Не только «Астон Вилла» Эмери и «Лестер». Самые неожиданные английские клубы в еврокубках

«Астон Вилла» стала, пожалуй, главной сенсацией прошлого сезона АПЛ: клуб под руководством Унаи Эмери всего за два сезона поднялся со дна таблицы до Лиги чемпионов. «Вилла» показывала интересный футбол, а ещё не боялась грандов — и это полностью заслуга испанского тренера.

Вспоминаем, кто ещё из клубов АПЛ так же удивительно поднимался в еврокубки.

«Лестер» (сезон-2015/2016)

1-е место — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Лестера» Фото: Michael Regan/Getty Images

«История «Лестера» — сказка. Только футбол мог написать такую историю», — сказал Джанни Инфантино, после того как команда Клаудио Раньери взяла чемпионство. «Лестер», в сезоне-2014/2015 боровшийся за сохранение прописки в АПЛ и занявший 14-е место, выдал сюжет для фильма, который хочется пересматривать раз в несколько лет и приятно ностальгировать. В футболе нечасто происходят такие чудеса.

У «Лестера» дела шли плохо с начала 2000-х: команда оказалась в кризисе, вылетела из АПЛ, сумела вернуться, но потом всё равно угодила в Чемпионшип. Приход таиландского владельца Вичая Шриваддханапрабхи в 2010-м стал отправной точкой для новой жизни — в сезоне-2013/2014 «Лестер» занял первое место и вернулся в АПЛ.

Возвращение получилось тяжёлым — весь сезон команда билась за то, чтобы остаться в лиге. Летом 2015-го состав пополнили никому не известный французский полузащитник Н’Голо Канте, японский нападающий Синдзи Окадзаки и защитники — немецкий ветеран Роберт Хут и австриец Кристиан Фукс. К трансферной кампании «Лестера» тогда отнеслись скептически — сделки были не прям уж уровня команды АПЛ.

Но ещё больше скепсиса было после объявления о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Его причисляли к числу тренеров-неудачников, поэтому английские футбольные эксперты не скрывали своих сомнений. Гари Линекер и Гарри Реднапп прямо заявляли, что у итальянца ничего не получится. Букмекеры тоже не верили в команду: коэффициент на чемпионство «Лестера» перед стартом сезона был 5000 к 1.

Клаудио Раньери Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

А у Раньери получилось. «Лестер» начал с победы над «Сандерлендом» (4:2), после чего не проиграл и в следующих пяти турах. В конце декабря команда шла уже на первом месте, опережая «Арсенал» на пять очков. В 36-м туре «Лестер» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» не смог обыграть «Челси» (Эден Азар сравнял в концовке), и команда стала чемпионом — за два тура до конца. За весь сезон «Лестер» проиграл всего трижды — дважды «Арсеналу» и один раз «Ливерпулю».

Можно сказать, что «Лестеру» просто повезло, потому что гранды АПЛ тогда словно самоустранились и перестали бороться за чемпионство, выдавая осечку за осечкой. Но даже если это так, подаренной удачей тоже нужно уметь правильно воспользоваться. И Раньери это сделал.

«Бёрнли» (сезон-2017/2018)

7-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Бёрнли» Фото: Jan Kruger/Getty Images

В 2012-м в «Бёрнли» назначили Шона Дайча. Тренер, который удачно поработал с «Уотфордом» в Чемпионшипе, удачно вписался и в эту команду. Уже в следующем сезоне он вывел клуб в АПЛ, правда, задержаться там получилось всего на год. Но Дайч повторил успех и вернул «Бёрнли» в Премьер-лигу снова в сезоне-2015/2016, и теперь команда осталась на шесть лет. Первый год после возвращения запомнился борьбой за сохранение места в элите — закончили на 16-м месте, едва не свалившись в подвал таблицы.

Летом перед новым сезоном «Бёрнли» потерял лидеров (Майкл Кин ушёл в «Эвертон», Андре Грей — в «Уотфорд», Джордж Бойд — в «Шеффилд Уэнсдей»), но пополнил состав Крисом Вудом, Чарли Тейлором и Филом Бардсли. «Бёрнли» было сложно привлечь тех игроков, которых хотел бы видеть Дайч, потому что руководство почти не инвестировало в трансферы. Приходилось работать с тем, что есть, но эта тройка быстро влилась в коллектив. Дайч говорил, что новички идеально подходили друг к другу и быстро стали лидерами, способными объединить всех.

«Тем летом казалось, что мы вместе делаем что-то хорошее, потому что атмосфера была отличная — и это несмотря на то что мы потеряли нескольких действительно классных игроков, — вспоминал Дайч. — Но каждое лето в «Бёрнли» происходила перезагрузка. Что бы ни случилось годом ранее — хорошее, плохое, нейтральное — нам приходилось перезагружаться. Мы всегда были вынуждены начинать сезон с одним и тем же настроем: для нас он будет невероятно тяжёлым и нам придётся усердно работать, чтобы добиться того, чего мы хотим. Новички это быстро поняли — в команде была фантастическая атмосфера».

Шон Дайч Фото: Anthony Devlin/PA Images via Getty Images

«Бёрнли» начал с выездной победы над «Челси» со счётом 3:2, а потом сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», обыграл «Эвертон», «Ньюкасл» и «Саутгемптон». К Рождеству команда была уже пятой в таблице, отставая всего на одно очко от «Арсенала». «Вопреки всем ожиданиям, мы летели», — говорил Дайч.

А дальше началась серия из 11 матчей без побед. Но Дайч чувствовал себя спокойно и не давил на игроков. Может, именно это сработало, потому что сразу после «Бёрнли» выдал новую серию — из пяти побед. Это обеспечило команде седьмое место — лучший результат клуба за последние 44 года — и путёвку в еврокубки впервые за 51 год. «Бёрнли» до этого играл в Европе лишь дважды — в сезоне-1960/1961 они попали в Кубок европейских чемпионов, а в сезоне-1966/1967 приняли участие в Кубке ярмарок.

«Вулверхэмптон» (сезон-2018/2019)

7-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Вулверхэмптона» Фото: Bagnall — AMA/Getty Images

В 2016-м клуб приобрёл китайский конгломерат Fosun — предполагалось, что в сделке принял немаловажное участие португальский агент Жорже Мендеш. Он же оказался в «Вулвз» на должности консультанта (официальное устройство агентов на должность противоречит правилам ФИФА). Его влияние стало очевидным, когда в 2017-м в клубе оказался Нуну Эшпириту Сантуш, а заодно и несколько португальских игроков. «Вулверхэмптон» быстро прыгнул выше головы — в первом же сезоне с Нуну команда вышла в АПЛ. Без скандалов не обошлось: другие участники чемпионата нередко указывали на конфликт интересов (Fosun владел долей в агентстве Мендеша Gestifute), но FA (Федерация футбола Англии) не выявила никаких нарушений — и «Вулвз» спокойно отправились покорять АПЛ.

Летом 2018-го в команду пришли новые клиенты Мендеша — Руй Патрисиу и Жоау Моутинью. Перед стартом в Премьер-лиге предсказания были такие: либо они закончат в середине таблицы, либо вовсе вылетят. Но у португальского тренера были другие планы. Команда играла не в самый привлекательный футбол, однако была хороша в обороне и контратаках.

Нуну Эшпириту Санту Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

После девяти туров «Вулверхэмптон» набрал 15 очков и шёл на девятом месте — для команды, которая только вернулась из Чемпионшипа, это был лучший показатель за последние восемь лет. К 17-му туру у клуба было уже 25 очков — столько же они набрали за весь сезон, когда в последний раз выступали в АПЛ (2011/2012). Тогда же они оформили три победы подряд, что случилось с ними впервые в эпоху Премьер-лиги. К концу декабря «Вулверхэмптон» отобрал очки у «Сити» (1:1), «МЮ» (1:1), «Арсенала» (1:1), «Челси» (2:1) и «Тоттенхэма» (3:1). В марте у команды было уже 43 очка — абсолютный рекорд за время выступлений в АПЛ. Сезон они закончили ещё с одним рекордом — ни один новичок АПЛ после выхода из Чемпионшипа не набирал 57 очков за чемпионат.

«Вулверхэмптон» занял седьмое место и получил путёвку в еврокубки впервые за 39 лет — им достался слот в Лиге Европы, потому что «Сити» тогда оформил домашний требл. В следующем сезоне они снова стали седьмыми и дошли до четвертьфинала ЛЕ — и на этом сказка закончилась.

«Брайтон» (2022/2023)

6-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Брайтона» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В сезоне-2016/2017 «Брайтон» вышел в АПЛ — в высшем дивизионе Англии клуб не играл на протяжении 34 лет. В Премьер-лиге команда задержалась на постоянной основе: первые несколько сезонов вышли непростыми (15-е и 17-е места), но в 2022-м Грэм Поттер поднял «Брайтон» на девятое место, что стало лучшим результатом в их истории. В сентябре того же года Поттер ушёл на повышение в «Челси», а руководить командой пригласили Роберто Де Дзерби — он был единственным кандидатом на этот пост.

«В начале сезона никогда не знаешь, что может случиться и когда ты назначишь нового тренера, — говорил Sky Sports президент «Брайтона» Тони Блум. — К счастью, мы наняли идеального человека — игроки его великолепно приняли. Его мотивационные и тактические навыки, а также умения максимально эффективно использовать наших футболистов были просто превосходны».

Роберто Де Дзерби Фото: Robin Jones/Getty Images

Первый матч Де Дзерби был с «Ливерпулем» — он закончился со счётом 3:3. «Мы понятия не имели, чего ожидать, — вспоминал Клопп позднее. — Впечатляло то, как быстро он подстроил под себя команду. Всё дело в его стиле. Он совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру. Она просто противоречит моему характеру! Но смотреть матчи «Брайтона» интересно, там очень высокие требования к футболистам, необходимо чётко располагаться на поле. Надо держать позицию, отдавать пас в нужный момент».

В конце октября «Брайтон» обыграл «Челси» (4:1). В январе с таким же счётом победил «Эвертон», а следом закатил три «Ливерпулю». В матче с «Сити» (1:1) «Брайтон» пробил по воротам 20 раз — за 256 матчей Гвардиолы в АПЛ такое случалось лишь однажды: в 2019-м это сделал уже упомянутый «Вулверхэмптон». Команда заглядывалась даже на Лигу чемпионов, но в итоге стала шестой и вышла в еврокубки в первый раз за свою 122-летнюю историю.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Ни одна команда не играет так, как «Брайтон». Он уникален. Я чувствовал, что Роберто значительно повлияет на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро. «Брайтон» создаёт по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь — как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать что ему угодно. «Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан».

Де Дзерби удалось за короткий срок сделать из крепкой команды-середняка машину по контролю мяча — по проценту владения в Европе они уступали только «Сити», «Баварии» и «Барселоне». Итальянец вообще во главу всего ставит контроль — не только над мячом, но и над любой ситуацией, принятием решений и их исполнением. В тщательности они очень похожи с Блумом: тот предпочитает досконально всё планировать. Настолько, что разработал специальную программу по подбору трансферов и приложение для аренд.

«Брайтон» и правда уникальный: у него умный подход к бизнесу, к игре на поле, трансферам и вообще ко всей работе. В прошлом сезоне повторить свой успех у них не получилось, но при такой стратегии у клуба всё впереди.

«Астон Вилла» (2023/2024)

4-е место — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Астон Виллы» Фото: Michael Steele/Getty Images

В сезоне-2021/2022 «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда заняла 14-е место — неплохо для команды, которая ещё недавно была в Чемпионшипе, но этот результат был хуже, чем сезоном ранее (тогда «Вилла» стала 11-й). Осенью 2022-го команда вообще рассыпалась — упала на 17-е место, победив всего в двух матчах. Явно не этого боссы ждали от Джеррарда, которому летом накупили игроков на € 70 млн, поэтому осенью с ним попрощались — и на его место взяли Унаи Эмери.

Назначение испанца, который хорошо показывал себя на родине, но не справился в «Арсенале», было рискованным шагом — гарантий, что он не провалится в Англии снова, никто дать не мог. Но Эмери заткнул критиков довольно быстро: в первом же матче обыграл «Юнайтед», а потом выдал серию из пяти побед — такого «Вилла» не показывала с 1998 года. У Эмери были те же игроки, что и у Джеррарда, но кардинально другой подход: он подробно анализировал тактику соперника, обращал внимание на малейшие детали, а ещё очень долго разбирал видео, чтобы найти слабые стороны оппонента. Эшли Янг говорил, что Эмери к каждому матчу готовится на протяжении недели и вкладывает много сил в тактический анализ. Леон Бэйли отмечал, что тренер каждому игроку прописывает свою роль, поэтому все футболисты чётко знают, что должны делать на поле.

Вместо борьбы за выживание, на которую настраивались болельщики в октябре, Эмери затащил «Виллу» в еврокубки — в сезоне-2022/2023 команда заняла седьмое место.

Унаи Эмери Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

В прошлом сезоне Эмери прыгнул ещё выше — по итогам 20 туров, прямо перед Новым годом, команда была второй, отставая от первого места всего на три очка. Весной они достигли отметки в 20 побед, что случилось с ними впервые в эпоху АПЛ (в формате с 20 командами).

Испанец извлёк выгоду из каждого футболиста, который был в его распоряжении: он много общается с игроками, разбирает их ошибки и действия, устраивает личные занятия — всё это помогло не только наладить контакт с раздевалкой, но и вывести футболистов на новый уровень. Олли Уоткинс и его успех в том сезоне (27+13 во всех турнирах) — тому доказательство. Невыносимый по характеру Эмилиано Мартинес, которого Эмери называет лучшим вратарём в мире, Джон Макгинн, Дуглас Луис — ещё одни звёзды «Виллы», без которых бы не было Лиги чемпионов. В элитном турнире команда сыграет впервые за 41 год, и это полностью заслуга тренера, который быстро пересобрал команду и поднял её со дна в топ.

«Эмери — один из лучших в нашем деле, — нахваливал коллегу Юрген Клопп. — Некоторые клубы не были готовы ждать, но, оглядываясь назад, возможно, они бы приняли другое решение. Я знаю его давно, и у него всегда была своя чёткая идея. Унаи столько раз выигрывал с «Севильей», с «Вильярреалом» было действительно сложно. Он всегда очень хорошо организовывает свою команду. То, что он делает — совершенно исключительно».