Первый домашний матч Миранчука в США — кошмар. «Атланту» хлопнула даже разобранная команда

Миранчук сыграл третий матч за «Атланту» и во второй раз вышел в стартовом составе. У российского футболиста наконец появилась возможность сыграть на домашнем стадионе — знаменитом «Мерседес-Бенц Стэдиум», построенном за $ 1,6 млрд. К тому же напротив в этот раз не лидер сезона, как «Лос-Анджелес», и не принципиальный соперник, как «Шарлотт», а занимающий последнее место в восточной конференции «Нэшвилл». Перед началом матча у команды из штата Теннесси была ужасная серия из восьми поражений подряд. Разве это не была идеальная возможность для Алексея отметиться голевым действием и победить?

Всё оказалось намного сложнее. Разрыв между двумя клубами перед игрой составлял всего пять очков, и футболисты «Нэшвилла» вышли на игру чрезвычайно уверенными в себе. С первых минут гости активно осаждали ворота соперника и забили уже во второй атаке — отличился Алекс Майл. После этого «Атланта» завладела мячом, но не могла придумать ничего интересного. «Нэшвилл» плотно перекрыл центр поля, а Миранчук почти не получал мяч. Атаки хозяев шли через правый фланг, где главным был Саба Лобжанидзе. Российскому же футболисту иногда доверяли исполнять угловые, но они не приводили к опасным моментам.

Вся острота продолжала исходить от «Нэшвилла». Игроки в жёлтых футболках имели минимум три отличных возможности удвоить счёт. На 40-й минуте мяч вновь залетел в ворота Брэда Гузана, но не был засчитан из-за офсайда. В первом тайме «Нэшвилл» заметно превзошёл «Атланту» по xG (1,47 против 0,19). Тренеру хозяев Робу Валентино нужно было срочно что-то придумать в перерыве.

Во втором тайме у «Атланты» наконец появился по-настоящему опасный момент. И не у кого-нибудь, а у Миранчука! Россиянин удачно прорвался в штрафную, приблизился к вратарской и нанёс мягкий удар в ближний угол — вратарь Джо Уиллис угадал замысел Алексея. На 68-й минуте Миранчук пробил по воротам уже из-за пределов штрафной — на этот раз заметно выше цели. Больше он по воротам не бил, а «Атланта», хоть и владела мячом, по-прежнему не создавала опасности у ворот соперника.

Вратарь «Атланты» Брэд Гузан пропустил дважды Фото: ФК «Атланта Юнайтед»

За это «Нэшвилл» наказал соперника во второй раз. На 74-минуте Хани Мухтар беспрепятственно пробежал по флангу, сыграл в стенку с Тилом Банбери, ворвался в штрафную и изящно направил мяч мимо вратаря. Полузащитник «Нэшвилла» оказался таким же проворным, как его однофамилец из известного российского сериала. Ну а защитники «Атланты» и во время первого, и во время второго гола практически не оказывали сопернику никакого сопротивления.

Это был очень неудачный матч для Миранчука. Россиянину не оставляли пространства и достаточно быстро накрывали, как только он получал мяч. В некоторых эпизодах Алексею не хватало скорости в принятии решений. Кроме того, Миранчук по-прежнему неохотно идёт в обыгрыш. Россиянин был плох, но в составе «Атланты» вообще нет футболистов, которых можно похвалить за этот матч. С такой игрой команда явно пролетит мимо плей-офф МЛС.