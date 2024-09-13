Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 14 сентября 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, много еврофутбола, КХЛ, Ф-1, регби и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 14 сентября: яркие вывески в АПЛ, Бундеслиге, Серии А и Примере — всё это в вашем расписании дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, спринт 10 км (мужчины)

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
14 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: как пробежит Кульгускин?

В российском биатлоне новая звёздочка — Леонид Кульгускин из Алтайского края. Он стал бронзовым призёром чемпионата России в индивидуальной гонке, а после финиша сказал, что ему 20 км пробежать легче, чем дистанцию в два раза короче. Поэтому будет очень интересно, сумеет ли 19-летний спортсмен ещё раз показать свою снайперскую скорость и точность. В отсутствие более половины основного состава сборной России именно на Кульгускина будет всё внимание.

Да кто такой этот Кульгускин?
В нашем биатлоне — новая звезда. 19-летний юниор ворвался на пьедестал чемпионата России
В нашем биатлоне — новая звезда. 19-летний юниор ворвался на пьедестал чемпионата России

🎯 12:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, спринт 7,5 км (женщины)

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: кто возьмёт спринт? Претенденток — море

Женская индивидуальная гонка новых звёздочек, как мужская, не подарила. Но зато подарила классную интригу — до последней финишировавшей не было понятно, кто победит. Если спринт сложится по тому же сценарию — будет здорово. Наталия Шевченко после болезни стремительно набирает форму, как и Виктория Сливко, Тамара Дербушева великолепно выглядит на летних стартах, да и остальные признанные лидеры могут показать хороший результат.

Что было в первой гонке на ЧР-2024 в Красноярске?
«Даже стоять не могу». Судьба золота в гонке ЧР-2024 решилась на последних метрах
«Даже стоять не могу». Судьба золота в гонке ЧР-2024 решилась на последних метрах

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Локомотив», РПЛ, 8-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» исправится за поражение от «Краснодара»?

«Локомотив» лидировал в РПЛ, но в прошлом туре разгромно уступил «Краснодару» (0:3). Теперь москвичи едут в гости к «Оренбургу». Команда Давида Деограсии не побеждает с 1-го тура и занимает 12-е место. Не лучшее положение. Но прервать неудачную серию оренбуржцы могут во встрече с «Локо». Либо москвичи исправятся за осечку с «Краснодаром»?

Интервью «Чемпионата» с форвардом «Локо» и экс-игроком «Оренбурга»:
«Когда увидел Галицкого, ком в горле встал». Мощное интервью с дебютантом сборной России
Эксклюзив
«Когда увидел Галицкого, ком в горле встал». Мощное интервью с дебютантом сборной России

🏉 13:30: «Локомотив» — «Енисей-СТМ», чемпионат России, 1/2 финала, первый матч

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
14 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Локомотив
Пенза
Не начался
Енисей-СТМ
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из финалистов прошлого сезона теперь лишний?

Пензенский «Локомотив» и красноярский «Енисей-СТМ» — действующие чемпион и обладатель Кубка России. В прошлом году в финале именно эти команды бились за золото в финальном матче, и тогда сильнее были пензяки. Теперь кому-то из них места в финале не достанется. Кто фаворит? Красноярцы приедут в Пензу после красивой победы в очень жёстком финале Кубка России, а хозяева целенаправленно готовились к матчу. Силы соперников равны.

Как прошёл финал Кубка России — 2024?
«Енисей» с дракой взял Кубок России. Трофей в 20-й раз отправился в Красноярск
«Енисей» с дракой взял Кубок России. Трофей в 20-й раз отправился в Красноярск

⚽️ 14:15: «Факел» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 8-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух претендентов на вылет

«Пари НН» и «Факел» наверняка будут бороться за выживание до конца сезона. Очки в очных играх важны вдвойне. Так что нижегородцы и воронежцы зарубятся с усиленной мотивацией. Для «Пари НН» матч важен из-за перспектив: в случае поражения тренера Сашу Илича могут уволить. Спасут ли футболисты серба?

Саша Илич пообщался с «Чемпионатом»:
«Весной проскакивали мысли: «Это я глупый или что?» Саша Илич, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Весной проскакивали мысли: «Это я глупый или что?» Саша Илич, каким вы его не знали

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Салават» победную серию?

Команды совсем недавно встречались в Уфе, тогда команды выдали фейерверк заброшенных шайб, в котором преуспели подопечные Козлова. «Автомобилист» неудачно съездил на выезд, проиграв оба матча, легионеры команды из Екатеринбурга пока не особо впечатляют. Смогут ли они собраться и показать результативную игру не только при игре в большинстве?

Глеб Кузьмин недоволен льдом на своей арене:
Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе

⚽️ 14:30: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 4-й тур

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» вернётся на победный путь?

«Манчестер Юнайтед» в 1-м туре обыграл «Фулхэм» (1:0), а затем – два поражения. Манкунианцы снова находятся не в лучшем моральном состоянии. Но исправиться можно по итогам игры с «Саутгемптоном». «Святые» вернулись в АПЛ и уступили три раза в трёх турах. Вариантов два: либо «Саугемптон» прервёт свою плохую серию, либо «МЮ» исправится за два прошлых тура.

Тренер «МЮ» превращается в шоумена. А игровых проблем меньше не становится:
Тен Хаг превращается в Моуринью. Пока только на словах
Тен Хаг превращается в Моуринью. Пока только на словах

🏎 15:00: Формула-1, Гран-при Азербайджана, квалификация

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
14 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: кого вынесет наверх бакинская трасса?

Как же приятно из раза в раз писать в анонсе, что результаты очередной гоночной сессии Формулы-1 непредсказуемы! Вот это касается и предстоящий квалификации на уличной трассе в Баку. После пятничных тренировок назвать фаворита трудно: то ли это «Феррари», недавно победившая в Монце, то ли приободрившиеся лидеры общего зачёта из «Ред Булл», то ли обладатели быстрейшей машины второй половины сезона из «Макларена»… Не исключено, что всё решат тысячные доли секунды и малейшие различия в настройках.

Почему от ГП Азербайджана отстранили одного из гонщиков:
В Формуле-1 — историческая дисквалификация. Отстранённый пилот негодует
В Формуле-1 — историческая дисквалификация. Отстранённый пилот негодует

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Зенит», РПЛ, 8-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА нанесёт «Зениту» первое поражение в сезоне?

Центральный матч 8-го тура РПЛ состоится в Москве. ЦСКА примет лидера чемпионата — «Зенит». В прошлом очном матче в РПЛ сильнее оказались москвичи — 1:0. ЦСКА умудрился обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Сделать это дома проще. Получится? Хотя сейчас команда Марко Николича ещё находится на стадии строительства и не всегда стабильна.

У ЦСКА появился новый лидер в атаке!
Долгожданный трансфер ЦСКА в атаку! Но у Гуарирапы парадоксальная статистика
Долгожданный трансфер ЦСКА в атаку! Но у Гуарирапы парадоксальная статистика

⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Байер», Бундеслига, 3-й тур

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» исправится за первое за год поражение?

«Байер» не проигрывал целый сезон. Но во 2-м туре нынешнего чемпионата уступил «РБ Лейпциг» — 2:3. Возможно, это облегчит состояние команды. Такая масштабная беспроигрышная серия обязывала «Байер» выступать с удвоенной силой. А теперь нужно просто двигаться от матча к матчу. И надеяться на второй титул подряд. В 3-м туре леверкузенцы едут в гости к «Хоффенхайму». Неприятный, но не самый статусный соперник.

Как «Байер» прервал свою великую серию:
Случилось невозможное. Феерическая серия «Байера» — всё
Случилось невозможное. Феерическая серия «Байера» — всё

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли чем-то удивить «Ак Барс» чемпиона?

Никто не будет спорить, что обе команды являются грандами нашей лиги. Но пока дела у обеих команд идут не очень — лишь по два очка набрали коллективы Гатиятулина и Разина. Но ситуации у них всё-таки разные: в Казани переживают мини-перестройку, а в Магнитогорске борются с чемпионским похмельем и травмами. Матч будет иметь очень важное стратегическое значение, кто сможет одержать вторую победу в сезоне?

Что случилось с «Металлургом» на старте?
Травмы и месть бывших. Почему «Металлург» буксует на старте сезона КХЛ?
Травмы и месть бывших. Почему «Металлург» буксует на старте сезона КХЛ?

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забросит ли Дмитрий Кагарлицкий первую шайбу в составе новой команды?

Обе команды выиграли свои последние матчи — «Спартак» оказался сильнее в столичном дерби, а «Торпедо» сделало камбэк в игре с ЦСКА. Московская команда за четыре матча потеряла лишь одно очко, а нижегородцы, в отличие от предыдущих двух сезонов, не так легко вкатились в регулярку. Смогут ли подопечные Жамнова продолжить серию с набранными очками?

Интервью с форвардом «Спартака» Адамом Ружичкой:
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»
Эксклюзив
«Кого СМИ решат сбросить вниз, тот потеряет популярность». Откровения легионера «Спартака»

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», АПЛ, 4-й тур

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» продолжит побеждать?

«Манчестер Сити» побеждает в трёх турах АПЛ подряд. Очередное чемпионство впереди? Возможно. Серия вполне может продлиться: в 4-м туре «Сити» принимает дома «Брентфорд». Таких соперников команда Пепа Гвардиолы разбирает очень легко. Хотя в 2022-м «Брентфорд» умудрился обыграть «Сити» на чужом поле. Повторят ли лондонцы подвиг?

Полузащитник «Сити» — главный претендент на «ЗМ»:
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента

⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 4-й тур

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» продлит победную серию при Слоте?

Эпоха Арне Слота в «Ливерпуле» началась ярко: три победы в трёх турах. А в следующем матче команда принимает дома «Ноттингем Форест». Отличная возможность взять ещё три очка и остаться непобеждёнными. Звучит просто, но «Ноттингем» за три тура набрал пять очков, не уступив ни разу. Так что «Ливерпуль» ждёт серьёзная проверка.

«Ливерпуль» сыграл с «МЮ» в необычной форме:
У некоторых команд АПЛ на форме перевёрнут логотип Nike. Почему?
Истории
У некоторых команд АПЛ на форме перевёрнут логотип Nike. Почему?

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Ростов», РПЛ, 8-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем завершится «южное» дерби?

Встречи «Краснодара» и «Ростова» часто выходят эпичными. Предстоящая игра вряд ли станет исключением. Тем более «Краснодар» набрал классный ход. А «Ростов» не очень стабилен, но в нынешнем сезоне выдаёт яркие матчи. Так что надеемся на веселье и сейчас. У «Краснодара» есть дополнительная мотивация: в прошлом сезоне «Ростов» обыграл их в 20-м туре, помешав на пути к золоту.

Уход какого футболиста из РПЛ вас расстроил больше всего?
Уход какого игрока из РПЛ — самый обидный?
Рейтинг
Уход какого игрока из РПЛ — самый обидный?

⚽️ 19:00: «Эмполи» — «Ювентус», Серия А, 4-й тур

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» снова покажет крутой футбол?

«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты радует. После «душного» футбола от Макса Аллегри команда выглядит свежо. Да, в прошлом туре «Юве» потерял очки с «Ромой». Но всё равно туринцы занимают первое место в таблице Серии А. В следующем матче они сыграют в гостях с «Эмполи». Этот клуб неплохо начал сезон, набрав пять очков в трёх турах. Но «Юве» обязан побеждать «Эмполи». Или нет?

Почему экс-звезда «Ювентуса» никому не нужен?
Самый дорогой безработный. Игрок сборной Франции никому не нужен даже бесплатно
Самый дорогой безработный. Игрок сборной Франции никому не нужен даже бесплатно

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 5-й тур

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» Мадрид снова потеряет очки?

Мадридский «Реал» на старте сезона выглядит не так страшно, как весной. Команда потеряла очки уже два раза: с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Впереди их ждёт выезд в Сан-Себастьян. Но и «Реал Сосьедад» не блещет результатами, набрав всего четыре очка за четыре тура. Но с грандами дома «Сосьедад» умеет играть. Мы не увидим на поле российского полузащитника басков Арсена Захаряна, продолжающего восстановление от травмы. Но и без него «Сосьедад» способен отобрать очки у «Реала».

Трансферная кампания «Реала» — лучшая?
Сделки в АПЛ, новички «Реала» или «ПСЖ»? Лучшая трансферная кампания топ-клуба этим летом
Рейтинг
Сделки в АПЛ, новички «Реала» или «ПСЖ»? Лучшая трансферная кампания топ-клуба этим летом

⚽️ 22:00: «Борнмут» — «Челси», АПЛ, 4-й тур

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» в надежде выбраться на победный путь

«Челси» нестабилен. Снова. Четыре очка за три тура – не самый крутой результат для клуба, претендующего на зону Лиги чемпионов. Впереди у лондонцев непростая гостевая встреча с «Борнмутом». Начнёт ли команда Энцо Марески стабильно побеждать? Или мы продолжим наблюдать за неровными результатами «Челси»?

Вместо «Челси» Осимхен уехал в Турцию:
Главный неудачник летнего трансферного окна
Главный неудачник летнего трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android