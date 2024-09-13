А зачем просили уволить Осинькина? «Крылья» спокойно победили в принципиальном матче

«Рубин» и «Крылья Советов» провели волжское дерби в Казани. Его за явным преимуществом забрали самарцы.

Обе команды, как это частенько случается, не могли рассчитывать на нескольких игроков. У «Крыльев» Виктора Мендеса пока не успели полноценно оформить, Томас Гальдамес из-за проблем с авиаперевозками задержался после вызова в сборную Чили, а Александр Солдатенков ещё не выздоровел. Зато с первых минут появился старый-новый бомбардир Иван Сергеев. Иностранные новички «Рубина» же, Велдин Ходжа и Марвин Чуни, попали в заявку — однако пока на лавку. Плюс травмированы Игор Вуячич (что особенно болезненно) и Юкич. Хотя есть и отличная новость — вернулся Валентин Вада.

Первые 30 минут матча можно было пропустить — ничего интересного не происходило. Казанцы типично держали оборону, самарцы безрезультатно пытались её взломать — а затем наградили зрителей за терпение. Правда, не без доли везения. Сперва Кирилл Печенин выставил ногу под заброс Ивана Олейникова — Евгений Ставер выставил грудь и по-хоккейному спас. Затем Олейников всё же сделал ассист, но не прямой: от него в своей штрафной отмахнулся Рустам Ашурматов, и Бенхамин Гарре чётко реализовал пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Олейников не успокоился и заодно сотворил гол-шедевр: подкараулил отскок и отправил изящный «парашютик» за спину вратарю. С другой стороны, стоит признать и его артистизм: в эпизоде с назначением 11-метрового соперник не попал ему по лицу, а именно за него он и схватился. Пока геройств ждали от одного Ивана, их устроил другой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оба гола вроде бы получились случайными. И всё же «Крылья» смотрелись бодрее, заслужив преимущество. Рашид Рахимов отреагировал и в перерыве сменил Илью Рожкова с Ашурматовым на Константина Нижегородова с Чуни, который тренировался с казанцами всего несколько дней. А потом – и Николу Чумича на Олега Иванова. Немного побегал и Ходжа. «Рубин» действительно заиграл увереннее. Счёт обязывал перестроиться на схему с четырьмя защитниками.

Неплохо с разворота бил Дмитрий Кабутов, привычно поражал дриблингом Мирлинд Даку. Он же пару раз промахнулся из отличных позиций. Финальный навал успеха тоже не принёс. Но и самарцы вылетали в острые контрвыпады: шансы не использовали Роман Ежов с Олейниковым. По ожидаемым голам их перевес не вызывает вопросов: 2,37 xG против 1,04.

«Крылья» заслуженно победили. А Игорь Осинькин показал, что разговоры о его отставке были поспешными. «Рубину» же нужно ждать, когда опустеет лазарет и освоятся новички — класс Ходжи и Чуни заметен.