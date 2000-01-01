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«Манчестер Юнайтед» — лучший по посещаемости домашних матчей среди европейских клубов
«Манчестер Юнайтед» — лучший по посещаемости домашних матчей среди европейских клубов
«Манчестер Юнайтед» — клуб с наилучшей посещаемостью домашних матчей среди всех лиг, входящих в состав УЕФА. Ему не помешал даже антирекорд — восьмое место в АПЛ.
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Более 1,3 млн болельщиков дома
Более 1,3 млн болельщиков дома
Общая посещаемость за сезон-2023/2024 составила 1,39 млн. Дома «Манчестер Юнайтед» всегда очень ждут!
Общая посещаемость — третье место
Общая посещаемость — третье место
«Манчестер Юнайтед» занял третье место по общей посещаемости — 1,83 млн.
Второй — «Милан» (1,86 млн). Первая — дортмундская «Боруссия» (1,9 млн).
У «Манчестер Юнайтед» лучшая посещаемость домашних матчей в Европе
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