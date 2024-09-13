Лучшая летняя трансферная кампания РПЛ в сезоне-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трансферное окно в РПЛ – всё. Клубы укомплектовали составы на максимум возможностей. Кому-то удалось закрыть все проблемные зоны, а кто-то доволен кампанией не на 100%. Мы решили спросить у вас: у какого клуба выдалось лучшее трансферное лето (плавно перешедшее в осень)?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.