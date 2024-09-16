Головин против «Барсы» и ремейк двух финалов. Интриги 1-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается. 3,5 месяца ожиданий подошли к концу. Впервые в истории турнир проведут в новом формате. А 1-й тур подарит нам парочку топ-матчей и море классных интриг. О них – в нашем материале.

Как закончится первый за 41 год матч для «Астон Виллы» в ЛЧ?

«Астон Вилла» сыграет в основном раунде Лиги чемпионов впервые с 1983 года! Тогда бирмингемцы уступили в четвертьфинале «Ювентусу». Получится ли как минимум повторить результат? Для начала нужно пройти групповой этап из восьми матчей. Первый для «Виллы» состоится в Швейцарии. «Янг Бойз» – не самый тяжёлый соперник. Но в квалификации швейцарцы выбили грозный «Галатасарай». Так что подарок преподнести могут.

Унаи Эмери Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Ювентус» стартует в ЛЧ под руководством Мотты

«Ювентус» сыграет первый матч в Лиге чемпионов под руководством Тьяго Мотты. Туринцы расцветают при новом тренере, превращаясь из «старой синьоры» в прогрессивную команду. Да, «Юве» не назовёшь фаворитом Лиги чемпионов, но забраться далеко итальянцы в состоянии. В первом матче они принимают дома ПСВ. Эйндховенцы обладают солидным по меркам Нидерландов составом + начали сезон с четырёх побед в Эредивизии. Так что «Ювентус» (как и нас) ожидает интересный и непростой матч.

Увидим ли мы крутой футбол от не самых топовых команд?

Не самая яркая афиша. Но по качеству футбола нас ожидает топ-матч. «Спортинг», наверное, самый прогрессивный клуб Португалии. Таким его сделал тренер Рубен Аморим, который находился весной в паре шагов от работы в «Ливерпуле» или «Вест Хэме». Но он остался в Лиссабоне и продолжает строительство большого проекта. «Лилль» летом потерял Паулу Фонсеку, однако это не помешало преодолеть квалификацию к ЛЧ. А теперь французы едут в Лиссабон за первой победой в основном этапе.

«Реал» начинает защиту титула

«Реал» – действующий обладатель трофея ЛЧ. Привычная для нас картина за последние 10 лет. Собираются ли мадридцы останавливаться? Нет. Для новых побед подписан Килиан Мбаппе, который мечтает о трофее Лиги чемпионов. В 1-м туре «Реал» принимает дома «Штутгарт». Непростой соперник, но мадридцы обязаны побеждать его и разгоняться по турниру. Или ждём сенсацию?

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов Фото: Angel Martinez/Getty Images

Классическая вывеска для ЛЧ и главный матч 1-го тура

Слышим «Милан» – «Ливерпуль» – вспоминаем «стамбульское чудо». Или финал ЛЧ-2007. В общем, эта вывеска стала олицетворением крутого футбола. Сейчас «Милан» не является сильнейшим по составу клубом Европы (как было в середине 2000-х). Но вывеска от этого не теряет в интересе. Тем более «Ливерпуль» вернулся спустя год в Лигу чемпионов голодным. Команда с новым тренером Арне Слотом планирует выиграть турнир. А как иначе? «Милану» же надо исправляться за слабый старт в Серии А. Так что ждём огонь!

«Ливерпуль» спустя год вернулся в Лигу чемпионов Фото: Marc Atkins/Getty Images

Сколько «Бавария» забьёт загребскому «Динамо»?

«Бавария» обожает домашние матчи Лиги чемпионов со середняками. В них мюнхенцы постоянно устраивают шоу, забивают кучу мячей и играют красиво. Матч 1-го тура с «Динамо» Загреб – отличная возможность одержать победу и почувствовать силы. Да и Венсан Компани наверняка хочет дебютировать в ЛЧ в качестве тренера с хорошим результатом.

«Спарта» возвращается в основной этап ЛЧ спустя 19 лет

Пражская «Спарта» сыграет в основном этапе Лиги чемпионов впервые с 2005 года. Как же долго чехи ждали этот момент! А первый матч состоится в Праге – «Спарта» примет «Ред Булл Зальцбург». Австрийцы – постоянные участники ЛЧ в последние годы и достаточно крепкая команда. Так что победа «Спарте» не гарантирована. Но команде 100% хочется стартовать в ЛЧ красиво, ещё и перед своими болельщиками.

Дебют «Болоньи» в Лиге чемпионов

Большой день предстоит «Болонье». Команда впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов! К счастью, 1-й тур команда проведёт дома. В Италию приезжает «Шахтёр». Хороший соперник для «Болоньи», чтобы одержать победу и порадовать фанатов. Тренера Тьяго Мотты и двух ключевых футболистов (Риккардо Калафьори и Джошуа Зиркзее) уже нет, но «Болонья» не сильно потеряла в классе. Так что ждём крутой футбол от итальянцев.

«Болонья» впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Справится ли «Слован» с давлением стадиона «Селтика»?

Не самый крутой для российского болельщика матч по вывеске. Но, как правило, именно в таких играх часто происходит что-то эпичное. Встреча состоится в Шотландии на стадионе «Селтик Парк». А это гарантия шумной поддержки. «Слован» ещё ни разу не выходил в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз в основном раунде словаки играли в сезоне-1992/1993. Так что для клуба из Братиславы предстоящий матч очень важен. Смогут ли они выдержать давление игроков и болельщиков «Селтика»?

Команда Сафонова принимает смелую «Жирону»

«ПСЖ» идёт в очередной поход за Лигой чемпионов. Французы на этот раз не входят в топ-3 фаворитов турнира. Возможно, это сыграет им даже в плюс. В 1-м туре парижане принимают дома «Жирону». Каталонцы дебютируют в Лиге чемпионов – и сразу матч с грандом. Шансов на победу мало, но «Жирона» всё же имеет шансы (и ресурсы), чтобы забрать три очка. Тем интереснее смотреть матч!

Финалист ЛЧ-2023/2024 снова пойдёт за трофеем?

Дортмундская «Боруссия» неожиданно оказалась в финале Лиги чемпионов в прошлом розыгрыше. Немцы уступили «Реалу», хотя бо́льшую часть встречи выглядели не хуже. Почему бы не повторить путь, добраться до финала снова, а затем – взять трофей? Хорошая мотивация. Начинает путь к финалу «Боруссия» в Бельгии. «Брюгге» частенько залетает в ЛЧ в последние годы. И каждый раз выглядит увереннее. Так что интрига в этой игре присутствует на 100%.

«Боруссия» Д — финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов Фото: Alex Pantling/Getty Images

Повторение финала Лиги чемпионов прошлого года

«Манчестер Сити» и «Интер» встретились в финале ЛЧ в 2023-м. Тогда англичане с огромным трудом одержали победу, хотя выглядели не сильнее миланцев. Небольшой реванш «Интер» может взять в 1-м туре нынешнего розыгрыша. Трофей за это команда Симоне Индзаги не получит. Но к плей-офф приблизится. Хотя форма «Манчестер Сити» намекает, что команда не собирается терять очки. Ещё и на своём поле.

«Црвена Звезда» справится с «Бенфикой»?

«Црвена Звезда» частенько появляется в основном этапе Лиги чемпионов. Но постоянно сербы занимали четвёртое место в группе. Сейчас, когда все 36 клубов находятся в одной сетке, шансы на успех возрастают. Да и не придётся играть с одной и той же командой дважды. Хотя бы в топ-24 «Звезда» залететь может. Но нужны победы. И почему бы не обыграть дома «Бенфику» в 1-м туре? На данную секунду португальцы не выглядят мощно. Набрать три очка с ними вполне реально.

«Байер» напишет новую историю в Лиге чемпионов?

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, взял Кубок Германии и оказался в финале Лиги Европы в прошлом сезоне. Леверкузенцы стали мощной силой. И теперь они начнут показывать мускулы в Лиге чемпионов. В 1-м туре «Байер» едет в гости к «Фейеноорду». Роттердамцы остались без тренера Арне Слота, но нидерландец оставил хорошее наследие. Матч состоится у «Фейеноорда» дома, а потому есть шансы!

«Байер» стал мощной силой Фото: Pau Barrena/Getty Images

Скромный «Брест» принимает клуб с российским вратарём

«Брест» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. Дебютирует команда дома: соперником станет «Штурм». За клуб из Граца выступает российский голкипер Даниил Худяков. Пока что он сидит в запасе. Но вдруг на матч ЛЧ Худяков окажется в основе?

«Аталанта» без Миранчука справится с «Арсеналом»?

Один из самых крутых матчей состоится в Бергамо. Действующий победитель Лиги Европы – «Аталанта» – примет «Арсенал». Алексея Миранчука в клубе уже нет, а у команды Джан Пьеро Гасперини получился не самый яркий старт в Серии А. Раньше россиянин выходил и помогал «Аталанте» в важные моменты. Но теперь придётся справляться без Алексея. С учётом нынешнего состояния команд, лондонцы – большой фаворит. Но небольшие шансы у «Аталанты» всё же есть.

«Монако» с Головиным огорчит «Барселону»?

Один из самых интересных для российского болельщика матчей состоится в Монако. «Барселона» приезжает в гости к местному клубу, в котором зажигает Александр Головин. Россиянин восстановился после травмы и может выйти на поле. С Александром в составе у «Монако» есть шансы на сенсацию и победу. Давненько мы не видели топ-перформансов от россиян в играх с «Барсой». Ждём сейчас?

Александр Головин Фото: Getty Images

Звёздный «Атлетико» встретится с мощным соперником

Первый действительно топ-соперник для «Атлетико» в новом сезоне. Летом мадридцы закупились звёздами (Хулиан Альварес, Александр Сёрлот, Робен Ле Норман, Конор Галлахер) – пора проверить их в деле. В гости к «Атлетико» приезжает «РБ Лейпциг». Кайф! Одна из самых крутых вывесок 1-го тура. Искать дополнительной интриги не стоит. Нас просто ожидает качественный футбол.