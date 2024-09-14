Мощнейшее возвращение РПЛ! Суперматч «Зенита» и ЦСКА и южное дерби! LIVE

А ещё непростой выезд «Локо» в Оренбург и заруба аутсайдеров в Воронеже. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Клубный футбол вернулся после паузы на сборные. Сегодня, 14 сентября, нас ждёт огненное продолжение 8-го тура РПЛ. Сразу два топ-матча!

Первыми сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Команда Деограсии по инерции продолжает барахтаться возле зоны вылета, а вот у соперника всё неплохо. Несмотря на разгромный проигрыш «Краснодару», парни Галактионова закрепились в топ-3 и участвуют в борьбе за титул. Но потеря очков в Оренбурге может заметно подпортить ситуацию.

Следом зарубятся «Факел» и «Пари НН». Да, вывеска не самая яркая, но в матчах аутсайдеров зачастую даже больше огня. «Нижний» после неожиданного взлёта в таблице опустился ближе к подвалу, а «Факел» вообще обитает на дне таблицы. Очки нужны и тем, и тем, но за Воронеж говорит домашнее поле, где традиционно мощно поддерживают болельщики.

Матч тура состоится в Москве. Там встретятся ЦСКА и «Зенит». Команда Николича не совсем стабильна, но пытается потихоньку ползти по таблице вверх. По крайней мере, в большой шестёрке она обосновалась. «Зенит» же ожидаемо занимает первое место, но отрыв от конкурентов совсем скромный и может сгореть за мгновение. А ещё нас ждёт потенциальный дебют Соболева!

А закроет игровой день южное дерби. «Краснодар» благодаря победе над «Локо» взлетел на второе место и вовсю гонится за «Зенитом». У «Ростова» возможности поскромнее, но даже с учётом этого команда Карпина идёт вплотную к топ-6. Ждём подъёма гостей или новых очков хозяев?

«Чемпионат» традиционно проследит за всеми матчами дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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