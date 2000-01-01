Криштиану Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». Где Винисиус?

Роналду назвал будущих обладателей «Золотого мяча»

Легенда мирового футбола Криштиану Роналду продолжает выпускать видео в своём YouTube-канале. Недавно в одном из роликов он назвал игроков, которые, по его мнению, могут стать обладателями «Золотого мяча». Однако в его личном топе всего четыре футболиста. Кого не назвал Роналду?