Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, много еврофутбола, КХЛ, Ф-1, регби и биатлон

Насыщенное 14 сентября: яркие вывески в АПЛ, Бундеслиге, Серии А и Примере — всё это в вашем расписании дня!

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Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, спринт 10 км (мужчины)

Интрига: как пробежит Кульгускин?

В российском биатлоне новая звёздочка — Леонид Кульгускин из Алтайского края. Он стал бронзовым призёром чемпионата России в индивидуальной гонке, а после финиша сказал, что ему 20 км пробежать легче, чем дистанцию в два раза короче. Поэтому будет очень интересно, сумеет ли 19-летний спортсмен ещё раз показать свою снайперскую скорость и точность. В отсутствие более половины основного состава сборной России именно на Кульгускина будет всё внимание.

🎯 12:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, спринт 7,5 км (женщины)

Интрига: кто возьмёт спринт? Претенденток — море

Женская индивидуальная гонка новых звёздочек, как мужская, не подарила. Но зато подарила классную интригу — до последней финишировавшей не было понятно, кто победит. Если спринт сложится по тому же сценарию — будет здорово. Наталия Шевченко после болезни стремительно набирает форму, как и Виктория Сливко, Тамара Дербушева великолепно выглядит на летних стартах, да и остальные признанные лидеры могут показать хороший результат.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Локомотив», РПЛ, 8-й тур

Интрига: «Локо» исправится за поражение от «Краснодара»?

«Локомотив» лидировал в РПЛ, но в прошлом туре разгромно уступил «Краснодару» (0:3). Теперь москвичи едут в гости к «Оренбургу». Команда Давида Деограсии не побеждает с 1-го тура и занимает 12-е место. Не лучшее положение. Но прервать неудачную серию оренбуржцы могут во встрече с «Локо». Либо москвичи исправятся за осечку с «Краснодаром»?

🏉 13:30: «Локомотив» — «Енисей-СТМ», чемпионат России, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто из финалистов прошлого сезона теперь лишний?

Пензенский «Локомотив» и красноярский «Енисей-СТМ» — действующие чемпион и обладатель Кубка России. В прошлом году в финале именно эти команды бились за золото в финальном матче, и тогда сильнее были пензяки. Теперь кому-то из них места в финале не достанется. Кто фаворит? Красноярцы приедут в Пензу после красивой победы в очень жёстком финале Кубка России, а хозяева целенаправленно готовились к матчу. Силы соперников равны.

⚽️ 14:15: «Факел» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 8-й тур

Интрига: битва двух претендентов на вылет

«Пари НН» и «Факел» наверняка будут бороться за выживание до конца сезона. Очки в очных играх важны вдвойне. Так что нижегородцы и воронежцы зарубятся с усиленной мотивацией. Для «Пари НН» матч важен из-за перспектив: в случае поражения тренера Сашу Илича могут уволить. Спасут ли футболисты серба?

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Салават» победную серию?

Команды совсем недавно встречались в Уфе, тогда команды выдали фейерверк заброшенных шайб, в котором преуспели подопечные Козлова. «Автомобилист» неудачно съездил на выезд, проиграв оба матча, легионеры команды из Екатеринбурга пока не особо впечатляют. Смогут ли они собраться и показать результативную игру не только при игре в большинстве?

Глеб Кузьмин недоволен льдом на своей арене: Нападающий «Салавата Юлаева» пожаловался на плохой лёд на домашней арене в Уфе

⚽️ 14:30: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 4-й тур

Интрига: «МЮ» вернётся на победный путь?

«Манчестер Юнайтед» в 1-м туре обыграл «Фулхэм» (1:0), а затем – два поражения. Манкунианцы снова находятся не в лучшем моральном состоянии. Но исправиться можно по итогам игры с «Саутгемптоном». «Святые» вернулись в АПЛ и уступили три раза в трёх турах. Вариантов два: либо «Саугемптон» прервёт свою плохую серию, либо «МЮ» исправится за два прошлых тура.

🏎 15:00: Формула-1, Гран-при Азербайджана, квалификация

Интрига: кого вынесет наверх бакинская трасса?

Как же приятно из раза в раз писать в анонсе, что результаты очередной гоночной сессии Формулы-1 непредсказуемы! Вот это касается и предстоящий квалификации на уличной трассе в Баку. После пятничных тренировок назвать фаворита трудно: то ли это «Феррари», недавно победившая в Монце, то ли приободрившиеся лидеры общего зачёта из «Ред Булл», то ли обладатели быстрейшей машины второй половины сезона из «Макларена»… Не исключено, что всё решат тысячные доли секунды и малейшие различия в настройках.

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Зенит», РПЛ, 8-й тур

Интрига: ЦСКА нанесёт «Зениту» первое поражение в сезоне?

Центральный матч 8-го тура РПЛ состоится в Москве. ЦСКА примет лидера чемпионата — «Зенит». В прошлом очном матче в РПЛ сильнее оказались москвичи — 1:0. ЦСКА умудрился обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Сделать это дома проще. Получится? Хотя сейчас команда Марко Николича ещё находится на стадии строительства и не всегда стабильна.

⚽️ 16:30: «Хоффенхайм» — «Байер», Бундеслига, 3-й тур

Интрига: «Байер» исправится за первое за год поражение?

«Байер» не проигрывал целый сезон. Но во 2-м туре нынешнего чемпионата уступил «РБ Лейпциг» — 2:3. Возможно, это облегчит состояние команды. Такая масштабная беспроигрышная серия обязывала «Байер» выступать с удвоенной силой. А теперь нужно просто двигаться от матча к матчу. И надеяться на второй титул подряд. В 3-м туре леверкузенцы едут в гости к «Хоффенхайму». Неприятный, но не самый статусный соперник.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли чем-то удивить «Ак Барс» чемпиона?

Никто не будет спорить, что обе команды являются грандами нашей лиги. Но пока дела у обеих команд идут не очень — лишь по два очка набрали коллективы Гатиятулина и Разина. Но ситуации у них всё-таки разные: в Казани переживают мини-перестройку, а в Магнитогорске борются с чемпионским похмельем и травмами. Матч будет иметь очень важное стратегическое значение, кто сможет одержать вторую победу в сезоне?

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Дмитрий Кагарлицкий первую шайбу в составе новой команды?

Обе команды выиграли свои последние матчи — «Спартак» оказался сильнее в столичном дерби, а «Торпедо» сделало камбэк в игре с ЦСКА. Московская команда за четыре матча потеряла лишь одно очко, а нижегородцы, в отличие от предыдущих двух сезонов, не так легко вкатились в регулярку. Смогут ли подопечные Жамнова продолжить серию с набранными очками?

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», АПЛ, 4-й тур

Интрига: «Сити» продолжит побеждать?

«Манчестер Сити» побеждает в трёх турах АПЛ подряд. Очередное чемпионство впереди? Возможно. Серия вполне может продлиться: в 4-м туре «Сити» принимает дома «Брентфорд». Таких соперников команда Пепа Гвардиолы разбирает очень легко. Хотя в 2022-м «Брентфорд» умудрился обыграть «Сити» на чужом поле. Повторят ли лондонцы подвиг?

⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 4-й тур

Интрига: «Ливерпуль» продлит победную серию при Слоте?

Эпоха Арне Слота в «Ливерпуле» началась ярко: три победы в трёх турах. А в следующем матче команда принимает дома «Ноттингем Форест». Отличная возможность взять ещё три очка и остаться непобеждёнными. Звучит просто, но «Ноттингем» за три тура набрал пять очков, не уступив ни разу. Так что «Ливерпуль» ждёт серьёзная проверка.

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Ростов», РПЛ, 8-й тур

Интрига: чем завершится «южное» дерби?

Встречи «Краснодара» и «Ростова» часто выходят эпичными. Предстоящая игра вряд ли станет исключением. Тем более «Краснодар» набрал классный ход. А «Ростов» не очень стабилен, но в нынешнем сезоне выдаёт яркие матчи. Так что надеемся на веселье и сейчас. У «Краснодара» есть дополнительная мотивация: в прошлом сезоне «Ростов» обыграл их в 20-м туре, помешав на пути к золоту.

⚽️ 19:00: «Эмполи» — «Ювентус», Серия А, 4-й тур

Интрига: «Юве» снова покажет крутой футбол?

«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты радует. После «душного» футбола от Макса Аллегри команда выглядит свежо. Да, в прошлом туре «Юве» потерял очки с «Ромой». Но всё равно туринцы занимают первое место в таблице Серии А. В следующем матче они сыграют в гостях с «Эмполи». Этот клуб неплохо начал сезон, набрав пять очков в трёх турах. Но «Юве» обязан побеждать «Эмполи». Или нет?

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 5-й тур

Интрига: «Реал» Мадрид снова потеряет очки?

Мадридский «Реал» на старте сезона выглядит не так страшно, как весной. Команда потеряла очки уже два раза: с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Впереди их ждёт выезд в Сан-Себастьян. Но и «Реал Сосьедад» не блещет результатами, набрав всего четыре очка за четыре тура. Но с грандами дома «Сосьедад» умеет играть. Мы не увидим на поле российского полузащитника басков Арсена Захаряна, продолжающего восстановление от травмы. Но и без него «Сосьедад» способен отобрать очки у «Реала».

⚽️ 22:00: «Борнмут» — «Челси», АПЛ, 4-й тур

Интрига: «Челси» в надежде выбраться на победный путь

«Челси» нестабилен. Снова. Четыре очка за три тура – не самый крутой результат для клуба, претендующего на зону Лиги чемпионов. Впереди у лондонцев непростая гостевая встреча с «Борнмутом». Начнёт ли команда Энцо Марески стабильно побеждать? Или мы продолжим наблюдать за неровными результатами «Челси»?