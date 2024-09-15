Луис Чавес из «Динамо» рассказал нам о Кубке Америки, негативе в интернете и мексиканской мафии.

«Сыграть против Месси — мечта, которая сбылась». Первый мексиканец в РПЛ открывает Россию

Луис Чавес — своего рода первопроходец. Он стал первым мексиканцем в чемпионате России по футболу. Для него это первый опыт игры за границей — и пока весьма удачный.

Корреспондент «Чемпионата» расспросила полузащитника «Динамо» о результатах команды на старте сезона, игре против Месси на ЧМ-2022, о жизни в России и о мексиканской мафии.

— Как оценишь старт сезона для «Динамо»?

— Мы неплохо начали. Даже в проигранных матчах хорошо себя проявили. Продолжим улучшать нашу игру и дальше.

— Понимаешь, почему «Динамо» так сложно даются игры с «Краснодаром»?

— С ними всегда непросто играть. У них большой состав и игроки с хорошими качествами.

— После Кубка Америки тебе потребовалось время, чтобы вернуться в форму?

— Да, согласен. После Копы у меня были дни отдыха, и я не прошёл с командой подготовку. Это вопрос физической готовности. Но думаю, что по чуть-чуть я становлюсь лучше и возвращаюсь в форму.

— Что скажешь о выступлении сборной Мексики в США?

— Не могу сказать, что наша игра была плохой, но команды же оцениваются по результатам, а они у нас не очень. Мы не вышли из группы. Ситуация с негативными результатами затягивается, но надеемся, что скоро это закончится.

— Я видела критические комментарии об игре сборной Мексики. Не обидно такое читать?

— Ты же понимаешь, что такое футбол. Люди всегда хотят высказать своё мнение, тем более в «Твиттере» (сейчас X). Кажется, что это приложение только для того, чтобы писать плохие вещи. Может, это только моё мнение и я не хочу оправдывать наши результаты, но иногда кажется, что люди используют соцсети только для оскорбительных вещей. Поэтому я не пользуюсь «Твиттером».

Луис Чавес на Кубке Америки (справа) Фото: Omar Vega/Getty Images

— Понимаешь, почему людям нравится писать негатив в интернете?

— Возможно, у них какие-то проблемы и так они выражают своё разочарование, что не могут чего-то сделать в жизни. Но это лишь предположение.

— Ты часто сталкиваешься с негативом в жизни?

— Да, всегда и повсюду он есть. Это не касается напрямую меня, но какого-то товарища или человека, которого я люблю. Нужно знать, как вести себя в подобных ситуациях.

— Кто-то говорит в жизни или в интернете пишут?

— Нет, в жизни такого не так уж много, но в интернете — всегда.

— Какой у тебя самый запоминающийся матч за сборную Мексики?

— Думаю, матч на чемпионате мира с Саудовской Аравией.

— Какие эмоции остались от ЧМ-2022?

— Их было слишком много! У меня была моя мечта сыграть на чемпионате мира, и она исполнилась. Очень много воспоминаний осталось с турнира. Надеюсь, удастся ещё повторить этот опыт.

— Какие условия были в Катаре?

— Вроде бы ничего странного. Были только сомнения, какую одежду брать семье — можно ли носить шорты или юбки. Это единственное, что вызывало вопросы.

— Остались интересные истории из Катара?

— Нет, мы постоянно находились в отеле. Было очень скучно, и мы играли во что только можно, чтобы убить время.

— Каково это — играть против Месси?

— Честь и мечта! Ещё недавно ты следил за ним по телевизору, а сегодня играешь против него. Это мечта, которая сбылась. Страха не было, но эмоций — море.

Луис Чавес против Лео Месси на ЧМ-2022 Фото: Stuart Franklin/Getty Images

— Удаётся следить за матчами в Мексике, когда такая разница во времени?

— К сожалению, нет, потому что по московскому времени они играют где-то в 3:00 или 5:00, а мне надо спать. Конечно, трудно жить в разных часовых поясах. Меньше времени остаётся на общение с близкими.

— Привык уже к длинным перелётам?

— Да. Понятно, что к этому сложно привыкнуть, потому что такие перелёты всегда утомляют. Но я смирился с мыслью, что придётся столько летать. Когда ты это понимаешь, перелёт даётся легче.

— Ты единственный мексиканец в России. Не страшно было открывать для себя новую страну?

— Немного, но у меня была цель расти, поэтому я принял решение приехать сюда.

— Чувствуешь дополнительную ответственность?

— Конечно! Очевидно, что во многом от меня будет зависеть, приедут ли в Россию играть другие мексиканцы.

— С кем-то советовался при переезде?

— Я говорил с Марцелом и Фабианом (Личкой и Бальбуэной. — Прим. «Чемпионата»). Больше никого из «Динамо» и в целом чемпионата России я не знал.

— И что они тебе сказали?

— Они рассказали про город. Всё, что они говорили, оказалось правдой. До этого мне не приходилось бывать в России — информацию черпал в основном из интернета.

Луис Чавес в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Проходила новость, что ты можешь вернуться в Мексику. Было конкретное предложение?

— Да, было одно конкретное предложение. Но, поговорив с семьёй, я решил остаться.

— Ты бы хотел подольше задержаться в России?

— Конечно!

— Но что мотивирует играть в РПЛ в отсутствие еврокубков?

— Любой игрок хочет прогрессировать. У меня появилась возможность поиграть в другой лиге, это важно для развития карьеры.

— Какая принципиальная разница между чемпионатами Мексики и России?

— Думаю, интенсивность. В России намного напряжённее игра, меньше времени на принятие решений и меньше физики. В Мексике всё немного медленнее — зато немного больше качества.

— В России тяжелее играть?

— Да, разница чувствуется. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой игровой среде.

— Какой Марцел Личка?

— Как человек он очень спокойный, хорошо общается со всеми игроками. Как тренер — тоже отличный. Он знает, как находить общий язык с игроками разных национальностей. Мы говорим с Марцелом на испанском.

— Все говорят, что он спокойный, а как же истории про бутылки, периодически летающие по раздевалке?

— Ха-ха, спокойный, но, когда не выполняем что-то, заводится и начинает беспокоиться.

— У Лички действительно тяжёлые тренировки и сборы?

— Да, очень! Мне первые сборы с командой показались ну очень длинными! Начали в Катаре, потом тренировались в Турции. Два месяца шла подготовка. Было очень много беговой работы, но и с мячом мы тоже достаточно работаем. Однако переносить такие нагрузки на жаре реально тяжело.

— По-твоему, «Динамо» способно стать чемпионом в этом сезоне?

— Будем надеяться. У некоторых команд сильные составы. Но мы способны конкурировать с любым соперником. Шансы стать чемпионами у нас тоже есть.

— Как опередить такой «Зенит»?

— Важна стабильность в каждой игре — вне зависимости от того, с кем играем.

— В этом сезоне много вопросов к судейству. У тебя они есть?

— Есть вещи, которые иногда не понимаю. В матче с «Крыльями» в Кубке я не понял, за что нам поставили пенальти. Почему наказывают за такое положение руки? Там не было опасной игры, это был отскок, мяч случайно попал в руку. Вот такие моменты вызывают у меня вопросы.

— Где ты научился так хорошо бить штрафные?

— Ещё ребёнком, играя на улице.

— Мексиканцы, с которыми общаюсь в России, говорят, что скучают по домашней еде. А ты?

— Я тоже скучаю. В московских заведениях мало блюд, которые я предпочитал в Мексике.

— Что самое удивительное из еды попробовал в России?

— Думаю, прямо традиционной русской кухни я не пробовал. Я ел то, что, скорее, назову интернациональной. Но тут хорошая еда.

— В мексиканские рестораны Москвы ходил?

— Да, не помню, как они называются. Там что-то похожее на мексиканскую еду, но не могу сказать, что точь-в-точь как на родине.

— Назовёшь топ-три любимых мест в Москве?

— OMG, «800 градусов» на Патриках, «Савва».

— Что до сих пор удивляет в России?

— Страна очень большая, мне нравится. Я бы сказал, что Москва удивляет, потому что она ну очень красивая.

— Сложно жить в городе, где далеко не все знают английский, не говоря уже об испанском?

— Сложно, но я тут с своей девушкой, что упрощает жизнь. Когда выходим куда-то в ресторан, с ней намного проще.

— Между Тихуаной и Москвой большая разница в плане безопасности?

— Конечно! Тихуана — довольно опасное место. В целом в большинстве районов Мексики проблема безопасности остро стоит. В Москве, думаю, такого нет.

Район Тихуана в Мехико Фото: istockphoto.com

— Мексика — далеко не самая безопасная страна?

— Да, действительно так.

— Сталкивался с мафией?

— Да, немного нервничал в тот момент, потому что не знал, какая будет реакция и чего от них ожидать.

— При каких обстоятельствах вы пересеклись?

— Просто встретил на улице. В Мексике в небольших поселениях можно встретить на улице мафию, как и любого человека. В больших городах такого не бывает.

— Можешь сравнить людей в Мексике и России?

— В России люди более холодные. В Мексике же люди более расположены к общению, веселее и всегда готовы помочь.

— А уровень жизни в России выше, чем в Мексике?

— Думаю, что они совершенно разные. Москва — дорогой город, но уровень жизни тут высокий, если сравнивать с Мексикой.

— Какие есть стереотипы про Мексику?

— Думаю, все ассоциируют страну с текилой, такос и чили.

— Как прошло твоё детство?

— До 12 лет я жил с родителями, затем перешёл в клуб, где уже жил только с товарищами по команде.

— Всегда мечтал стать футболистом?

— Конечно!

— Как проводишь свой свободный день, когда нет игр и тренировок?

— Обычно моя девушка составляет план, куда сходить и что посмотреть. Потом уже говорит мне, куда пойдём. Мы гуляем по паркам, площадям, были в океанариуме.

Луис Чавес со своей девушкой Фото: Из личного архива Луиса Чавеса

— Люди на улице узнают?

— Почти нет.

— В ролике «Динамо» видела, что ты начал учить русский. Как успехи?

— Всё очень плохо (последнее слово Луис сказал по-русски. — Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Это очень сложно для меня. Всё совершенно по-другому — пишется не так, как на испанском, слова означают другое, произношение тоже тяжело даётся.

— Кто твой любимый футболист?

— Думаю, Месси — с детства смотрел его игры за «Барселону». Для меня он лучший футболист в мире.

— Что думаешь о его карьере сейчас?

— Он выиграл всё, что только можно, но по-прежнему остаётся отличным футболистом.

— Какая твоя главная цель?

— Главное — быть счастливым и заботиться о здоровье, чтобы как можно дольше оставаться в футболе. Конечно, хотел бы выигрывать титулы.

— Какими тремя достижениями гордишься?

— Выступление на чемпионате мира — 2022, чемпионство в Мексике и выступление за национальную команду.

— Небольшой блиц: текила или пиво?

— Текила.

— Бурито или такос?

— Такос.

— Паланкетас или чуррос?

— Чуррос.

— Собери идеального футболиста по разным параметрам. Удар.

— Роналдо.

— Пас.

— Хави.

— Игра головой.

— Каннаваро.



— Скорость.

— Винисиус.

— Сила.

— Халк.

— Техника.

— Кевин Де Брёйне.

— Видение поля.

— Бускетс.

— Правая нога.

— Роналдо.

— Левая нога.

— Месси.

— Харизма.

— Неймар.