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Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
Пауза на встречи сборных закончилась, но интересный контент продолжает поступать. Так, в Колумбии школьники прямо во время урока смотрели игру с Аргентиной (2:1). Эмоции детей после забитого Хамесом Родригесом пенальти — бесценны!
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Колумбийские школьники смотрели матч с Аргентиной прямо на уроке. Видео
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