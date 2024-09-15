Самый странный трансфер лета в РПЛ. Бывшую звезду выкинули спустя три месяца

Возможно, самая удивительная трансферная история этого сезона. В межсезонье вернувшиеся в РПЛ «Химки» усилили свой состав Артуром Юсуповым, который стал свободным агентом после вылета «Сочи». А в последний день перед закрытием летнего окна убрали полузащитника из клуба – 35-летний игрок внезапно остался без команды.

Ещё в начале июня Юсупов находился на распутье и признавался, что подумывает о завершении карьеры, так как предложений у него нет. По крайней мере, таких, которые устроили бы экс-игрока сборной России. Прошлый сезон не был успешным ни для «Сочи», ни для самого полузащитника. Тем не менее Артур провёл в РПЛ 23 матча, в том числе 18 в основе, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Стал восьмым в южной команде по количеству сыгранных минут. Вторым после Кирилла Кравцова по точным передачам на чужой трети (184). В общем, не казалось, что он уже уехал с рынка.

Но вскоре после заявления Юсупова о возможном уходе из футбола о нём вспомнили «Химки», за которые Артур уже выступал в сезоне-2010. Подмосковный клуб подписал с полузащитником контракт на год. Судя по всему, приход Юсупова, как и ещё нескольких игроков, спровоцировал отставку Андрея Талалаева. Трансферы делались не те, которые хотел прежний тренер химчан. Перед своим увольнением Талалаев, комментируя слухи о готовящемся переходе Юсупова, сказал как отрезал:

«Если говорить конкретно по Юсупову… Его, как я читал, все пророчат в «Химки». В нашей парадигме центральный полузащитник должен совершать от 15 до 20 отборов за игру. Плюс покрывать на рывках максимальной мощности не меньше 1000 метров. В том футболе, который мы хотим видеть. Это касается центральных полузащитников, концентрирующихся на оборонительных действиях. И при всём уважении к Артуру последний год в «Сочи» он не демонстрировал этих способностей.

Если передвигать его в линию ближе к атаке, то там то же самое. У нас есть игроки, которые совершают больше обводок и проникающих передач, чем Юсупов. Во время дискуссии, брать или не брать того или иного игрока, мы всегда оперируем конкретными цифрами. Зачем заранее брать игрока, который имеет меньше шансов на успех, чем любой другой сопоставимый с ним по уровню мастерства футболист?» (в интервью для «Матч ТВ»).

Артур Юсупов в «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

У сменившего Талалаева испанского тренера Франка Артиги, видимо, иная парадигма. Не исключено, что он и не знал толком Юсупова, а доверился мнению скаутов, отзывам и информации из профайла игрока. Так или иначе новый союз Артура с «Химками» представлялся перспективным. Хотя бы по той причине, что полузащитник хвалил в ходе сборов футбол, который ставил подмосковной команде испанец, а сам Артига комплиментарно отзывался о Юсупове и о другом возрастном новичке химчан Денисе Глушакове по тренировкам.

«Вообще, для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов – это легенды российского футбола, – говорил приятные для игроков слова Артига. – Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке. Такое ощущение, как будто дети выходят на поле. От них исходит такая же мощная энергетика».

Всё было хорошо до того момента, пока не пришло время официальных матчей. В 1-м туре РПЛ Юсупов не попал в заявку на игру с махачкалинским «Динамо». Встречу 2-го тура со «Спартаком» полузащитник начал в запасе и так и просидел на скамейке до финального свистка. Затем в 1-м туре группового этапа Кубка России Артига выпустил опытного летнего новичка на замену – Артур сыграл с «Оренбургом» около 40 минут и помог химчанам добыть их единственную пока победу в кубковом турнире (1:0).

Таким образом, свой последний матч Юсупов провёл ещё 31 июля. После этого не попадал в заявку команды ни в РПЛ, ни в Кубке России. А теперь «Химки» разорвали договор с Артуром и отзаявили его.

«Клуб и игрок расторгли контракт по соглашению сторон. Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!» – написали «Химки» в своём телеграм-канале.

Стало известно, что Юсупов уходит из-за конфликта с Артигой. Наши источники это подтверждают. Как сообщил «Спорт-экспресс», полузащитник, снова получивший статус свободного агента, близок к переходу в «Урал». В клубе из Екатеринбурга рассчитывают, что Артур поможет вернуть команду из Первой лиги в РПЛ. Значит, до финала карьеры Юсупова ещё далеко.

Через месяц с небольшим «Урал» сыграет в Калининграде с «Балтикой» Талалаева. Очевидно, для Юсупова это будет главный матч сезона.