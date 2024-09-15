«Динамо» слило преимущество в два мяча. Но после 90-й минуты началось удивительное

«Динамо» и «Ахмат» устроили шоу в Москве. 2:0 превратились в 2:2, а потом — в 4:2.
Команды начали без раскачки. Шатара опасно бил головой, Бителло выстреливал низом, Швец попал в штангу дальним ударом, пару моментов растранжирил Гладышев, упустил шанс и динамовский новичок Гомес.
«Динамо» постоянно наседало на ворота Шелии — «Ахмат» терпел и иногда вылетал в контратаки. За первый тайм по ударам получилось 11:4 — что одни, что другие вообще не стеснялись бить. А Скопинцев даже сыграл рабоной — он точно россиянин, а не бразилец?
Динамовцы грузили-грузили-грузили… У грозненцев отбиваться получалось лучше, чем у соперника — атаковать. Матч шёл вообще без центра поля. Москвичам повезло: на 41-й минуте мяч после тычка Тюкавина срикошетил в руку Жирову от его же бока.
Игра рукой Жирова
Фото: Скрин из трансляции
С пенальти чётко пробил Карраскаль.
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После перерыва вместо Уткина вышел Камилов — Даниил вернулся в Грозный и сразу же попал в основу, но его форма пока далека от идеала. Зато Даса и Тюкавин в порядке: первый на дриблинге обошёл аж троих соперников и прострелил в центр, а второй подставил ногу. Эли — прямо Роналдиньо.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
После такого перевеса многие выключили трансляцию. И зря, потому что «Ахмат» сдаваться не собирался. Луну вообще не держали в штрафной, и он реализовал подачу Камилова. Лунёв зачем-то далеко выбежал — с выбором позиции получилась проблема.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
И такое случалось не только в случае с пропущенным голом — Андрею явно нужно подтянуть этот элемент. А там и второй залетел вскоре: Садулаев спокойно сделал пас Луны голевым. Где была динамовская оборона? Наслаждалась моментом.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Гомес, Фернандо, Фомин — все они должны были забивать. Помешал Шелия — с реакцией у него полный порядок. Возникал вопрос: что у «Динамо» с характером? В Оренбурге команда не реализовала уйму эпизодов и упустила победу. Здесь было то же самое. Ответ последовал в добавленное время — вышедший на замену Макаров заковырял победный!
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
А там и Маухуб оформил похоронный ассист на Гагнидзе, шикарно выцарапав мяч на фланге.
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В старых частях FIFA Георгий Черданцев говорил: «2:0 — любимый счёт Фабио Капелло». Про «Динамо» такого явно не скажешь. Тем не менее победа есть победа, и какая! Отставание от «Зенита» — снова четыре очка.