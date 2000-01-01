Колумбийские школьники смотрели матч с Аргентиной прямо на уроке. Видео

Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео

Пауза на встречи сборных закончилась, но интересный контент продолжает поступать. Так, в Колумбии школьники прямо во время урока смотрели игру с Аргентиной (2:1). Эмоции детей после забитого Хамесом Родригесом пенальти — бесценны!