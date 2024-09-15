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Реал Сосьедад — Реал Мадрид — 0:2, обзор матча Ла Лиги, голы: Винисиус, Килиан Мбаппе, статистика, 14 сентября 2024

«Реал» почему-то выиграл
Григорий Телингатер
Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор
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«Сосьедад» умудрился трижды пробить в каркас ворот.

У «Реала» получился тяжёлый старт в Ла Лиге. За четыре тура мадридцы дважды потеряли очки. И в пятой игре снова намечались большие проблемы, но действующие чемпионы всё-таки сумели победить тёзок из Сан-Себастьяна. Пускай и получилось весьма противоречиво.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

В первом тайме никому не удалось забить. И это ещё «Реалу» повезло. Атак хватало в обе стороны, но хозяева создали больше. Сучич пробил в крестовину, Бекер — в перекладину. А самое смешное, что во втором тайме прошло лишь 17 секунд, и Мадрид спасла уже штанга — опять бил Сучич! Удивительно, как гости устояли. Хотя у «Сосьедада» были и другие моменты — например, Кубо в первом тайме из убойной позиции пробил в Рюдигера.

Неубедительная игра «Реала» объяснялась проблемами в центре поля. После травм всё ещё восстанавливаются полузащитники Беллингем, Тчуамени и Камавинга. В результате вместе с Вальверде с первых минут вышли и Модрич, и Гюлер. Причём в середине первого тайма у «Реала» из-за повреждения выбыл ещё и Браим Диас, вместо которого появился Родриго.

Винисиус после гола

Винисиус после гола

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Однако «Реал» всё-таки смог победить вопреки всему. В том числе вопреки судье, по мнению Винисиуса, который стандартно выражал недовольство, показывая на пальцах количество фолов. На 58-й минуте бразилец забил с пенальти, который был назначен за попадание мяча в высоко поднятую руку.

А затем «Реал» заработал ещё один пенальти. Правда, на этот раз главный арбитр сам не заметил фола, но VAR подсказал, что в штрафной наступили на ногу Винисиусу. Он великодушно отдал мяч Мбаппе, который тоже не промахнулся с 11 метров. 2:0 — противоречивая победа Мадрида. Отставание от «Барселоны» сократилось до одного очка. Правда, у каталонцев матч с «Жироной» в запасе.

Подсчитали, сколько зарабатывает новая звезда «Реала»:
Все деньги Килиана Мбаппе
Все деньги Килиана Мбаппе
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