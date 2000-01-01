Весь стадион «Спартака» хором пропел хит «Знаешь ли ты?». Видео

30 тысяч болельщиков «Спартака» хором спели хит МакSим

«Спартак» грандиозно отметил 10-летие домашнего стадиона. В честь первого юбилея состоялось шоу, а легендарные футболисты клуба сыграли в «Матче звёзд». Вишенкой на торте стало исполнение певицей МакSим хита «Знаешь ли ты?». Был ли там кто-то, кто не подпевал? Сомневаемся!