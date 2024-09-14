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Ливерпуль — Ноттингем Форест — 0:1, обзор матча 4-го тура АПЛ, гол, первое поражение Слота, статистика, 14 сентября 2024

Идеальной серии Слота в «Ливерпуле» — конец. Сенсационно проиграли дома
Григорий Телингатер
Идеальной серии Слота в «Ливерпуле» — конец
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«Ноттингем Форест» хватило одного гола.

«Ливерпуль» не только впервые проиграл при новом тренере Арне Слоте, но ещё и впервые пропустил при нём. На 72-й минуте у Хадсона-Одои получился классный удар примерно с дуги штрафной площади — мяч зашёл в ворота от дальней штанги.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Хадсон-Одои – 72'    

Хотя по игре «Ливерпуль» смотрелся предпочтительнее, создав больше опасных моментов. Например, счёт по ударам — 14:5 в пользу хозяев. Правда, по xG обе команды не наиграли даже на один ожидаемый гол — 0,89 у «Ливерпуля» и 0,47 — у «Ноттингем Форест».

Команда Нуну Эшпириту Санту хоть и прижалась к воротам, но делала это уверенно. «Ливерпуль» любит использовать навесы, однако в этом случае практически все верховые мячи оставались за защитниками «Фореста». Так сразу и не скажешь, кто в группе атаки «Ливерпуля» хорошо играет головой. Разве что Жота, но пока не в этом сезоне. Чем ближе был конец матча, тем смелее «Ливерпуль» был вынужден идти вперёд. В результате Нуньес потерял мяч, и мгновенная контратака гостей завершилась голом Хадсона-Одои после классной передачи Эланги.

Гол Хадсона-Одои

Гол Хадсона-Одои

Фото: Кадр трансляции

После этого Слот моментально убрал с поля Конате, перейдя на игру в три защитника. Давления на чужие ворота стало ещё больше, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей. Лучший момент «Ливерпуля» остался на 17-й минуте, когда Луис Диас выгрыз мяч и сам же зарядил в ближнюю штангу. Если бы мяч прошёл чуть правее, то, скорее всего, дальше «Ливерпулю» было бы значительно проще. Колумбиец набрал отличную форму на старте сезона, но в этот раз отыграл лишь 60 минут. Вероятно, его замена связана не с уровнем игры, а с перелётами через Атлантику в последние дни из-за сборной.

«Ливерпуль» остался с девятью очками после четырёх туров. «Сити» в параллельном матче одержал волевую победу над «Брентфордом» (дубль Холанда) и оторвался на три очка.

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