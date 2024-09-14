«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды

В последний раз ЦСКА проигрывал «Зениту» в 2022 году. Можно по-разному относиться к Владимиру Федотову, однако во встречах с действующими чемпионами он умел добиваться результата. В прошлом сезоне — победа и ничья в чемпионате. Но поражение в финале верхней сетки Кубка в серии пенальти. Теперь история пишется заново, уже с Марко Николичем, который, кстати, ни разу не побеждал петербуржцев. Накануне матча он всё-таки получил центрального нападающего в лице Гуарирапы, так что основные пожелания руководство выполнило. Теперь надо добиваться результата.

«Зенит» в последние дни трансферного окна никого не купил. Хотя многие ждали появления правого защитника. Ведь на тренировке сломался Сергей Волков. Но в итоге клуб ограничился имеющимися футболистами. Команда съездила в Казахстан, где дебютировал Соболев. А Семак протестировал схему с тремя номинальными центральными нападающими. Время прошло не зря.

Удивительно, но эксперимент тренеру понравился. В основе на ЦСКА разом вышли Соболев, Кассьерра и Лусиано. Россиянин действовал в центре, аргентинца привязали к правому флангу, а колумбиец был ближе к Соболеву, но чуть левее. Николич обошёлся без таких больших сюрпризов. Предсказуемо оставил на скамейке Койта, выпустив в атаке тройку Файзуллаев — Жемалетдинов — Мусаев. Гуарирапа тоже начал на скамейке. Его время пришло во втором тайме.

Хозяева активно начали встречу. Никого не смутил статус и состав соперника. Они завладели мячом и были просто быстрее. В то время как зенитовцы словно искали, но никак не могли найти свой темп. На восьмой минуте — первый момент. Жемалетдинов тонко отпасовал в штрафную на Мусаева, тот оторвался от защитников и вылетел один на один. Но чуть не успевал к мячу, поэтому вместо удара получился тычок. Латышонок стоял до конца и справился.

Атак ждали и от «Зенита», учитывая такую мощную линию нападения. Каждый там — практически требуемый Семаком столб, который мог цепляться за мячи. Но у петербуржцев почти не получалась комбинационная игра. Атаки разрушались в их начале. А Вендел и Клаудиньо не могли ничего придумать в середине поля. Возможно, не хватало быстрых флангов.

На 25-й минуте ЦСКА создал ещё один шанс: снова от всех убежал Мусаев, но чуть растерялся, оказавшись рядом с вратарём. И не пробил, и не отдал пас. Параллельно шли дальние, но не особо опасные удары. К 35-й минуте по статистике в этом компоненте ЦСКА вёл 7:1. А xG гостей составлял 0,02 — когда такое вообще было. Но, видимо, в этом и заключается класс — первый же опасный момент петербуржцы реализовали. Дуглас с левого фланга сделал навес в центр штрафной, где головой классно сыграл Лусиано. Пятый гол аргентинца в трёх матчах.

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Вскоре команды ушли на перерыв, но Семаку точно требовалось что-то поменять. Он пошёл на неожиданный ход — снял Барриоса и выпустил Алипа. Команда перестроилась на трёх центральных защитников, частично копируя схему ЦСКА. Это помогло. Хозяева и правда стали чуть меньше владеть мячом, пусть и полностью переигрывали соперника по статистике.

На 55-й минуте — новый момент. И здесь можно вспомнить Соболева. Виллиан Роша подсекал мяч в ворота, но попал в своего же, мяч отскочил к Зделару, но Александр сыграл на опережение. Одно из немногих его полезных действий в матче.

Александр Соболев Фото: РИА Новости

Дальше пошли замены. Николич выпустил Гуарирапу, Койта и Келлвена в надежде добавить своей атаке реализации. Парадоксально, но в этот момент шанс забить упустил Караваев. Пожалуй, в этом матче он был точно не хуже трёх форвардов, вместе взятых. Потом супершанс не реализовал Кассьерра — с шести метров пробил в руки Акинфееву.

А дальше всё могло превратиться в большую драку. Градус подняло заметно возросшее количество фолов, а пик выдал Алип, который схлестнулся с Мойзесом. Мужчины потолкались, получили по жёлтой. Следом такие же карточки судья выдал Облякову и Нино. Но до большой драки не дошло. Карточки сбили темп и горячий настрой.

В концовке ЦСКА снова пытался отыграться, много навешивал, однако раз за разом мяч шёл куда угодно, но не в ворота. «Зенит» всё-таки одержал важную победу и вернул себе лидерство в РПЛ. А Николич продолжил неудачную серию с петербуржцами. Может, и правда проклятие?