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Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Алексей продолжает феерить в РПЛ. На счету юного хавбека «Локомотива» уже 11 (6+5) результативных действий в 13 матчах за два сезона. По данным Opta, он даже побил рекорд Арсена Захаряна!
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Настоящая звезда
Настоящая звезда
Среди тинейджеров, дебютировавших после 2009 года, когда начался подсчёт статистики, никто не добирался до отметки в 10 результативных действий в РПЛ так быстро, как Батраков.
Бывший рекордсмен
Бывший рекордсмен
Предыдущий рекорд принадлежал Арсену Захаряну, который за 21 матч набрал 10 (4+6) очков по «гол+пас».
Батраков побил рекорд Захаряна среди тинейджеров в РПЛ
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