Звезду «Реала» ждёт матч с его первой командой. Ради «Штутгарта» Рюдигер бросил Дортмунд

В 1-м туре Лиги чемпионов действующий обладатель трофея «Реал» встретится в Мадриде со «Штутгартом». Как минимум для одного игрока — Антонио Рюдигера — этот матч будет особенным. Многие наверняка не знают или забыли, но именно в «Штутгарте» начинал профессиональную карьеру будущий защитник «сливочных». Теперь же он впервые сыграет против своей бывшей команды. Вспоминаем восхождение Рюдигера в составе швабов.

Антонио трудно назвать воспитанником какого-то одного клуба. В детско-юношеском возрасте он поиграл за академии «Шпербера», берлинской «Тасмании» (сам Рюдигер родом из столицы), «Нойкёльне 1907», «Герта Целендорф» и дортмундской «Боруссии». В «Штутгарт» темнокожий немец попал в 2011 году в возрасте 18 лет. Между тем этот переход стоил защитнику бана – Рюдигер не имел права играть в течение полугода. Тем не менее Антонио рискнул сменить Дортмунд на Штутгарт, поскольку считал, что в составе швабов у него будет больше шансов пробиться на топ-уровень.

«Я бы хотел поблагодарить Дортмунд за два с половиной прекрасных года, но в Штутгарте мои перспективы лучше, – объяснял своё решение юный Рюдигер. – Физически я в прекрасной форме и готов играть в любой момент. С нетерпением жду следующего сезона».

Поначалу Рюдигер не попадал в заявку первой команды «Штутгарта». Молодому защитнику давали возможность набраться опыта, отправив выступать в Третью Бундеслигу за фарм-клуб. Хотя и там он не всегда выходил в стартовом составе. В первых трёх турах сезона-2011/2012 Антонио выходил на поле с первых минут, а потом был заменён уже в перерыве игры с «Ян Регенсбург» и присел на скамейку. Несколько матчей Рюдигер провёл в юношеской Бундеслиге, где выступал до этого и за команду «Боруссии» U19. Интересно, не появились ли тогда у Антонио сомнения относительно того, верно ли он поступил, разменяв Дортмунд на Штутгарт?

Антонио Рюдигер в «Штутгарте» Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Так или иначе, Рюдигеру хватило характера, чтобы переломить ситуацию и начать быстро прогрессировать. В декабре 2011-го он впервые попал в заявку главной команды на матч чемпионата Германии, а в январе уже дебютировал в Бундеслиге во встрече с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Правда, премьера на позиции правого защитника получилась неудачной. «Штутгарт» был разбит дома со счётом 0:3, самого же Антонио поменяли на 79-й минуте, и больше в том сезоне за основу он не сыграл. Только несколько раз попал в число запасных.

«Тренер Бруно Лаббадиа сказал мне, что нужно набраться терпения, – говорил Рюдигер о своём будущем в «Штутгарте». – Моя цель – привнести больше спокойствия в свою игру, сделать её более чёткой и улучшить атакующие навыки. Как защитник, я всё ещё нахожу это непростой задачей».

«Штутгарт» финишировал шестым и заработал путёвку в Лигу Европы, а Рюдигер в следующем сезоне закрепился в основной обойме и дебютировал в еврокубках. Если в начале чемпионата Германии – 2012/2013 Антонио сидел на скамейке, то с декабря почти в каждом туре Бундеслиги стал выходить в стартовом составе. Хотя так сложилось, что и следующие шесть матчей, когда Рюдигер попадал в основу, швабы проиграли. Лаббадиа доверял молодому защитнику, игравшему то справа, то в центре, несмотря на то что его отнюдь не всё устраивало в игре Антонио.

В конце сезона у тренера не выдержали нервы, когда Рюдигер схватил красную карточку в матче с «Гройтер Фюрт» за «агрессивное поведение» и был дисквалифицирован на три матча Бундеслиги. Это случилось в мае 2013-го. Лаббадиа раскритиковал Антонио: «Его удаление – глупость. Он допустил несколько ошибок за последние несколько недель».

Спортивный директор «Штутгарта», популярный в прошлом нападающий команды Фреди Бобич тоже не стал защищать Рюдигера, но высказался чуть мягче тренера:

«Он не должен так поступать, он обязан держать свои эмоции под контролем. Впрочем, мы не хотим придираться к нему сейчас. Тони ещё молодой парень».

В «Штутгарте» продолжали верить в Рюдигера.

В сезоне-2012/2013 – по сути, первом для себя на высоком уровне – Антонио сыграл 24 матча в Бундеслиге, Лиге Европы и Кубке Германии. Результативных действий у него было, а вот карточек хватало. Пять жёлтых и одна красная. «Штутгарт» финишировал 12-м в чемпионате, но дошёл до кубкового финала. В решающей игре за трофей швабы с Рюдигером в составе проиграли «Баварии» со счётом 2:3.

Антонио устраивало его положение в клубе, поэтому он продлил контракт со «Штутгартом» до июля 2017 года. Летом попал в заявку на молодёжный Евро-2013, однако был запасным в сборной Германии и сыграл только 10 минут на групповом этапе с Испанией. В плей-офф немцы не попали.

В следующем сезоне Рюдигер стал уже твёрдым игроком основы «Штутгарта». Сыграл 30 матчей, забил свои первые два гола в Бундеслиге, причём оба в ворота «Хоффенхайма». Но команда терпела крушение. Вылетела в квалификации Лиги Европы от скромной хорватской «Риеки», а в чемпионате заняла лишь 15-е место – финишировала в пяти и шести очках от зоны стыков и вылета соответственно. Лаббадиа после трёх поражений на старте сезона Бундеслиги ушёл в отставку. Антонио же снова заработал трёхматчевую дисквалификацию за удаление, на сей раз в матче с «Гамбургом».

Тренеры в «Штутгарте» стали меняться один за другим – Томас Шнайдер, Хуб Стевенс, Армин Фе… и опять Стевенс. Но Рюдигер играл при всех, более того, в 2013-м стали появляться инсайды об интересе к молодому защитнику более сильных клубов, в том числе из Англии. Шнайдер после ухода из «Штутгарта» получил роль ассистента Йоахима Лёва в сборной Германии, и, возможно, по рекомендации экс-тренера швабов уже в мае 2014-го за национальную команду дебютировал 21-летний Антонио. Случилось это в товарищеской встрече с Польшей (0:0). Рюдигер отыграл тайм, однако в заявку на «золотой» ЧМ-2014 не попал.

Антонио Рюдигер в сборной Фото: Visionhaus/Getty Images

Сезон-2014/2015 Антонио подпортили травмы и болезни. Из-за повреждений мениска и гриппа он пропустил четыре месяца. Сыграл только 19 матчей в Бундеслиге, не забил, но сделал одну голевую передачу. «Штутгарт» вновь чудесным образом избежал провала. Команда заняла 14-е место, оторвавшись на одно и два очка от зоны стыков и вылета.

Конечно, ставшему уже достаточно зрелым футболистом Рюдигеру хотелось решать более серьёзные задачи. «Штутгарт» помог Антонио раскрутить карьеру, а потом следовало вовремя сделать шаг вперёд, чтобы и в сборной Германии окончательно закрепиться. Этим шагом стал переезд в Италию. Трансфер Рюдигера в «Рому» после аренды, оформленной летом 2015 года, принёс швабам € 13 млн. Антонио начал зарубежную карьеру, которая потом продолжилась переходами в «Челси» и «Реал».

По ходу минувшего сезона, когда «Штутгарт» удивил всю Германию и обошёл на финише сезона Бундеслиги даже «Баварию», клуб получил комплимент из Мадрида от своего бывшего защитника:

«Их игра – это что-то свежее. Приятно видеть, какая там атмосфера и какие приятные болельщики у «Штутгарта». В моё время было очень тяжело, потому что мы не предлагали им ничего, кроме борьбы за выживание. У них замечательный тренер, и они отлично справляются. Я бы хотел с ними встретиться однажды».

Это желание Рюдигера сбылось уже через несколько месяцев – в Лиге чемпионов.