У «Манчестер Юнайтед» лучшая посещаемость домашних матчей в Европе

«Манчестер Юнайтед» — лучший по посещаемости домашних матчей среди европейских клубов

«Манчестер Юнайтед» — клуб с наилучшей посещаемостью домашних матчей среди всех лиг, входящих в состав УЕФА. Ему не помешал даже антирекорд — восьмое место в АПЛ.