30 тысяч болельщиков «Спартака» хором спели хит МакSим
«Спартак» грандиозно отметил 10-летие домашнего стадиона. В честь первого юбилея состоялось шоу, а легендарные футболисты клуба сыграли в «Матче звёзд». Вишенкой на торте стало исполнение певицей МакSим хита «Знаешь ли ты?». Был ли там кто-то, кто не подпевал? Сомневаемся!
Весь стадион «Спартака» хором пропел хит «Знаешь ли ты?». Видео
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