Трансфер между ЦСКА и «Зенитом» — уникальный. Джентльменское соглашение забыто

В матче между ЦСКА и «Зенитом» будет множество дополнительных интриг, помимо главной, связанной с результатом. Интересно, например, как дебютирует за чемпионов России Александр Соболев. Не менее интересно, как сыграет со своей бывшей командой воспитанник сине-бело-голубых Данил Круговой. Его уход из петербургского клуба в московский получился с налётом скандальности. Кроме того, трансфер Кругового — по-своему уникальный, ведь игроки не переходили из «Зенита» в ЦСКА или обратно более 20 лет! И тому есть причина. Вспоминаем историю.

В это невозможно поверить, но последний до минувшего лета трансфер между ЦСКА и «Зенитом» случился ещё в 2002 году. В то зимнее окно перед стартом сезона-2002 в петербургском клубе появились первые в его истории легионеры из дальнего зарубежья — сербы Милан Вьештица, Владимир Мудринич и Предраг Ранджелович. Если первых двоих отыскали в чемпионате Сербии, то нападающего взяли из ЦСКА.

Тогдашний спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказывал, как подписали Ранджеловича и двух его соотечественников:

«Третий иностранец, которого мы взяли на флажке, — Предраг Ранджелович. Газзаев отказался от него в ЦСКА. Мы просмотрели ряд кассет с его игрой в «Анжи» и в армейском клубе. Он играл блестяще, много забивал. Даже мальчишки рассказывали, что на тренировках нашей команды Ранджелович просто чудеса творил…

Если мне не изменяет память, стоимость трансфера Вьештицы составляла около $ 800 тыс., Мудринич был подешевле — где-то $ 500–600 тыс., Ранджелович стоил $ 1 млн. Учитывая хорошие отношения Гинера с Мутко, армейцы долго ждали, пока мы изыскивали средства».

Предраг Ранджелович Фото: pfc-cska.com/fc-zenit.ru

Ранджелович отыграл за ЦСКА всего полгода после перехода из «Анжи». Действительно показал высокую результативность: в 15 матчах за армейцев забил девять мячей. Тем не менее Валерию Газзаеву не понравился. «Зенит» же, взявший бронзу сезона-2001 и завоевавший путёвку в еврокубки, искал усиление в атаку. Но, как оказалось, промахнулся с трансфером. Нападающий по прозвищу Пейджер разочаровал и тренера сине-бело-голубых Юрия Морозова. Ранджеловичу недоставало работоспособности на поле, он и забивать перестал: в 17 матчах за «Зенит» положил всего четыре мяча, причём три из них в ворота «Энкампа» из Андорры в Кубке УЕФА.

После этого «Зенит» и ЦСКА забыли друг о друге на трансферном рынке. А в конце 2000-х два клуба, боровшихся за чемпионский титул, заключили «пакт о ненападении». Президент «Зенита» Александр Дюков договорился со своим коллегой из ЦСКА Евгением Гинером не переманивать футболистов.

«Зенит» обращался к нам по вопросу покупки игроков, — объяснял Гинер в 2010 году. — Но мы обсудили эту ситуацию с руководством «Зенита» и пришли к компромиссу. Есть клубы-вампиры, а есть клубы-доноры. ЦСКА и «Зенит» относятся к первой группе. Между нами заключено джентльменское соглашение. Решение о трансферах наших футболистов принимается только на уровне Гинер — Дюков».

Евгений Гинер / Александр Дюков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

Это соглашение действовало в течение долгих лет. В 2016 году Дюков, отвечая на вопрос о том, не хочет ли «Зенит» взять тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на место уходящего Андре Виллаш-Боаша, признался:

«Нам нужен квалифицированный специалист, который справится с задачами, поставленными перед ним. А какой у него паспорт — не принципиально. При прочих равных условиях приоритет будет отдан российскому специалисту. Слуцкий в «Зените»? Это невозможно, поскольку у нас есть договорённость с ЦСКА. Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в «Зенит». Но не думаю, что Евгений его отпустит».

Теперь джентльменское соглашение потеряло свою актуальность. Летом 2023-го «Зенит» подписал Марио Фернандеса. Пусть бразилец перешёл не напрямую из ЦСКА, а из бразильского «Интернасьонала», у защитника была договорённость с армейцами о возвращении в московский клуб. Правда, в «Зените» утверждали, что вступили в переговоры с Фернандесом только тогда, когда стало понятно, что ЦСКА не будет выплачивать за Марио требуемые € 365 тыс. В руководстве армейцев, видимо, полагают иначе.

Трансфер Кругового состоялся тоже без прямого взаимодействия клубов. ЦСКА просто воспользовался тем, что Данил становился свободным агентом летом 2024-го, и за полгода до завершения контракта защитника с «Зенитом» договорился о переходе в межсезонье. Петербургский клуб вёл переговоры с Круговым о продлении контракта, а в итоге неожиданно для всех в руководстве стало известно, что воспитанник уйдёт бесплатно.

«Зенит» словно вернулся на 30 лет назад, когда переживал непростые времена и его лучших воспитанников забирал ЦСКА. Так, например, в начале 1990-х случились трансферы защитников Василия Иванова и Дениса Машкарина. Но самыми громкими были последние до Кругового переходы игроков петербургского клуба в московский.

По окончании сезона-1996 — первого для сине-бело-голубых после возвращения в высшую лигу — произошёл конфликт между президентом «Зенита» Виталием Мутко и главным тренером Павлом Садыриным. Результатом его стал уход из команды Садырина. Тогда весь футбольный Санкт-Петербург находился в шоковом состоянии, ведь Мутко убрал из команды легенду и любимца болельщиков.

Вскоре Садырин возглавил ЦСКА, а вслед за ним из петербургского клуба в московский отправились защитник Максим Боков, полузащитник Дмитрий Хомуха и нападающий Владимир Кулик. Три игрока основного состава. Боков и Кулик — воспитанники футбола Санкт-Петербурга, прошедшие с командой весь путь от вылета в Первую лигу в 1992 году до возвращения в элиту в 1995-м. Более того, Кулик был лучшим бомбардиром «Зенита».

«Павел Фёдорович сказал так: «Не лезьте, это не ваша война». Но мы считали, что, если доверились своему наставнику, должны идти за ним до конца. Готовились к сезону с Анатолием Бышовцем, он знал, что, как только решатся юридические вопросы в Москве, мы уйдём к Садырину в ЦСКА, однако всеми силами пытался нас остановить. Мы много разговаривали, Анатолий Фёдорович многое обещал, однако всё перевесило доверие к Садырину. Мы сделали свой выбор, и я до сих пор считаю, что он правильный», — говорил Боков спустя годы о трансфере в ЦСКА.

Максим Боков и Владимир Кулик Фото: pfc-cska.com

Что касается трансферов из ЦСКА в «Зенит», то до Ранджеловича таких тоже было всего три в российской истории. В 1994 году армянский защитник Ерванд Крбашян, потеряв место в составе армейцев, перешёл в выступавший тогда в Первой лиге петербургский клуб. Но и там он не задержался надолго — отыграл всего полгода.

В 1995 году по тому же маршруту отправился защитник Дмитрий Быстров. Чемпион СССР сезона-1991 и участник Лиги чемпионов — 1992/1993, в которой армейцы сенсационно выбили «Барселону», откликнулся на просьбу своего бывшего тренера Садырина помочь вернуть «Зенит» в элиту. Опытный защитник, имевший проблемы с режимом, уже не был нужен ЦСКА. А вот «Зениту» здорово помог — стал одним из лидеров команды, вернувшейся в высшую лигу.

Перед сезоном-1997 из московского клуба в петербургский перешёл нападающий Владимир Лебедь. Он провёл два сезона в ЦСКА, где хорошо начинал, и даже заработал вызов в сборную России (сыграл один матч при Олеге Романцеве), но потом сдал во многом из-за травмы. В «Зенит» Лебедя приглашал Бышовец, тем не менее Владимир и там не потянул — продержался только сезон, забив всего два гола в 25 играх.

В XXI веке после сделки по Ранджеловичу трансфера пришлось ждать так долго, что выросло целое поколение болельщиков, не видевших переходов между ЦСКА и «Зенитом». За этот период какие-то передвижения были лишь на уровне молодёжных команд. Самый уникальный — подписание в 2016 году петербургским клубом 18-летнего англичанина Джейкоба Гардинер-Смита, который ранее тренировался в юношеской команде ЦСКА. Полузащитник несколько раз сыграл за сине-бело-голубых в МФЛ (Молодёжной футбольной лиге). Затем Гардинер-Смит выступал в низших дивизионах чемпионата Англии, а в 2024 году оказался в «Шолинге» из седьмой лиги.

Впрочем, в 2007-м едва не состоялся громкий трансфер из ЦСКА в «Зенит» защитника Сергея Игнашевича. Игрок сборной России мог покинуть московский клуб после конфликта с Газзаевым. Игнашевич был недоволен тренером из-за того, что тот многое прощал бразильцам — Вагнеру Лаву, Жо и Рамону.

«Сказал ему: «Бразильцам всё сходит с рук». — «Почему считаешь, что я в этом виноват?» — «Так вы же главный тренер!» Пообщались по-мужски, но корректно. Со временем понял, что этот разговор мне не простили. Вскоре позвонил Гинер и сказал: «Есть предложение от «Зенита». Если хочешь — можем отпустить», — рассказывал Игнашевич. Однако в тот момент защитник отказался переезжать из Москвы в Санкт-Петербург. Думал о трансфере в Европу.

«Пакт» не запрещал руководителям ЦСКА и «Зенита» вести в корректной форме переговоры о трансферах игроков. Например, в 2019 году клубы обсуждали сделку по Фернандесу за € 30 млн. Но Марио остался, поэтому затянувшуюся паузу в трансферной истории армейцев и петербуржцев прервал переход не «русского бразильца», а Кругового.

* В тексте использованы цитаты из интервью для Gorodovoy.ru, «Петербургского дневника» и «Спорт-экспресса».