Роналду назвал будущих обладателей «Золотого мяча»
Легенда мирового футбола Криштиану Роналду продолжает выпускать видео в своём YouTube-канале. Недавно в одном из роликов он назвал игроков, которые, по его мнению, могут стать обладателями «Золотого мяча». Однако в его личном топе всего четыре футболиста. Кого не назвал Роналду?
Без Винисиуса?
Криштиану не упомянул Винисиуса Жуниора, несмотря на то что бразилец — один из главных претендентов на награду. Его назвал Рио Фердинанд, с которым Роналду вёл диалог, но португалец сделал вид, что не обратил на это внимание.
Топ-4 от Роналду
«Мбаппе может выиграть следующий «Золотой мяч». Он, Холанд, Беллингем, Ямаль», — сказал Криштиану в своём видео.
Криштиану Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». Где Винисиус?
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