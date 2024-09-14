Топ-события воскресенья: бокс, UFC, биатлон, регби, Ф-1, хоккей и много футбола

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Посмотреть все события 15 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл», МЛС

Интрига: поможет ли Миранчук «Атланте» попасть в зону плей-ин?

Алексей Миранчук не ездил во Вьетнам, где сборная России провела один контрольный матч. Он спокойно готовился в заключительной части регулярного чемпионата МЛС. Пока что «Атланта» находится за пределами зоны плей-ин. Она занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. В плей-офф напрямую проходят семь клубов, а восьмая и девятая команды сыграют друг с другом в матче плей-ин. Сейчас «Атланта» отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков, от плей-ин — на одно. «Нэшвилл» располагается на последней строчке в таблице Восточной конференции. В последних пяти матчах он потерпел пять поражений.

🥊 6:00*: Сауль Альварес (Мексика) — Эдгар Берланга (США), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Канело ждёт сложное испытание?

Годы идут, но Сауль Альварес остаётся одной из главных суперзвёзд профессионального бокса. Канело продолжает успешно защищать свои многочисленные пояса: очередным претендентом на титулы мексиканца стал Эдгар Берланга. Соперник Альвареса талантлив, никогда не проигрывал, но и оппозиции такого уровня у Берланги не было. Сауль спокойно разобьёт уроженца Пуэрто-Рико или чемпиона ждёт сложное испытание?

👊 6:30*: Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Кыргызстан), UFC 306

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: вторая попытка Шевченко вернуть титул

Казалось, что Валентину Шевченко никто не сможет победить, но тут появилась Алекса Грассо. Мексиканка в первом бою сенсационно победила Валентину удушающим приёмом, а во втором поединке удержала ничью и сохранила свой пояс. Теперь у Шевченко будет вторая и, возможно, последняя попытка вернуть титул. За Пулю — опыт и огромная мотивация, зато у Грассо есть знание, как побеждать Шевченко. Кто окажется сильнее?

👊 7:00*: Шон О'Мэлли (США) — Мераб Двалишвили (Грузия), UFC 306

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: битва противоположных стилей в чемпионском бою

Сложно найти более разных людей, чем Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили. Долговязый американец с крашеными волосами, обладающий шикарной ударной техникой, будет защищать чемпионский пояс в легчайшем весе от невысокого, но невероятного опасного грузинского борца Двалишвили. Парни постарались и раскрутили свой поединок на максимум — говорить они тоже умеют ярко. Осталось выяснить, кто круче в октагоне.

🎯 9:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, эстафета 4х7,5 км (мужчины)

Интрига: кто остановит Югру?

Первую в биатлонном сезоне эстафету проведут мужчины. Судя по составам команд, борьбы за победу не подразумевается — слишком сильна сборная ХМАО-Югры по сравнению с другими командами. Но очень интересно будет посмотреть на сборную Новосибирской области, где бегут юниоры Леонид Кульгускин и Олег Домичек. И если с первым местом по крайней мере по раскладам всё ясно, то за второе и третье должна идти настоящая рубка.

🎯 12:00: Биатлон, летний чемпионат России, Красноярск, эстафета 4х6 км (женщины)

Интрига: Московская область или Свердловская область?

В женской эстафете мощнейшие составы заявили сборные Московской и Свердловской областей. За уральскую команду, несмотря на падение в спринтерской гонке, побежит Наталия Шевченко. Противостояние ожидается очень острым. Тёмные лошадки — сборные Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

🏉 12:30: «Красный Яр» — «Стрела», чемпионат России, 1/2 финала, первый матч

Интрига: устоит ли Красноярск под натиском Казани?

Эта полуфинальная серия — повторение «бронзового» противостояния ЧР-2023. Тогда сильнее были красноярцы. Но сейчас они далеко не фавориты. У команды было достаточно много травм, теперь добавилась дисквалификация хукера Роберта Сутидзе. Казанцы, не утомлённые финалом Кубка России, выглядят фаворитами.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится второе сибирское дерби сезона?

Победа в Череповце чуть сняла напряжение с Вадима Епанчинцева и всей команды из Новосибирска, но вопросов к игровой форме команды всё ещё очень много. Тем временем «ястребы» на старте сезона словно бы и не теряли своих лидеров: получившая игровое время молодёжь достойно заменяет Владимира Ткачёва и Рида Буше, который уже попал в состав на этот выезд. Вернётся ли американская звезда «Авангарда» в строй уже в Новосибирске и получит ли «Сибирь» победный импульс после игры с «Северсталью»?

🏎 14:00: Формула-1, Гран-при Азербайджана, гонка

Интрига: одержит ли Леклер вторую победу подряд?

Сезон Формулы-1 продолжает дарить сюрпризы. Когда казалось, что вторая половина чемпионата превратится в погоню «Макларена» за «Ред Булл» (а конкретно – Ландо Норриса за Максом Ферстаппеном), на авансцену вдруг вернулся Шарль Леклер и его «Феррари». После победы в Монце монегаск сохранил блестящую форму и в Баку, где завоевал поул-позишен. Теперь Леклер выглядит фаворитом гонки – с учётом, что Ферстаппен стартует только шестым, а провалившийся Ландо Норрис – 17-м. Главным соперником Шарля видится его сосед по первому ряду Оскар Пиастри, но бакинские Гран-при всегда непредсказуемые, так что предвкушаем неожиданности!

⚽️ 14:15: «Динамо» Москва — «Ахмат», РПЛ, 8-й тур

Интрига: поможет ли гостям смена главного тренера?

Бело-голубые не лучшим образом провели четыре тура перед сентябрьским перерывом. На этом отрезке команда Марцела Лички одержала всего одну победу и потерпела два поражения. В заключительном туре перед паузой «Динамо» упустило победу в Оренбурге (2:2). Из-за неудачных результатов московский клуб уже откатился на шестое место. «Ахмат» и вовсе занимает предпоследнюю строчку. Правда, клуб из Грозного уже поменял главного тренера — Сергей Ташуев пришёл вместо Магомеда Адиева. В последнее время команды нового тренера грозненского клуба неплохо играют против «Динамо». Как будет на этот раз?

⚽️ 16:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 4-й тур

Интрига: сколько мячей забьют участники лондонского дерби?

Заруба принципиальных соперников состоится уже в 4-м туре АПЛ. «Арсенал» пока находится на четвёртом месте в таблице, «Тоттенхэм» — на 11-м. В прошлом туре очки потеряли и те, и другие. Но если «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), то его соседи оступились в гостевом матче с «Ньюкаслом» (1:2). В прошлом сезоне оба матча с участием лондонских клубов получились «верховыми». 2:2 на поле «Арсенала» и 2:3 — на стадионе «Тоттенхэма». Нас ждёт ещё один результативный матч?

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⚽️ 16:00: «Аталанта» — «Фиорентина», Серия А, 4-й тур

Интрига: соперники снова порадуют результативным футболом?

Два участника еврокубков встретятся друг с другом в Бергамо. Правда, старт сезона получился тяжёлым и для тех, и для других. На момент написания текста «Фиорентина» занимает 12-е место, «Аталанта» — 13-е. Клуб из Флоренции вошёл в сезон с новым тренером, но пока ни разу не победил при Раффаэле Палладино (три ничьих в трёх матчах Серии А). «Аталанта» в 1-м туре разнесла «Лечче» (4:0), но потом проиграла два матча подряд. В прошлом сезоне команды встретились друг с другом четыре раза (два — в Кубке), и «Фиорентина» одержала три победы. В трёх матчах соперники забивали суммарно в среднем по пять мячей.

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⚽️ 16:30: «Акрон» — «Химки», РПЛ, 8-й тур

Интрига: увидим ли мы на поле Дзюбу и Джикию?

Новички РПЛ прогремели в заключительный день трансферного окна. «Акрон» подписал контракт с Артёмом Дзюбой, а «Химки» переманили к себе защитника Георгия Джикию. Мощные переходы с учётом статуса обоих клубов. Пока команды находятся во второй половине таблицы. «Акрон» — в зоне стыковых матчей, «Химки» — неподалёку от неё. Очки нужны и тем, и другим, так что наверняка нас ждёт настоящая битва.

🏒 17:00: СКА — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервётся ли безголевая серия СКА?

Единственная победа СКА в этом сезоне случилась в Тольятти, при этом «Лада» нанесла больше бросков, чем соперник. В двух последних матчах суперзвёздная и глубокая атака СКА не забила ни одного гола, а домашний дебют обернулся 0:3 от «Трактора». Роман Ротенберг, как всегда, оттягивает игровой негатив на себя пресс-конференциями, но поможет ли это быстро улучшить игру? В составе тольяттинского клуба много игроков, ранее выступавших за СКА, и у них на бывшего работодателя может иметься зуб.

⚽️ 17:15: «Жирона» — «Барселона», Примера, 5-й тур

Интрига: «Барселона» проиграет соседу в третий раз подряд?

«Барса» прекрасно стартовала под руководством Ханс-Дитера Флика — четыре победы в четырёх матчах, 13 забитых мячей, три пропущенных. Неудивительно, что с такими цифрами сине-гранатовые взлетели на первое место в таблице. А что «Жирона»? Участник Лиги чемпионов набрал семь очков — вполне себе рабочий старт. Проиграли только в Мадриде, где не справились с «Атлетико» (0:3). Любопытно, что в прошлом сезоне «Барселона» дважды уступила «Жироне» с одинаковым счётом 2:4. Справятся ли сине-гранатовые с соперником при новом тренере?

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Спартак», РПЛ, 8-й тур

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение в Кубке?

«Спартак» после поражения в 1-м туре РПЛ выдал серию из шести матчей без проигрышей. Более того, команда Деяна Станковича пропустила всего три мяча (два — в первом матче) и остановила «Зенит» (0:0) в Санкт-Петербурге. «Динамо», в свою очередь, очень мало забивает (всего три мяча по итогам семи туров). С другой стороны, команда Хасанби Биджиева уже обыгрывала «Спартак» в этом сезоне. Клуб из Дагестана справился с красно-белыми (1:0) в Кубке России. И сделал это в Москве. Возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение?

⚽️ 19:00: «Кальяри» — «Наполи», Серия А, 4-й тур

Интрига: одержит ли «Наполи» третью победу подряд?

«Наполи» проводит первый сезон под руководством Антонио Конте. В 1-м же туре команду шокировала «Верона». «Наполи» уступил 0:3, но потом одержал две победы подряд. А вот «Кальяри» пока ни разу не выиграл по итогам трёх туров. Сейчас команда занимает третье с конца место в таблице. Два предыдущих матча с участием соперников на Сардинии завершились с одинаковым счётом — 1:1. К слову, «Наполи» не проигрывает «Кальяри» на выезде с 2009 года. Продлят ли гости успешную серию?

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Валенсия», Примера, 5-й тур

Интрига: обыграет ли «Атлетико» худшую команду лиги?

В межсезонье «Атлетико» потратил немало денег на укрепление состава. По итогам четырёх туров команда набрала восемь очков (две победы, две ничьих). Команда Диего Симеоне пропустила всего два мяча, оба — в матче 1-го тура с «Вильярреалом» (2:2). После этого соперники не забивают столичному клубу в течение трёх туров. А вот «Валенсия» стартовала очень плохо. Так плохо, что оказалась на последней строчке в таблице. Сначала команда потерпела три поражения подряд, а потом поделила очки с «Вильярреалом» (1:1). «Атлетико» обыграет такого соперника?