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Лига чемпионов — 2024/2025, 1-й тур интриги, Милан — Ливерпуль, Манчестер Сити — Интер, Монако — Барселона, Арсенал, Реал

Головин против «Барсы» и ремейк двух финалов. Интриги 1-го тура Лиги чемпионов
Никита Паглазов
Интриги 1-го тура Лиги чемпионов
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Комментарии
Сколько же крутых игр!

Лига чемпионов возвращается. 3,5 месяца ожиданий подошли к концу. Впервые в истории турнир проведут в новом формате. А 1-й тур подарит нам парочку топ-матчей и море классных интриг. О них – в нашем материале.

Всё о новом формате ЛЧ:
Всё о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы всё-таки не будет
Всё о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы всё-таки не будет

Как закончится первый за 41 год матч для «Астон Виллы» в ЛЧ?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла» сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые с 1983 года! Тогда бирмингемцы уступили в четвертьфинале «Ювентусу». Получится ли как минимум повторить результат? Для начала нужно пройти групповой этап из восьми матчей. Первый для «Виллы» состоится в Швейцарии. «Янг Бойз» – не самый тяжёлый соперник. Но в квалификации швейцарцы выбили грозный «Галатасарай». Так что подарок преподнести могут.

Унаи Эмери

Унаи Эмери

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Полное расписание основного этапа:
Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!
OMG
Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!

«Ювентус» стартует в ЛЧ под руководством Мотты

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» сыграет первый матч в Лиге чемпионов под руководством Тьяго Мотты. Туринцы расцветают при новом тренере, превращаясь из «старой синьоры» в прогрессивную команду. Да, «Юве» не назовёшь фаворитом Лиги чемпионов, но забраться далеко итальянцы в состоянии. В первом матче они принимают дома ПСВ. Эйндховенцы обладают солидным по меркам Нидерландов составом + начали сезон с четырёх побед в Эредивизии. Так что «Ювентус» (как и нас) ожидает интересный и непростой матч.

Рассказали, как «Юве» трансформируется:
«Ювентус» переродился. Мотта делает красоту после ужасов Аллегри
«Ювентус» переродился. Мотта делает красоту после ужасов Аллегри

Увидим ли мы крутой футбол от не самых топовых команд?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не самая яркая афиша. Но по качеству футбола нас ожидает топ-матч. «Спортинг», наверное, самый прогрессивный клуб Португалии. Таким его сделал тренер Рубен Аморим, который находился весной в паре шагов от работы в «Ливерпуле» или «Вест Хэме». Но он остался в Лиссабоне и продолжает строительство большого проекта. «Лилль» летом потерял Паулу Фонсеку, однако это не помешало преодолеть квалификацию к ЛЧ. А теперь французы едут в Лиссабон за первой победой в основном этапе.

«Реал» начинает защиту титула

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» – действующий обладатель трофея ЛЧ. Привычная для нас картина за последние 10 лет. Собираются ли мадридцы останавливаться? Нет. Для новых побед подписан Килиан Мбаппе, который мечтает о трофее Лиги чемпионов. В 1-м туре «Реал» принимает дома «Штутгарт». Непростой соперник, но мадридцы обязаны побеждать его и разгоняться по турниру. Или ждём сенсацию?

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Мбаппе — олигарх?
Все деньги Килиана Мбаппе
Все деньги Килиана Мбаппе

Классическая вывеска для ЛЧ и главный матч 1-го тура

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Слышим «Милан» – «Ливерпуль» – вспоминаем «стамбульское чудо». Или финал ЛЧ-2007. В общем, эта вывеска стала олицетворением крутого футбола. Сейчас «Милан» не является сильнейшим по составу клубом Европы (как было в середине 2000-х). Но вывеска от этого не теряет в интересе. Тем более «Ливерпуль» вернулся спустя год в Лигу чемпионов голодным. Команда с новым тренером Арне Слотом планирует выиграть турнир. А как иначе? «Милану» же надо исправляться за слабый старт в Серии А. Так что ждём огонь!

«Ливерпуль» спустя год вернулся в Лигу чемпионов

«Ливерпуль» спустя год вернулся в Лигу чемпионов

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Сколько «Бавария» забьёт загребскому «Динамо»?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» обожает домашние матчи Лиги чемпионов со середняками. В них мюнхенцы постоянно устраивают шоу, забивают кучу мячей и играют красиво. Матч 1-го тура с «Динамо» Загреб – отличная возможность одержать победу и почувствовать силы. Да и Венсан Компани наверняка хочет дебютировать в ЛЧ в качестве тренера с хорошим результатом.

Томас Мюллер — одна из главных легенд «Баварии». Официально:
Мюллер — рекордсмен по числу матчей за «Баварию»
Истории
Мюллер — рекордсмен по числу матчей за «Баварию»

«Спарта» возвращается в основной этап ЛЧ спустя 19 лет

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пражская «Спарта» сыграет в основном этапе Лиги чемпионов впервые с 2005 года. Как же долго чехи ждали этот момент! А первый матч состоится в Праге – «Спарта» примет «Ред Булл Зальцбург». Австрийцы – постоянные участники ЛЧ в последние годы и достаточно крепкая команда. Так что победа «Спарте» не гарантирована. Но команде 100% хочется стартовать в ЛЧ красиво, ещё и перед своими болельщиками.

Дебют «Болоньи» в Лиге чемпионов

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Большой день предстоит «Болонье». Команда впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов! К счастью, 1-й тур команда проведёт дома. В Италию приезжает «Шахтёр». Хороший соперник для «Болоньи», чтобы одержать победу и порадовать фанатов. Тренера Тьяго Мотты и двух ключевых футболистов (Риккардо Калафьори и Джошуа Зиркзее) уже нет, но «Болонья» не сильно потеряла в классе. Так что ждём крутой футбол от итальянцев.

«Болонья» впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов

«Болонья» впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Справится ли «Слован» с давлением стадиона «Селтика»?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Слован Бр
Братислава, Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не самый крутой для российского болельщика матч по вывеске. Но, как правило, именно в таких играх часто происходит что-то эпичное. Встреча состоится в Шотландии на стадионе «Селтик Парк». А это гарантия шумной поддержки. «Слован» ещё ни разу не выходил в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз в основном раунде словаки играли в сезоне-1992/1993. Так что для клуба из Братиславы предстоящий матч очень важен. Смогут ли они выдержать давление игроков и болельщиков «Селтика»?

Команда Сафонова принимает смелую «Жирону»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» идёт в очередной поход за Лигой чемпионов. Французы на этот раз не входят в топ-3 фаворитов турнира. Возможно, это сыграет им даже в плюс. В 1-м туре парижане принимают дома «Жирону». Каталонцы дебютируют в Лиге чемпионов – и сразу матч с грандом. Шансов на победу мало, но «Жирона» всё же имеет шансы (и ресурсы), чтобы забрать три очка. Тем интереснее смотреть матч!

Тренер вратарей сборной России подробнее рассказал о Сафонове:
«У меня было два вопроса к тренеру «ПСЖ». Кафанов — о ситуации Сафонова и дебюте Латышонка
Эксклюзив
«У меня было два вопроса к тренеру «ПСЖ». Кафанов — о ситуации Сафонова и дебюте Латышонка

Финалист ЛЧ-2023/2024 снова пойдёт за трофеем?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» неожиданно оказалась в финале Лиги чемпионов в прошлом розыгрыше. Немцы уступили «Реалу», хотя бо́льшую часть встречи выглядели не хуже. Почему бы не повторить путь, добраться до финала снова, а затем – взять трофей? Хорошая мотивация. Начинает путь к финалу «Боруссия» в Бельгии. «Брюгге» частенько залетает в ЛЧ в последние годы. И каждый раз выглядит увереннее. Так что интрига в этой игре присутствует на 100%.

«Боруссия» Д — финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Повторение финала Лиги чемпионов прошлого года

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» и «Интер» встретились в финале ЛЧ в 2023-м. Тогда англичане с огромным трудом одержали победу, хотя выглядели не сильнее миланцев. Небольшой реванш «Интер» может взять в 1-м туре нынешнего розыгрыша. Трофей за это команда Симоне Индзаги не получит. Но к плей-офф приблизится. Хотя форма «Манчестер Сити» намекает, что команда не собирается терять очки. Ещё и на своём поле.

«Црвена Звезда» справится с «Бенфикой»?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Црвена Звезда» частенько появляется в основном этапе Лиги чемпионов. Но постоянно сербы занимали четвёртое место в группе. Сейчас, когда все 36 клубов находятся в одной сетке, шансы на успех возрастают. Да и не придётся играть с одной и той же командой дважды. Хотя бы в топ-24 «Звезда» залететь может. Но нужны победы. И почему бы не обыграть дома «Бенфику» в 1-м туре? На данную секунду португальцы не выглядят мощно. Набрать три очка с ними вполне реально.

За «Сити» играет будущий обладатель «Золотого мяча»?
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента

«Байер» напишет новую историю в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, взял Кубок Германии и оказался в финале Лиги Европы в прошлом сезоне. Леверкузенцы стали мощной силой. И теперь они начнут показывать мускулы в Лиге чемпионов. В 1-м туре «Байер» едет в гости к «Фейеноорду». Роттердамцы остались без тренера Арне Слота, но нидерландец оставил хорошее наследие. Матч состоится у «Фейеноорда» дома, а потому есть шансы!

«Байер» стал мощной силой

«Байер» стал мощной силой

Фото: Pau Barrena/Getty Images

Скромный «Брест» принимает клуб с российским вратарём

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брест» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. Дебютирует команда дома: соперником станет «Штурм». За клуб из Граца выступает российский голкипер Даниил Худяков. Пока что он сидит в запасе. Но вдруг на матч ЛЧ Худяков окажется в основе?

«Аталанта» без Миранчука справится с «Арсеналом»?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Один из самых крутых матчей состоится в Бергамо. Действующий победитель Лиги Европы – «Аталанта» – примет «Арсенал». Алексея Миранчука в клубе уже нет, а у команды Джан Пьеро Гасперини получился не самый яркий старт в Серии А. Раньше россиянин выходил и помогал «Аталанте» в важные моменты. Но теперь придётся справляться без Алексея. С учётом нынешнего состояния команд, лондонцы – большой фаворит. Но небольшие шансы у «Аталанты» всё же есть.

В США Миранчук уже попал в неприятную ситуацию:
«Почему вы не уважаете Миранчука, как остальных?» Скандал вокруг россиянина в США
«Почему вы не уважаете Миранчука, как остальных?» Скандал вокруг россиянина в США

«Монако» с Головиным огорчит «Барселону»?

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Один из самых интересных для российского болельщика матчей состоится в Монако. «Барселона» приезжает в гости к местному клубу, в котором зажигает Александр Головин. Россиянин восстановился после травмы и может выйти на поле. С Александром в составе у «Монако» есть шансы на сенсацию и победу. Давненько мы не видели топ-перформансов от россиян в играх с «Барсой». Ждём сейчас?

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Getty Images

Звёздный «Атлетико» встретится с мощным соперником

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый действительно топ-соперник для «Атлетико» в новом сезоне. Летом мадридцы закупились звёздами (Хулиан Альварес, Александр Сёрлот, Робен Ле Норман, Конор Галлахер) – пора проверить их в деле. В гости к «Атлетико» приезжает «РБ Лейпциг». Кайф! Одна из самых крутых вывесок 1-го тура. Искать дополнительной интриги не стоит. Нас просто ожидает качественный футбол.

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