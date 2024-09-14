Лучший летний трансфер РПЛ в сезоне-2024/2025

Давно позади времена, когда в Россию приезжали звёзды уровня Халка и Матьё Вальбуэна, тем не менее интересных переходов в РПЛ хватает. Как раз завершилось летнее (и чуть-чуть осеннее) трансферное окно. Пора определить самое интересное усиление, и эту задачу мы предоставляем вам.

Выбирайте наиболее достойных новичков — не обязательно одного. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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