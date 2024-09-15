«Спартак» так и не заменил Соболева. Это станет проблемой?

Ещё неделю назад всё выглядело идеально: «Спартак» прислал шикарный оффер в «Краснодар» по трансферу Джона Кордобы. Галицкий согласился отпустить своего лидера и разрешил вести переговоры с футболистом. Тот давно намерен покинуть клуб и рассчитывал на роскошный последний контракт в России. В голове руководителей красно-белых всё выглядело примерно так: договариваются с колумбийцем, сплавляют Николсона и на сезон получают 2,5 классного форварда — низкорослый, но техничный Угальде, топовый таргетмен Кордоба и Виллиан Жозе, который ещё не определился со своей ролью.

Но в итоге нападающий «Краснодара» запросил зарплату выше, чем у него в нынешнем клубе, а в Москве посчитали это наглостью. И решили не разрушать зарождающийся коллектив, приглашая футболиста на х2 от нынешнего самого высокооплачиваемого игрока. Никаких осуждений. Полное право руководителей, которые отвечают своими должностями перед акционерами.

Не получилось с Кордобой, однако многие наверняка ожидали, что «Спартак» не опустит руки и постарается найти кого-то ещё. Рынок был открыт целую неделю. Но вместо нападающего клуб подписал флангового защитника. И сохранил Николсона, которого готовил либо к новой аренде, либо к продаже. А после в медиа вышел Олег Малышев и признал правоту всех инсайдеров: клуб очень хотел колумбийского футболиста, но не договорился по зарплате. А подписать альтернативу, видимо, уже не хватило времени.

ДЖОН КОРДОБА Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Что сейчас имеет Станкович:

Манфред Угальде — основной нападающий, начиная со второго тайма матча 1-го тура. Во всех остальных шести встречах РПЛ он выходил в основе. За это время у него четыре гола. Не такая уж и плохая статистика. Форвард из Коста-Рики действительно впечатлил на старте, особенно своим крутым взаимодействием с Барко. Но так или иначе отображалась одна проблема: Угальде из-за габаритов тяжело действовать против низкого блока либо мощных защитников. Показательна в этом плане была игра с «Зенитом». Во втором тайме после удаления петербуржцы глубоко сели. И Угальде словно потерялся. Да, был один момент, но и он скорее после ошибки, а не благодаря его действиям;

Виллиан Жозе. Пока не раскрытый персонаж. Хоть и в России находится с середины июля. Первый матч сыграл ещё с «Химками» во 2-м туре. А с того момента — несколько выходов на замену и два матча в основе на Кубок России. Правда, каждый раз его меняли. Итог — ни одного полного матча и скверное впечатление. Сначала говорили про лишний вес, потом — недостаточная физическая форма. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Сейчас у Виллиана было две недели, чтобы прийти в себя. И как минимум дойти до формы, которая позволяет проводить ему полные матчи, а лучше — начать забивать. По своему типажу он не Соболев, но точно статуснее Угальде в единоборствах;

Шамар Николсон. Вот он — тот самый фактурный форвард, который сначала надолго завис на Кубке Америки. Потом думал, что его продадут. Вернулся к августу. Вышел на пять минут с «Рубином» поучаствовать в прессинге и снова был уверен, что в Москве он не задержится. Прошлый сезон в «Клермоне» у него точно не получился выдающимся: всего четыре гола в 26 матчах. В сборной Ямайки тоже не клеится. Моральное состояние совсем не на высоком уровне. А в итоге агент сообщает, что он остаётся, потому что клуб в нём нуждается.

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С такой линией атаки «Спартак» будет существовать как минимум до зимы. И просто сравните с зенитовской. Там — лучший бомбардир прошлого сезона Кассьерра. Интересный новичок Лусиано, который сделал дубль в первом же матче. А теперь приехал ещё и Соболев.

Многие наверняка очень ждали от «Спартака» какого-то супертрансфера на финише окна. Это подтвердило бы их амбиции бороться с Питером хотя бы за один трофей. Но в итоге — Угальде, Виллиан Жозе и Николсон. Совсем не трио мечты.