«Манчестер Юнайтед» — лучший по посещаемости домашних матчей среди европейских клубов
«Манчестер Юнайтед» — клуб с наилучшей посещаемостью домашних матчей среди всех лиг, входящих в состав УЕФА. Ему не помешал даже антирекорд — восьмое место в АПЛ.
Более 1,3 млн болельщиков дома
Общая посещаемость за сезон-2023/2024 составила 1,39 млн. Дома «Манчестер Юнайтед» всегда очень ждут!
Общая посещаемость — третье место
«Манчестер Юнайтед» занял третье место по общей посещаемости — 1,83 млн.
Второй — «Милан» (1,86 млн). Первая — дортмундская «Боруссия» (1,9 млн).
Второй — «Милан» (1,86 млн). Первая — дортмундская «Боруссия» (1,9 млн).
У «Манчестер Юнайтед» лучшая посещаемость домашних матчей в Европе
Читайте также
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
В «Балтике» дети организовали матч с «Тюменью»
Роналду «прокатил» Винисиуса мимо «Золотого мяча»
30 тысяч болельщиков «Спартака» хором спели хит
Депая в Бразилии встретила толпа фанатов. Видео
Россияне в топ-100 лучших молодых игроков мира
«Челси» круто представил Палмера в EA Sports FC 25
Роналду оценил Мбаппе выше Бензема. Карим ответил
Чилийский клуб сыграл два матча за вечер
7 лучших футболистов по «гол+пас» в сборных
Иммобиле попробовал себя в новой профессии. Видео
Фанат притворился футболистом на матче Англии
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на самокате
5 самых длинных серий без побед среди сборных
Клопп зажигает с фанатами «Боруссии». Видео