Батраков побил рекорд Захаряна среди тинейджеров в РПЛ

Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ

Алексей продолжает феерить в РПЛ. На счету юного хавбека «Локомотива» уже 11 (6+5) результативных действий в 13 матчах за два сезона. По данным Opta, он даже побил рекорд Арсена Захаряна!