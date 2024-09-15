«Динамо» усилилось совсем не по-чемпионски. И как теперь быть Личке?

Диссонанс довольно большой. «Зенит» в летнее трансферное окно не отпустил ни одного лидера, но при этом купил Латышонка, Горшкова, Волкова, Глушенкова, Лусиано и Соболева. Почти полкоманды. И показал всем: мы главный претендент на титул. «Краснодару» больше не принадлежат Сафонов и Алонсо, но клуб нашёл им нормальную альтернативу — поставили в ворота Агкацева (всего два пропущенных гола в сезоне) и взяли Диего Косту. Плюс Дюпин, Козлов, Смолов и Джованни Гонсалес. Команда не стала слабее и даже увеличила глубину состава. Про «Спартак» — ни слова, там всё ещё ждём топ-игрока в пару к Барко.

А вот к «Динамо» чуть больше вопросов. Логику уходов понять можно: Шунин, Паршивлюк и Смолов — уважаемые, но возрастные футболисты. И по ходу сезона их помощь была уже условной. Хотя никто не знает, какое место динамовцы бы заняли, если бы Шунин был основным, а Смолов чуть чаще реализовывал свои моменты. Но это уже история, в которой клуб не захотел долго барахтаться. После сезона руководство объявило парням, что они больше не нужны, и вышло на трансферный рынок.

Первый переход был оформлен быстро. На следующий день после того, как Личка впервые заговорил о необходимости усиления. Тренер тогда не назвал позиции, лишь отметил, что команда в этом нуждается. В тот же период клуб объявил о подписании контракта с Лунёвым. С одной стороны, это свободный агент, что упрощало переговоры. С другой — на него было достаточно претендентов, в том числе «Зенит». Первую проблемную позицию клуб закрыл быстро.

Но главный тренер продолжал говорить о трансферах. Несмотря на впечатляющий старт сезона, он уж точно понимал: такой результат — вопреки обстоятельствам. Ведь некоторые футболисты уехали на Кубок Америки и вернулись только к 3-4-му туру. А обновления состава не было. За исключением вратарской позиции, оно отсутствовало в принципе. Руководство, в свою очередь, давало чёткие посылы — тренер должен работать с теми, кто есть. А трансферы будут зависеть от череды обстоятельств. С одной стороны, логично. С другой — ставит под сомнения амбиции клуба, особенно на фоне усиления конкурентов.

Марцел Личка Фото: ФК «Динамо»

В 20-х числах августа Личка вновь вышел в паблик и сказал, что ему нужно минимум два игрока. Хотя на тот момент всем было понятно, что клуб подпишет марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба. И, вероятно, главный тренер имел в виду двух футболистов, помимо этого трансфера.

Клуб же в итоге приобрёл одного — 26-летнего бразильца Артура Гомеса у «Крузейро» за € 5,5 млн. И вряд ли кто-то до конца понял смысл такого трансфера. Парень почти всю карьеру отыграл на родине, неудачно съездил в Португалию, вернулся, но не сказать, что делал разницу даже в родной стране. Эксперты по местному чемпионату отмечали проблемы при обороне и завершении атак, а среди сильных качеств называли разве что дриблинг и скорость. Почти типичный бразилец. Ещё один важный момент: он профильный левый вингер. А на этой позиции у динамовцев есть Нгамалё. Плюс несколько футболистов, которые могут сыграть, выходя со скамейки. И в чём тогда смысл тратить такие деньги?

Понятно, что всё можно объяснить желанием создать глубину состава. И это правильно. Но, казалось, у клуба есть куда более проблемные позиции, чем фланг атаки. Например, центр обороны. Можно долго аплодировать классу молодого серба Майсторовича, который на старте сезона выдавал крутые матчи. Или восхищаться собственным воспитанником Лепским. Они молодцы и достаточно талантливы, однако рабочая и стабильная пара защитников вряд ли изменится: это Бальбуэна и Фернандес — те самые люди, которых в прошлом сезоне критиковали. Но в итоге они оба продолжают играть. Не случилось ротации и на флангах, хотя замена тому же Дасе напрашивалась. Однако по нему, судя по всему, так и не было предложений.

При этом босс «Динамо» Павел Пивоваров оптимистично оценил трансферную кампанию, но сделал акцент, что резерв клуба — в том числе молодёжь. И такой посыл не кажется слишком уж амбициозным.

Павел Пивоваров генеральный директор «Динамо» «Хорошо, когда футболисты приезжают до летних сборов, но это происходит не всегда. Мы усилились, приобретя новых игроков. А также у нас подрастает молодёжь, у которой есть шансы в основном составе, и они своей игрой доказывают: им там есть место. Но зимой подумаем о точечном усилении».

Да, можно сказать, что у динамовцев и без того сильный состав. По стоимости — уверенное третье место (€ 91,5 млн). Однако, в отличие от конкурентов, за лето он не стал сильнее. Следовательно, бороться за золотые медали, вероятно, будет куда тяжелее.