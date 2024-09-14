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Оренбург — Локомотив: прямая онлайн-трансляция 8-го тура РПЛ, где смотреть, 14 сентября 2024, ЦСКА — Зенит, Краснодар — Ростов

Мощнейшее возвращение РПЛ! Суперматч «Зенита» и ЦСКА и южное дерби! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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А ещё непростой выезд «Локо» в Оренбург и заруба аутсайдеров в Воронеже. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Клубный футбол вернулся после паузы на сборные. Сегодня, 14 сентября, нас ждёт огненное продолжение 8-го тура РПЛ. Сразу два топ-матча!

Первыми сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Команда Деограсии по инерции продолжает барахтаться возле зоны вылета, а вот у соперника всё неплохо. Несмотря на разгромный проигрыш «Краснодару», парни Галактионова закрепились в топ-3 и участвуют в борьбе за титул. Но потеря очков в Оренбурге может заметно подпортить ситуацию.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом зарубятся «Факел» и «Пари НН». Да, вывеска не самая яркая, но в матчах аутсайдеров зачастую даже больше огня. «Нижний» после неожиданного взлёта в таблице опустился ближе к подвалу, а «Факел» вообще обитает на дне таблицы. Очки нужны и тем, и тем, но за Воронеж говорит домашнее поле, где традиционно мощно поддерживают болельщики.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч тура состоится в Москве. Там встретятся ЦСКА и «Зенит». Команда Николича не совсем стабильна, но пытается потихоньку ползти по таблице вверх. По крайней мере, в большой шестёрке она обосновалась. «Зенит» же ожидаемо занимает первое место, но отрыв от конкурентов совсем скромный и может сгореть за мгновение. А ещё нас ждёт потенциальный дебют Соболева!

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет игровой день южное дерби. «Краснодар» благодаря победе над «Локо» взлетел на второе место и вовсю гонится за «Зенитом». У «Ростова» возможности поскромнее, но даже с учётом этого команда Карпина идёт вплотную к топ-6. Ждём подъёма гостей или новых очков хозяев?

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» традиционно проследит за всеми матчами дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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