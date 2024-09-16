Не только Сафонов и Миранчуки. Кто из россиян уехал из РПЛ или поменял клуб за рубежом

Европейское трансферное окно закрылось ещё пару недель назад. А в ночь с 12 на 13 сентября оно захлопнулось и в России. Время предварительных итогов. Они не окончательные, ведь, например, в Турцию трансферы ещё возможны.

Важная особенность этого трансферного периода: в Европе и в мире в целом стало ещё больше россиян. Всё меньше клубов беспокоят бан и изоляция российского футбола. Свободных агентов подписывают с особенно большим удовольствием.

Здесь мы собрали самые главные переходы из России в разные чемпионаты плюс международные переходы наших футболистов.

Матвей Сафонов («Краснодар» → «ПСЖ», € 20 млн)

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

Главное трансферное событие лета в российском футболе. И первая продажа «Краснодаром» своего воспитанника в топ-клуб. Переход прошёл очень быстро: стороны не особо торговались. Да и во Франции российского вратаря приняли позитивно. Единственный минус – пока ни одного официального матча. Джанлуиджи Доннарумма слишком хорош и убедителен. Так что Матвею давали шансы только в товарняках. Однако как только начнутся Кубок Франции и Лига чемпионов, вероятно, российский голкипер всё-таки дебютирует в официальной встрече.

Алексей Миранчук («Аталанта» → «Атланта», € 12 млн)

Алексей Миранчук Фото: Matt Kelley/Getty Images

В названии клуба сменилась всего одна буква, зато сколько поменялось смыслов. Из Европы Миранчук поехал в США и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Новое приключение, совсем другая жизнь – да, Алексею только 28, но вряд ли его можно осуждать. Тем более он сразу стал играть: провёл два матча за новую команду до международной паузы и один — после. Осталось дождаться результативных действий.

Фёдор Чалов (ЦСКА → ПАОК, € 3 млн)

Фёдор Чалов Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Фёдор давно хотел вернуться в европейскую лигу. Уж очень ему зашёл недолгий период в «Базеле». Плюс нападающий понимал: большого развития внутри РПЛ у него уже нет. Да, Грецию трудно назвать топ-чемпионатом, но, с другой стороны, он перешёл в команду-чемпион, которая участвует в еврокубках. Сыграл уже в шести матчах, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Однако пока нет голов. Хотя их многие очень ждут.

Антон Миранчук (свободный агент → «Сьон»)

Антон Миранчук Фото: ФК Сьон

Брат Алексея тоже выбрал не самые топовые клуб и лигу. «Сьон» в этом сезоне вернулся в высший дивизион после года паузы. И в первом сезоне наверняка будет середняком. Зато Антон получил топовый по местным меркам контракт в € 1,5 млн в год, заняв второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов лиги. Единственное, о чём можно сожалеть – Миранчук вынужден встраиваться в уже работающую систему. В Швейцарии прошло шесть туров. И пока ни одного матча россиянин не сыграл.

Даниил Худяков («Локомотив» → «Штурм»)

Даниил Худяков Фото: Sebastian Widmann — UEFA/UEFA via Getty Images

Ещё один футболист, который ушёл из «Локо». В Австрии, по признанию местных руководителей, давно следили за россиянином, считая его большим талантом. Правда, пока их заявления не особо соотносятся с реальностью. Худяков провёл товарищеский матч с «ПСЖ», а потом сел в запас. И пока не сыграл ни в чемпионате, ни в Кубке страны. Возможно, когда появятся матчи Лиги чемпионов, он всё-таки сможет дебютировать за свой клуб.

Даниил Лесовой («Динамо» Москва → АЕЛ, аренда)

Даниил Лесовой Фото: Imago/TASS

Уже весеннюю часть полузащитник провёл в аренде в Израиле. Но сыграл всего пять матчей. Ненадолго вернулся в Москву и быстро отправился на Кипр. Ближайший сезон он отыграет в АЕЛе. Начал Лесовой здорово – 2+1 в первых двух матчах. Оба раза выходил в основе и делал разницу. Вероятно, этот зарубежный опыт у него получится удачнее предыдущего.

Герман Онугха («Вайле» → «Копенгаген», € 1,5 млн)

Герман Огнуха Фото: Imago/TASS

Трансферы россиян есть и внутри Европы. Например, Герман Онугха, который как мог своими голами тащил аутсайдера лиги, перешёл в топовый датский клуб. Да, «Копенгаген» в прошлом сезоне занял только третье место, но до этого дважды выигрывал чемпионат. Онугха пока не дебютировал за новую команду, однако наверняка и в ней продолжит забивать.

Егор Пруцев («Целе» → «Црвена Звезда», окончание аренды)

Егор Пруцев Фото: Из личного архива Пруцева

Прошлый сезон 21-летний россиянин провёл в аренде. А в этом «Црвена Звезда» решила не разбрасываться активами и оставила Егора у себя. На старте сезона россиянин дважды выходил в стартовом составе и один раз — на замену. Не так уж и плохо, учитывая, что «Црвена Звезда» – топовый сербский клуб. А совсем скоро Пруцев сможет дебютировать и в Лиге чемпионов.

Никита Иосифов (свободный агент→ «Целе»)

Никита Иосифов Фото: ФК «Целе»

Воспитанник «Спартака» и «Локомотива» так и не нашёл себе команду в элитном испанском дивизионе, поэтому поехал в Словению. «Целе» подписал талантливого парня и сразу стал доверять. У него уже три матча за команду и одна результативная передача. А совсем скоро он может дебютировать в еврокубках, ведь «Целе» попал в групповой этап Лиги конференций.

Илья Сериков (свободный агент→ «Будучность»)

Илья Сериков Фото: ФК «Будучность»

Из аутсайдера Первой лиги «Сокола» – в клуб-лидер чемпионата Черногории. И такое оказывается возможно. Сериков всю карьеру провёл в командах Первой или Второй лиги, а в 29 лет – резкий разворот. Решил всё поменять и поехал свободным агентом в европейскую лигу. Сейчас «Будучность» лидирует в чемпионате, а Сериков — игрок стартового состава. Вот что значит захотел в Европу и оказался там.