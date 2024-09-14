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Трансфер какого клуба РПЛ был лучшим, лето 2024: рейтинг, Зенит, Спартак, ЦСКА, Барко, Соболев, Дзюба, Джикия, Глушенков

Лучший летний трансфер РПЛ в сезоне-2024/2025
Георгий Илющенко
Трансфер какого клуба РПЛ был лучшим
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Выбор предстоит серьёзный.

Давно позади времена, когда в Россию приезжали звёзды уровня Халка и Матьё Вальбуэна, тем не менее интересных переходов в РПЛ хватает. Как раз завершилось летнее (и чуть-чуть осеннее) трансферное окно. Пора определить самое интересное усиление, и эту задачу мы предоставляем вам.

Выбирайте наиболее достойных новичков — не обязательно одного. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
А теперь определимся, чья трансферная кампания была лучшей в целом:
Лучшая летняя трансферная кампания РПЛ в сезоне-2024/2025
Рейтинг
Лучшая летняя трансферная кампания РПЛ в сезоне-2024/2025
Комментарии
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