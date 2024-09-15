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Динамо — Ахмат: прямая онлайн-трансляция 8-го тура РПЛ, где смотреть матч, 15 сентября 2024

Дзюба против Джикии, шанс «Динамо» и «Спартак» в Махачкале. Крутейший финиш тура РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Друзья, всем привет! 8-й тур РПЛ подходит к концу. Сегодня, 15 сентября, нас ждут ещё три матча.

Откроют игровой день «Динамо» и «Ахмат». У команд абсолютно разное положение. Динамовцы готовы обогнать ЦСКА и закрепиться в группе лидеров, а грозненцы сменили тренера и пытаются выбраться с последнего места. Очки нужны всем.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом сыграют «Акрон» и «Химки». Так себе вывеска, скажете вы. Но не забывайте о новичках этих клубов. На финише летнего трансферного окна первые выписали себе Дзюбу, а вторые — Джикию. При идеальном сценарии нас ждёт двойной дебют и непосредственное противостояние двух звёздных ветеранов.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером все следим за шоу в Махачкале. Туда к местному «Динамо» приехал «Спартак». Команды уже виделись в этом сезоне: не так давно в Кубке России аутсайдер внезапно увёз из Москвы минимальную победу. Желания обыграть «Спартак» вряд ли стало меньше, но теперь и красно-белые отнесутся к скромному оппоненту куда серьёзнее.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подключайтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за всеми матчами дня с нами!

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