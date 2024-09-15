Дзюба против Джикии, шанс «Динамо» и «Спартак» в Махачкале. Крутейший финиш тура РПЛ! LIVE

Друзья, всем привет! 8-й тур РПЛ подходит к концу. Сегодня, 15 сентября, нас ждут ещё три матча.
Откроют игровой день «Динамо» и «Ахмат». У команд абсолютно разное положение. Динамовцы готовы обогнать ЦСКА и закрепиться в группе лидеров, а грозненцы сменили тренера и пытаются выбраться с последнего места. Очки нужны всем.
Следом сыграют «Акрон» и «Химки». Так себе вывеска, скажете вы. Но не забывайте о новичках этих клубов. На финише летнего трансферного окна первые выписали себе Дзюбу, а вторые — Джикию. При идеальном сценарии нас ждёт двойной дебют и непосредственное противостояние двух звёздных ветеранов.
А вечером все следим за шоу в Махачкале. Туда к местному «Динамо» приехал «Спартак». Команды уже виделись в этом сезоне: не так давно в Кубке России аутсайдер внезапно увёз из Москвы минимальную победу. Желания обыграть «Спартак» вряд ли стало меньше, но теперь и красно-белые отнесутся к скромному оппоненту куда серьёзнее.
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