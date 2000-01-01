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Топ-клубы РПЛ по тратам летом
Топ-клубы РПЛ по тратам летом
12 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Transfermarkt подсчитал расходы клубов, и некоторые из них превышают несколько десятков миллионов евро. Не у всех получилось остаться в плюсе.
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«Оренбург» — € 6,77 млн
«Оренбург» — € 6,77 млн
В «Оренбург» пришли 14 игроков (столько же и ушли), а доходы — почти в два раза меньше расходов. Клуб остался в минусе на € 3,27 млн.
«Локомотив» — € 8,88 млн
«Локомотив» — € 8,88 млн
«Локомотив» уложился в три восьмёрки, принял в клуб 22 игрока (ушли 20) и даже остался в плюсе на € 3,55 млн.
«Краснодар» — € 12,75 млн
«Краснодар» — € 12,75 млн
В краснодарский клуб пришло восемь игроков (столько же, сколько и ушло). «Краснодар» остался в плюсе, который даже превысил сумму расходов — € 17 млн.
«Спартак» — € 27,20 млн
«Спартак» — € 27,20 млн
В клуб пришли 15 игроков (ушли 16). А вот минус после подсчёта расходов команды вышел существенным — € 16,96 млн.
«Зенит» — € 42,86 млн
«Зенит» — € 42,86 млн
У действующего чемпиона самая большая сумма расходов, а вот по доходам клуб далеко не на первом месте — всего € 7,75 млн. Минус у зенитовцев вышел существенным — € 35,11 млн. Пришли к ним 16 игроков (ушли 14).
5 клубов РПЛ с самыми большими тратами на летние трансферы сезона-2024/2025
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