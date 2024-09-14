«Локо» и «Оренбург» выдали триллер. А у молодого Батракова уникальное достижение. Видео

Это был третий матч соперников в Оренбурге за четыре месяца. В конце прошлого сезона «Локомотив» забил дважды и уверенно победил. В середине августа – встреча на групповом этапе Кубка России: там уже случилась голевая перестрелка, но вновь лучше оказались москвичи, выиграв 3:2. И вот середина сентября. Недавние лидеры РПЛ снова пригнали в Приуралье. Команда Михаила Галактионова перед паузой на матчи сборных потеряла первое место после поражения от «Краснодара». «Оренбург» спас ничью с «Динамо», но это только 13-е место. Хоть все и хвалят Давида Деограсию, но у его парней в этом сезоне только одна победа – в 1-м туре над «Спартаком».

Вряд ли тренеры могли удивить друг друга составами. Галактионов предсказуемо оставил в запасе новичков – Эдгар Севикян только-только вернулся из сборной, а Сесара Монтеса подписали в конце трансферного окна. Поэтому в центре обороны вышел Егор Погостнов – для него это был первый матч в сезоне. Конечно, это был риск, с учётом размашистых атак хозяев.

С первых минут стало понятно: матч будет весёлым. Обе команды любят проводить время у чужой штрафной и при этом разгоняться из глубины. Уже на третьей минуте включился Илья Лантратов, потащив отличный удар Степана Оганесяна. В следующей же атаке после подачи мяч влетел в штангу. На первых минутах «Локо» действительно отскочил. Им потребовалось около 10 минут, чтобы вспомнить специфику газона и соперника, а потом началось.

Сначала Наир Тикнизян неплохо бил в верхний угол, но спас Богдан Москвичёв. А через две минуты – первый гол. Не смогли выбить мяч из своей штрафной защитники «Оренбурга» после передачи с фланга, а на подборе оказался Алексей Батраков. Чуть подработал с рикошетом от соперника под удобную позицию и бахнул в дальний.

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Вряд ли уже кого-то удивляет такая результативность 19-летнего воспитанника. А оренбуржцы могли винить только себя. Сначала сами упустили кучу шансов. А потом и странно сыграли в обороне. Не в первый раз.

После «Локо» провёл ещё несколько неплохих атак. И, казалось, всё шло ко второму голу. Но после 30-й минуты тайма снова активизировались хозяева. Оганесян прорвался по флангу и прострелил, уже в штрафной Погостнов неудачно сыграл на перехвате, а Саид Сахархизан был рядом. И пробил без шансов для Лантратова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако радость была недолгой. Ведь через три минуты вновь забил Батраков. Опять странные действия оренбуржцев в своей штрафной, после которой мяч отскочил сначала к Дмитрию Воробьёву, а потом – и к будущему автору гола. Для Алексея это было делом техники.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого мяча он оформил 5+5 в сезоне и вышел на первое место по сумме голов и передач. И одновременно стал самым молодым автором дубля в истории «Локо» в РПЛ. Всего 19 лет и 97 день. Очень круто.

В перерыве Галактионов снял Тикнизяна и выпустил Вадима Ракова. А оренбуржцы снова вылетели из раздевалки куда активнее, чем их соперник. У Матиаса Переса, Сахархизана, Брайана Мансильи были шансы в первые 10 минут, но мяч отказывался лететь в ворота. Однако на 61-й всё-таки там оказался. Мансилья с левого фланга прострелил на оставшегося без присмотра Сахархизана, и у того было секунд пять, чтобы сначала пробить в штангу, потом – подработать и пробить в пустой угол. Очень лёгкая ответка от хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И снова не успели они порадоваться, как настроение испортил судья. Сначала Егор Егоров не разглядел, как Андрей Малых скинул рукой на Москвичёва. Но помогли видеоассистенты. 100-процентный пенальти. К мячу подошёл Воробьёв, однако Москвичёв угадал направление. Третий отраженный пенальти из трёх. И всё это – за четыре матча. Что за гения подписал «Оренбург»?

Но и это не всё. Хозяева побеждали снова забивать. Словно чувствовали, что этот «Локо» можно побеждать. Создавали хорошие шансы, однако снова забыли об обороне. На 85-й минуте мяч оказался в штрафной оренбуржцев, они не смогли его выбить, и в итоге он оказался у Жерзино Ньямси. И тот в третий раз за матч вывел гостей вперёд.

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Многие точно ждали нового камбэка. «Оренбург» очень старался. Упустил несколько моментов. Но уже на шестой добавленной пустил четвёртый. Там уже никто не прибежал обороняться, так что Сарвели закинул, по сути, в пустые ворота.

«Локо» вновь стал лидером РПЛ. До матча «Зенита» и ЦСКА. А «Оренбург» остался внизу таблицы. Жаль, ведь футбол у них действительно искренний.