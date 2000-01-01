Юные болельщики «Балтики» на один день стали сотрудниками клуба. Фото

Всё по-настоящему!

Подготовка матча и его проведение, участие в пресс-конференции — всё легло на плечи юных ребят. Футболистов под музыку «Учат в школе» вывели воспитанники «Балтики», которые в этом году пошли в первый класс. Символический удар также нанесла одна из спортсменок академии.