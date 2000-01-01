В «Балтике» дети организовали матч с «Тюменью»
Юные болельщики организовали одну из домашних встреч «Балтики», став на один день сотрудниками клуба. Что делали ребята?
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Подготовка матча и его проведение, участие в пресс-конференции — всё легло на плечи юных ребят. Футболистов под музыку «Учат в школе» вывели воспитанники «Балтики», которые в этом году пошли в первый класс. Символический удар также нанесла одна из спортсменок академии.
Юные болельщики «Балтики» на один день стали сотрудниками клуба. Фото
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