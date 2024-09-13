Скандалище в РПЛ! ЦСКА отстранил вратаря из-за «Спартака»

Илья Помазун сказал в интервью то, что не понравилось его нынешнему клубу.

В топ-клубе РПЛ на ровном месте разгорелся конфликт. ЦСКА отстранил голкипера Илью Помазуна от работы с первой командой после закрытия трансферного окна в России. Судя по всему, причиной этого решения стали слова 28-летнего воспитанника армейцев о «Спартаке», сказанные им в интервью для журналиста Нобеля Арустамяна.

В этом интервью Помазун, отвечая на вопрос о возможном переходе в «Спартак», сказал: «Почему нет? Всё может быть».

Казалось бы, ничего особенного в словах голкипера нет. По крайней мере, чего-то нового. Илья и прежде давал понять, что не исключает своего перехода к принципиальному сопернику. Например, в марте этого года в интервью для «Чемпионата», говоря о запрете на такой трансфер, Помазун признался: «Никаких в контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет. Есть ли личный запрет? Всё в жизни бывает».

Спокойное отношение Ильи к «Спартаку», вероятно, можно объяснить тем, что за красно-белых поиграл его отец Александр. В начале 1990-х Помазун-старший попал в «золотую» команду Олега Романцева, в которой, правда, задержался всего на год и провёл только 14 матчей. Тем не менее выступал в Лиге чемпионов сезона-1993/1994, в том числе на групповом этапе с «ПСЖ» (1:4) и «Галатасараем» (0:0). Однажды даже поучаствовал в дерби с армейцами, которое «Спартак» выиграл с крупным счётом 3:0.

А вот Помазун-младший с 15 лет в ЦСКА и до сих пор принадлежит этому клубу, хотя последние четыре сезона отыграл на правах аренды за «Урал», чтобы не сидеть под Игорем Акинфеевым. Очевидно, в армейском клубе Илью когда-то видели сменщиком легенды. Но Акинфеев – «вечный».

ИЛЬЯ ПОМАЗУН Фото: РИА Новости

В результате Помазун к 28 годам сыграл всего 10 матчей за ЦСКА – даже меньше, чем его отец за «Спартак». До сборной России Илья дорос в «Урале». Зимой 2024-го появилась информация, что воспитанник армейцев действительно может перейти в «Спартак». Московский клуб якобы рассматривал Помазуна как альтернативу своим голкиперам и вёл переговоры о трансфере Ильи. Тем не менее сделка не состоялась.

По этой причине отстранение Помазуна из-за свежего интервью – большая неожиданность. Но такой версии придерживается агент голкипера Алексей Сафонов.

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну, – сказал Сафонов, комментируя ситуацию со своим клиентом. – В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача, чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством» (РБ «Спорт»).

Всё лето и до закрытия трансферного окна Помазуну искали новый клуб после вылета «Урала» из РПЛ. Было понятно, что в ЦСКА на Илью не рассчитывают. В команде есть твёрдый первый номер Акинфеев, и есть его многообещающий сменщик Владислав Тороп. Помазуна не задействовали даже в кубковых матчах. Армейцы внесли Илью в заявку на сезон только 12 сентября.

Как стало известно «Чемпионату», Помазуну сразу после возвращения из «Урала» сообщили, что Акинфеев выбрал себе в преемники Торопа и готов помогать в развитии молодому голкиперу, поэтому Илью не видят даже вторым номером. Однако поступавшие по Помазуну предложения не устраивали руководство армейцев. В частности, от «Зенита» и зарубежных клубов, которые хотели арендовать вратаря сборной России. Когда же стало понятно, что история с трансфером слишком затянулась, ЦСКА сам стал выходить на другие команды РПЛ и предлагать Помазуна (например, «Рубину» и «Пари НН»). Но там вратарские позиции были уже укомплектованы.

Агент Сафонов подтверждал летом, что у Помазуна «есть пара вариантов с зарубежными клубами». Говорил об интересе к голкиперу из Франции, Швейцарии и Бельгии. Кроме того, в Испании писали об интересе к Илье со стороны «Атлетико», но это было похоже на «утку».

Как сообщил Legalbet, сейчас Помазун тренируется индивидуально на стадионе «Октябрь». Его будущее – в тумане. Контракт Ильи действует до лета 2028-го, и кандидат в сборную России рискует просто потерять полгода. Вариантов у Помазуна минимум. В Турции трансферное окно закрывается сегодня, в Азербайджане, Израиле и ОАЭ – в ближайшие дни.