Кто-то стал заметным игроком, а кто-то так и не раскрылся.

До РПЛ эти футболисты так и не доехали. Их судьбы сложились совсем по-разному

Вы наверняка слышали байки, как «Локомотив» приценивался к Неймару, а ЦСКА отказался от Эрлинга Холанда и Виктора Осимхена. С дальнейшей судьбой этих футболистов всё ясно — они и так у всех на виду. Есть известные случаи и посвежее, когда «Зениту» в прошлом году не достались Давид Нерес и Лукас Бералдо: за первого «Бенфика» заломила космический ценник, и тот уже этим летом перебрался в «Наполи», а второй выбрал «ПСЖ».

Интересных слухов о переходах в РПЛ за последние годы всё равно было много, и какие-то уже подзабылись. Вспоминаем некоторые и рассказываем, как сейчас дела у их героев.

Лютсхарел Гертрейда

Лютсхарел Гертрейда Фото: Getty Images/ФК «Лейпциг»

Тогда: 20 лет, € 8 млн, «Фейеноорд»

Теперь: 24 года, € 32 млн, «Лейпциг»

В начале 2021 года «Спартак» остро нуждался в правом защитнике. Как сообщал Metaratings.ru, красно-белые интересовались Гертрейдой. Но вот сам правый защитник переезжать в Россию отказался. И, если оценивать его карьеру, не ошибся: несмотря на тяжёлую травму колена, вернулся на высокий уровень, собрал все трофеи в Нидерландах, добрался с «Фейеноордом» до финала Лиги конференций, взял бронзу Евро-2024 и за € 23 млн перешёл в «Лейпциг».

Интересно, что в обратном направлении, из «Спартака» в «Фейеноорд», летом 2021-го отправился Гус Тиль. И год спустя аренда закончилась выкупом. Возможно, как раз из-за его совета Гертрейда и не захотел играть в РПЛ.

Янис Хаджи

Янис Хаджи Фото: Getty Images/ФК «Рейнджерс»

Тогда: 20 лет, € 3,5 млн, «Вииторул»

Теперь: 25 лет, € 2 млн, «Рейнджерс»

В июне 2021-го молодёжка Румынии знатно пошумела на Евро: положила по четыре банки Хорватии с Влашичем (4:1) и Англии с Томори, Барнсом, Мэддисоном, Маунтом и Калверт-Льюином (4:2), зацепила нули с Францией Юпамекано, Гендузи и Тюрама и взяла бронзу. Янис Хаджи, сын легендарного Георге, забил на том турнире дважды. Он считался безумно талантливым, пробовал себя в «Фиорентине» и заинтересовал многие клубы: СМИ писали про «Аякс», «Барселону», «Севилью» и «Спартак».

«Трансфер в «Спартак», если мы согласимся, станет рекордным для Румынии. Скажу откровенно, нужно иметь большую силу, чтобы отказать. Но решение за Хаджи. Поверьте, мы получили около 10 конкретных предложений от разных команд. Если бы он выбирал себе клуб по финансовой привлекательности, то уже давно был бы в России. Его зарплата может стать огромной, она превысила бы € 2 млн», — не скрывал восторга президент «Вииторула» Георге Попеску.

Стать звездой у Хаджи-младшего не получилось: Янис не заиграл ни в «Генте», ни в «Рейнджерс», ни в «Алавесе». Зато у него уже 40 матчей и пять голов за сборную Румынии.

Пепе Акино

Пепе Акино Фото: Getty Images

Тогда: 23 года, € 9 млн, «Гремио»

Теперь: 27 лет, € 30 млн, «Порту»

В сезоне-2020/2021 у «Зенита» провис левый фланг атаки. Или, как говорил Себастьян Дриусси, «мерда позишн». Собственно, ему там и приходилось играть. Клуб искал альтернативу и нашёл Пепе. Его агент Адриано Спадото в декабре не скрывал, что вариант с Россией вполне приемлем: «Зенит» — действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешёл туда. Но пока ничего официального».

Правда, уже в апреле Rádio Guaíba утверждало, что бразилец со своим представителем не согласен. А в феврале за € 15,4 млн его забрал «Порту». Там он до сих пор и выступает. Дороже Пепе в команде только трое футболистов: Омородион, Варела и Коста.

Оркун Кёкчю

Оркун Кёкчю Фото: Getty Images

Тогда: 20 лет, € 12 млн, «Фейеноорд»

Теперь: 23 года, € 27 млн, «Бенфика»

В ноябре 2020-го ЦСКА уступил «Фейеноорду» (1:3) в групповом этапе Лиги Европы. Пропустив в том числе от Кёкчю. А уже через месяц Galapost писал, якобы турок настолько понравился армейцам, что те лидируют в борьбе за него с «Ромой», «Аталантой» и «Фиорентиной». Полузащитник, впрочем, куда-либо уходить вообще не захотел.

И правильно, потому что стал звездой в Нидерландах и футболистом года, а потом за € 25 млн укатил в «Бенфику». А уж как там умеют прокачивать игроков для топ-клубов, все знают. Энцо, Феликс, Нуньес и прочие-прочие подтвердят. Этим летом, кстати, ходили слухи, что Кёкчю интересуется «Зенит». Но босс петербуржцев Александр Медведев их опровергал.

Джон Лукуми

Джон Лукуми Фото: Getty Images

Тогда: 24 года, € 9 млн, «Генк»

Теперь: 26 лет, € 17 млн, «Болонья»

Het Laatste Nieuws в июне 2022-го информировал, что к перспективному центральному защитнику прицениваются «Зенит», «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца». А вот про «Болонью» там ничего не сказали, и зря, ведь именно туда немного погодя за € 8 млн выписали Лукуми.

Он стал одним из главных игроков команды, которая сенсационно стала пятой в Серии А, серебряным призёром Кубка Америки со сборной Колумбии (жаль только, из-за травмы вышел на поле всего раз) и теперь дебютировал в Лиге чемпионов. Ждём Джона через год в топ-клубе?

Деннис Ман

Деннис Ман Фото: Getty Images

Тогда: 20 лет, € 2,7 млн, «Стяуа»

Теперь: 26 лет, € 10 млн, «Парма»

Ох, про желания клубов РПЛ забрать Мана возникали новости чуть ли не каждый год. Начиная с 2018-го, когда румынский Digi Sport выдал инсайд об интересе к Деннису со стороны «Зенита». А заодно и «МЮ» с «Ромой». Потом Sport24 писал про интерес «Локо», Gsp.ro — ЦСКА, Gazeta Sporturilor — «Краснодара», ProSport — «Ростова».

Агент игрока Саша Эмпачер заигрывал с россиянами: «Деннис сейчас очень востребован в Европе. Из России также есть варианты. Мы рассматриваем их. Это правда, да». Затем снова появилась информация о «Зените». Какой-то замкнутый круг. В январе 2021-го его за € 11 млн забрала «Парма». В том же году он разорвал молодёжный Евро с Хаджи-младшим.

Последние три сезона Ман провёл в Серии B, подняв команду в элиту и уже вскрыв «Милан» с «Фиорентиной». Плюс на Евро-2024 оформил две голевые украинцам. Карьера явно пошла на взлёт.

Вальдемар Антон

Вальдемар Антон Фото: Getty Images

Тогда: 23 года, € 8 млн, «Ганновер»

Теперь: 28 лет, € 20 млн, «Боруссия» Д

Русскоязычный центральный защитник с узбекскими корнями из Германии (да, вот настолько всё переплетено) и его «Ганновер» в декабре 2019 года, по сведениям «Чемпионата», вели переговоры с «Локомотивом». Договориться не получилось, и летом Антон оказался в «Штутгарте». Тогда же Transfermarkt у него уточнил, готов ли тот когда-нибудь получить гражданство РФ и сыграть в РПЛ. Ответ вселял надежду.

«Буду думать о российском паспорте, когда это станет актуально. Но сейчас до этого далеко. Ясно одно — почти вся моя семья живёт в России. Чувствую там себя как дома. Как и здесь, в Германии. Если поступит приглашение, просто должен буду дать своему сердцу принять решение. Из России приходило несколько запросов. Однако лично для меня это пока не было большой темой, потому что у меня есть возможность играть в Бундеслиге, что всегда оставалось главной целью. Но не исключаю, что однажды поиграю в России. Это было бы интересно».

Вальдемар не прогадал: стал капитаном и звездой «Штутгарта», сыграл за Германию на домашнем Евро-2024 и заслужил трансфер в «Боруссию» Д за € 22,5 млн. В РПЛ, кажется, увидим его не скоро.

Маркос Леонардо

Маркос Леонардо Фото: Getty Images/ФК «Аль Хиляль»

Тогда: 20 лет, € 17 млн, «Сантос»

Теперь: 21 год, € 25 млн, «Аль-Хиляль»

Ровно год назад, по информации Metaratings.ru, к нападающему приценивались «Зенит» и «Спартак». Само собой, и не только они: разные источники писали про интерес «Реала», «Ньюкасла», «Ромы». С грандами РПЛ всё оборвалось из-за высоких зарплатных ожиданий в € 2,5 млн пусть и талантливого, но пока ещё «сырого» бразильца.

В итоге «Бенфика» не пожалела за Леонардо € 22 млн в январе, чтобы уже в сентябре получить от «Аль-Хиляля» € 40 млн. В Португалии он провёл всего 24 матча, оформив 8+1. То есть в Саудовскую Аравию его забрали точно не из-за выдающейся статистики. Тот случай, когда вложение моментально и целиком оправдалось.