыс.), Огнен Ожегович («Кифисия», € 30 тыс.), Станислав Магкеев («Локомотив», свободный агент), Никита Медведев («Ростов», свободный агент), Александр Эктов («Пари НН», аренда)
Заработано: € 700 тыс.
Кто ушёл: Артур Нигматуллин («Рубин», € 700 тыс.), Иван Сутугин («Химик», свободный агент), Дмитрий Стоцкий («Уфа», свободный агент), Тимур Сулейманов («Локомотив», свободный агент), Даниил Пенчиков («Елимай», свободный агент), Константин Кучаев («Ростов», свободный агент), Илья Кухарчук («Ротор», аренда), Артём Гюрджан («КАМАЗ», аренда)
«Факел»
Потрачено: € 80 тыс.
Кто пришёл: Макс Дзиов («Динамо» Брест, € 80 тыс.), Владимир Ильин («Ахмат», свободный агент), Мохамед Браими («Ботев», свободный агент), Дилан Мертенс («Ботев», свободный агент), Николай Гиоргобиани («Алания», свободный агент), Михаил Щетинин («Локомотив», аренда), Алексей Каштанов («Урал», аренда)
Заработано: 0
Кто ушёл: Василий Черов («Черноморец», свободный агент), Руслан Магаль («Сочи», свободный агент), Андрей Мендель («Балтика», свободный агент), Кирилл Суслов («Сочи», свободный агент), Роман Акбашев («КАМАЗ», свободный агент), Даниил Черняков («Чайка», свободный агент), Максим Максимов («Торпедо», свободный агент), Хызыр Аппаев («Балтика», свободный агент), Никита Ершов («Арсенал» Дзержинск, аренда), Матвей Ивахнов («Текстильщик», аренда)