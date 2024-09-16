«Сказал фанам «Спартака»: «Не поверите — стыдно было». Почему Филимонов неугоден в РПЛ

В сентябрьскую паузу на матчи сборных редакцию «Чемпионата» посетил один из самых харизматичных людей в российском футболе — шестикратный чемпион страны Александр Филимонов. Обсудили знаменательные события в жизни вратаря и тренера, последние тренды РПЛ и, разумеется, его любимый «Спартак».

О чём расскажем:

Как Филимонов познакомился с четвёртой женой и почему среди гостей на свадьбе были всего два футболиста

ー Вы недавно женились. В третий раз ー не так волнительно?

ー Во-первых, это мой уже четвёртый брак, а во-вторых, не на днях, а два месяца назад (смеётся). Я отношусь к браку очень серьёзно и ответственно. Это моё обдуманное решение, а не сиюминутный порыв. У меня уже был неудачный опыт, и мне хотелось бы, чтобы этот брак стал последним.

Я надеюсь, у нас всё сложится хорошо. Мы с моей женой Александрой долго шли к этому шагу. Наша свадьба и скорое появление ребёнка — лишнее подтверждение, что мы оба относимся к нашим отношениям серьёзно и взвешенно.

ー Как вы с ней познакомились?

ー И тут футбол помог. Мы познакомились в мае 2022 года на фестивале «Фиеста» в подмосковном доме отдыха «Покровское». Это произошло во время игры «Что? Где? Когда?». Наша команда выиграла, а её — выступила чуть менее удачно. Саша — человек азартный и после игры подошла к нашему столу высказать недовольство по поводу того, что в их команду включили бывшего футболиста, который, к сожалению, не помог, а только помешал им.

В итоге мы проговорили с ней на разные темы весь вечер. У меня даже есть фотография, где мы просто сидим и разговариваем. После того дня стали больше общаться. Она оказалась очень интересным собеседником, опять же, мне очень импонировали и импонируют её лидерские качества. Вокруг неё всегда очень много людей, подруг и друзей.

ー Она знала о вашем славном бэкграунде?

ー В какой-то степени знала и понимала, что я известный футболист. Но это были лишь поверхностные знания, без какой-либо глубины. Просто футболист, и всё.

ー Свадьба пышная была?

ー Да, конечно. Мы хотели отпраздновать на природе, на свежем воздухе. Не могу сказать, что объездили всё Подмосковье в поисках подходящего места, но искали долго. И нашли идеальную площадку — прекрасный шатёр в окружении леса на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». На ней и остановились.

Для гостей мы организовали выездную регистрацию, а сами утром расписались на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Программа была очень насыщенная: различные интересные конкурсы, игры, песни и танцы. Даже было предложение руки и сердца у наших друзей! Но это другая история.

ー Много футболистов было?

ー К сожалению, моих друзей было очень мало. Не смогли приехать ни Егор Титов, ни Дмитрий Аленичев, ни Андрей Тихонов, ни ребята из пляжного футбола. Из футболистов были только Александр Панов и Дмитрий Хлестов. Приглашал Олега Ивановича, но он тоже не смог.

В футбольной жизни много событий и поездок. На следующее утро после свадьбы мне уже надо было ехать на мероприятие «Выходи во двор» под патронажем губернатора Московской области. Это серия матчей, в которых ветераны российского футбола проводят мастер-классы с детьми и играют со взрослыми местными жителями.

ー Не обиделись на отсутствовавших?

ー Нет, я всё понимаю. Супруга, конечно, переживала по этому поводу. Причём заблаговременно всех оповестили, но вот, к сожалению, многие не смогли. Пляжники, например, сказали: «У нас в эти даты тур, не получится».

Я-то понимаю, моя футбольная жизнь такая, что все бытовые вопросы решаются после футбола. Жена, конечно, немного расстроилась. Но всё равно свадьба прошла очень интересно и весело. Мы недавно смотрели фотографии, и Саша сказала: «Как здорово, когда все веселятся, посмотри!» Почти на всех фотографиях наши гости смеются. Возможно, сами ребята, которые не попали, будут жалеть, что не получилось.

Вообще, всё торжество организовала моя жена, она профессиональный ивент-менеджер и специалист по внутренним коммуникациям. Так что мне повезло: за программу и качество я не переживал, всё было в руках профессионала.

Александр Филимонов с женой Фото: Из личного архива Александра Филимонова

ー Сейчас ожидание ребёнка более волнительно, чем в молодости?

ー Я не испытываю особого волнения, скорее это осознанное погружение. У меня пока трое детей: старшему, сыну, будет 25 лет, а младшей дочери — уже 20. Во времена моей молодости я этого не осознавал: жизнь была наполнена футболом, все мысли были заняты игрой, которая отнимала много времени и сил. Ожидание появления и рождение детей прошли как-то мимо меня. А сейчас пришло большее понимание и осмысление.

О чём будет книга вратаря

ー Говорят, что в 50 лет жизнь только начинается. У вас же в буквальном смысле новая жизнь началась?

ー Я бы так не сказал. Жизнь идёт своим чередом, и в целом всё остается по-прежнему. Футбол никуда не делся, здесь нет каких-то переломных моментов. Единственное важное событие — в 50 лет я наконец решил написать книгу. Мысли об этом были давно, но я не мог найти человека, который смог бы правильно передать на бумаге мои размышления.

— Нашли?

— Да. В прошлом году меня поздравил с юбилеем мой хороший товарищ, журналист и писатель из Йошкар-Олы Андрей Колесников. Он нашёл такие интересные слова, что я сразу понял — этот человек сможет написать мою книгу. И, возможно, именно тогда пришло осознание.

ー Скандальные будут мемуары?

ー Надеюсь, что нет. Я хочу написать автобиографию и поделиться с читателями своими мыслями, чувствами и переживаниями. Конечно, каких-то острых тем избежать не удастся, возможно, кому-то что-то не понравится. Всем не угодишь. Но я постараюсь никого не задеть и тем более не обидеть.

ー Уже начали?

ー Само написание книги ещё не началось. Сейчас обсуждаем концепцию, общее видение и то, на что будет сделан основной упор. С учётом того, что Андрей живёт в Марий Эл, процесс будет небыстрым.

ー Чьи-то автобиографии читали? И если да, то чьи импонируют?

ー Из спортивной литературы, пожалуй, не так много. В детстве читал про Льва Ивановича Яшина и про Михаэля Шумахера. Прочитал книгу об Олеге Ивановиче Романцеве и совсем недавно книгу Андрея Колесникова. Она о жизни тренера по плаванию из Марий Эл — Татьяны Михайловны Косаревой, которая воспитала несколько поколений девушек-пловчих, чемпионок СССР ещё 1970-1980-х годов. Одна её воспитанница попала на Олимпиаду в Сеул, но, к сожалению, осталась без медалей.

Почему Филимонов не востребован в профессиональном футболе России

ー Как сейчас ваша академия, расширяется?

ー К сожалению, пока нет значительного расширения, так как всеми делами занимаюсь один. А может, это и к лучшему: в целом акцент делается не на количестве, а на качестве. Я могу передать свои знания и своё понимание вратарского искусства своим ученикам напрямую, без посредников в виде других тренеров. И мне это нравится: нет ощущения, что нужно что-то кардинально менять.

Конечно, хотелось бы расшириться, чтобы охватить больше людей. Но пока это не получается. Опять же, потому что нужно найти тренера, воспитать его, чтобы он был единомышленником, который так же видит футбол и вратарское дело. Чтобы ученики академии занимались по единой программе. Хочется избежать разногласий.

ー Кто-то из ваших ребят уже достиг команд мастеров?

ー Я не стремлюсь набрать как можно больше учеников и не пытаюсь удержать их любой ценой. Учитывая, что академии уже пять лет, она работает в формате дополнительного образования. В хоккее это называется «докаткой»: вратари приходят, получают определённые навыки и знания и затем двигаются дальше.

У меня есть ученик, который занимался в «Химках», сейчас тренируется в «Строгино» и даже вызывался в сборную России. Есть ребята, которые переехали в Сербию и Израиль и продолжили обучение там. Не хочу приписывать все заслуги себе, но и мой вклад тоже есть. Я всегда радуюсь успехам этих ребят.

Когда открывал академию, у меня была такая идея: чем больше у нас будет хороших вратарей в стране, тем лучше. Поэтому стараюсь вносить свой вклад и надеюсь, что кто-то из моих воспитанников дорастёт до сборной России.

Недавно приезжал в Долгопрудный на тренировку ФК «Космос», увидел на поле мальчика и думаю: лицо знакомое. А потом понимаю, что тренировал его лет пять назад. Бывает и так.

ー Вы же до сих пор активно играете по ветеранам. В регионах ощущаете всенародную любовь к «Спартаку»?

ー Да, это факт. Но больше такое увлечение распространено среди старшего поколения. У детей сейчас более популярен медиафутбол. Недавно мы были в Ульяновске с ветеранами сборной России, и в нашей команде был Дмитрий Кузнецов. Среди детей он оказался самым популярным, потому что тренирует команду 2DROTS.

У меня был случай лет пять назад, когда я играл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Приехал на игру в спартаковскую академию, иду в раздевалку. А там в этот момент было много народа: какой-то турнир проводился. Вижу, стоит группа детей, показывают в мою сторону: «Он, он!» Я думаю: сейчас попросят автографы. А они просто мимо меня пронеслись и подошли к какому-то молодому человеку. Оказалось, в тот момент там проходил турнир среди ребят, которые играют в FIFA. И я понял, что вот эти ребята сейчас популярны у детей и подростков. А мы для них никто. И только когда два года назад начал тренировать медийную команду «Рома», меня начали узнавать дети.

К сожалению, дети не помнят ветеранов, традиции и историю. Иногда я езжу в общественном транспорте и вижу, что человек в спартаковской форме или с татуировкой смотрит на меня и даже не узнает.

Александр Филимонов в матче ветеранов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ー Так сейчас все поголовно в телефонах сидят.

ー Я имею в виду, что человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака». Даже был случай, когда папа, болельщик «Спартака», попросил автограф и фото, а сын его спрашивает: «Пап, это кто?» Ты вроде бы болельщик, должен привить ребёнку любовь к традициям, но он не знает легенд команды, чемпионов, заслуженных людей своего любимого клуба.

Раз уж затронули эту тему, скажу больше: когда ещё был в Долгопрудном, нашу команду пополнил юный вратарь из ЦСКА. Парень прошёл в академии путь от первого класса до выпуска. У них есть даже церемония посвящения в юные армейцы. И как-то я у него спросил: «Слушай, а ты кого из вратарей ЦСКА знаешь?» Он назвал только Акинфеева и Перхуна, всё. Для меня это было неприятным открытием. В молодости я знал всех вратарей: кто в высшей лиге играл, кто в сборной СССР. Как можно не знать и не интересоваться этим? К сожалению, мы теряем это поколение.

— Переживаете, что когда-то популярность совсем пройдёт?

ー Я не переживаю из-за того, что меня перестанут узнавать. Это меня не волнует. Меня беспокоит проблема преемственности поколений. Вот это действительно вызывает переживания и беспокойство. К сожалению, уже сейчас дети не воспринимают тренеров так, как раньше. Когда мы начинали работу с Дмитрием Анатольевичем [Аленичевым] в тульском «Арсенале», футболисты внимали каждому его слову. А сейчас есть игроки, которым неинтересно то, что говорит тренер. К сожалению, даже в моей академии встречаются такие ребята.

Я сторонник такого педагогического подхода, при котором дети понимают, зачем они выполняют упражнения и когда эти навыки пригодятся им на футбольном поле. Хочу, чтобы они действовали осознанно. Не люблю давить своим авторитетом. Но иногда дети 10-12 лет начинают со мной спорить: «А зачем мне это? Это неудобно». Я им отвечаю: «Самое удобное — это лежать на диване и ничего не делать. Если ты хочешь стать вратарём, приходится терпеть некоторые неудобства». К сожалению, нынешнее поколение даже не понимает, кто и как их тренирует, какими знаниями и опытом обладает человек.

— Пиетета нет.

ー Пиетета нет абсолютно. Я же не авторитарный тренер. Стараюсь сделать так, чтобы мои подопечные были моими единомышленниками, осознанно воспринимали информацию и потом применяли её на футбольном поле. А они спорят, делают так, как их учили когда-то в другой школе. И только допустив ошибку и обдумав её, они понимают, что Александр Владимирович был прав. К сожалению, уважение пропало, и тренер сейчас — это просто человек, который что-то говорит. Пытаюсь с этим бороться и вижу, что у меня это получается, дети начинают относиться с уважением и перенимать опыт.

— Сегодня, кажется, только спартаковские ветераны востребованы среди болельщиков. Наверное, для вас не стоит вопрос о самом популярном клубе России?

ー Конечно, «Спартак» всегда был самым популярным клубом — это факт. Надеюсь, он и дальше будет таким. Людям нравилось, что «Спартак» не зависит от каких-либо структур — военных, милицейских или ведомственных. Ну и, конечно, болельщиков привлекал сам футбол. Команда всегда была на виду, в числе лидеров. Она была одним из флагманов футбола СССР и России. Болельщики приходят на стадион за положительными эмоциями. К сожалению, сейчас «Спартак» даёт их меньше. Всё это немного размывается. Теперь «Зенит» идёт победной поступью, которая привлекает детей и молодое поколение. Им нравится, что команда выигрывает — это эффект получения положительных эмоций. Если болеешь за «Зенит», значит, гарантированно всегда будешь в хорошем настроении. Конечно, иногда бывают неудачи, однако потом всё быстро налаживается. Понятно, что петербуржцы привлекают некоторое количество болельщиков. Но не знаю, насколько долго это продлится, потому что «Зенит» — это всё-таки команда одного города, а за «Спартак» традиционно болеет вся страна.

— Как вам удаётся в вашем возрасте сохранять такую замечательную форму? Генетика или диеты, тренировки?

— Я слежу за своим питанием и каждый день делаю зарядку. Сейчас немного не хватает времени, но когда я готовился к Кубку Легенд, то добавил ещё бег по лестнице — очень хорошее упражнение. Преодолеваю пять этажей вверх и спускаюсь обратно. Так, наверное, подходов по 10 делал.

— Даёт эффект?

— Да, это даёт аэробный эффект и развивает силовую выносливость. Бег на дорожке такого эффекта не даёт. Организм получает очень хорошую нагрузку, мышцы укрепляются. Я чувствовал себя великолепно и на этом Кубке Легенд, и на прошлом. Такую подготовку ни с чем не сравнить. По времени можно бегать столько же, как по дорожке, но эффект будет более серьёзным.

— Ваш коллега Овчинников, когда работал в ЦСКА, подсадил весь персонал на свою диету. Вы о ней слышали?

— Нет, не слышал. Но я не придерживаюсь диет и не слежу за рационом. Я ем всё: торты, мороженое, макароны, свинину, солёное, жирное. Всё дело в количестве.

— Не прилипают килограммы?

— Нет, я просто не буду есть много, чтобы не набирать вес. С возрастом у меня уже выработались свои методы. Если немного переел, потом просто слегка ограничиваю себя в еде, и всё. Ежедневное взвешивание помогает следить за весом и контролировать питание.

— А кто из друзей поражает своей физической формой?

— В целом все в хорошей форме. Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Евгений Алдонин — все отлично выглядят и постоянно двигаются. Многие ребята поддерживают форму и следят за собой. Раньше футболист заканчивал карьеру и набирал лишний вес. Сейчас таких случаев, наоборот, мало. Это скорее исключение, чем правило.

— Что у вас сейчас с «Народной командой»?

— Сейчас у нас проходит Кубок Надежды. Команда неудачно завершила сезон в Медийной футбольной лиге (МФЛ) и не смогла пробиться в Кубок Лиги.

— Вам близка вся эта медиафутбольная движуха?

— Конечно, хотелось бы работать в профессиональном футболе, но наши пути никак не пересекаются. Не знаю, почему так происходит.

А в мир медийного футбола я погружён давно и не вижу в нём ничего плохого. Он не мешает развитию профессионального футбола, хотя определённая конкуренция между ними существует. К сожалению, многие дети и подростки выбирают именно медийный футбол. Это говорит о том, что профессиональный футбол не может дать молодёжи то, чего она хочет. В результате зрители отвлекаются на другие проекты. Но это лишь отражение текущей ситуации в профессиональном футболе.

Как говорил Виктор Булатов: «Ищи причину в себе». Именно это следует сделать представителям профессионального футбола, чтобы остановить отток зрителей.

— Концепция «Народной команды» изначально предполагала участие в ней людей, так или иначе связанных со «Спартаком»?

— Я, честно говоря, не очень вникал в этот вопрос, но, скорее всего, концепция сохраняется. Когда меня приглашали год назад в команду, об этом говорили. Однако на данном этапе привлечение бывших игроков «Спартака» сведено практически к нулю. Если год назад у нас играли Прудников, Шишкин, то сейчас уже таких футболистов нет.

— Тем не менее относительно недавно играли Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Они до сих пор в заявке?

— В заявке, но я бы не назвал это игрой — скорее появление на поле. Для того чтобы играть, нужно тренироваться, участвовать в процессе.

— Им медиафутбол не особо интересен?

— Думаю, не очень. Просто одно из мероприятий, без погружения.

— Во время нашего прошлого разговора, три года назад, вы посетовали, что из «Спартака» за 20 лет не было ни одного звонка. С тех пор хоть раз позвонили?

— Звонила медиаслужба по поводу присутствия на каких-то мероприятиях, связанных с автограф- и фотосессией. По применению моих навыков и знаний в качестве тренера предложений не поступало.

— И профессиональные клубы вас по-прежнему игнорируют?

— Да, ко мне обращались, видимо, от безысходности из Второй лиги. Но это несерьёзно, учитывая финансовые составляющие, уровень и возможности для развития. Например, тульский «Арсенал» при нас начинал вообще с КФК. Однако я понимал, что, раз в клуб приходит Аленичев, мы будем развиваться и играть в хороший и качественный футбол. Так и произошло. А у команд из Второй лиги, которые ко мне обращались, нет ни целей, ни мотивации для роста.

— Вообще нет задач?

— Действительно, непонятно, зачем меня приглашали. Но мне это неинтересно, поэтому я отказался. А из ФНЛ и Премьер-Лиги — ни одного звонка или предложения.

Журналисты часто спрашивают: «Почему вас никуда не приглашают?» Но у меня нет ответа на этот вопрос. Я спрашивал друзей и знакомых, связанных с футбольными клубами, однако так и не получил никакого ответа.

— Но желание есть?

— Желание есть, конечно. Но смысл в моём желании, если оно не подтверждается возможностями?

— Горько, что такой колоссальный опыт не востребован в профессиональном футболе?

— Мне не горько. Просто, наверное, нашему футболу не нужны мои знания и опыт.

Александр Филимонов в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Главный тренер пляжной сборной Михаил Лихачёв, определяя лучшего вратаря России, поставил вас выше Акинфеева, но ниже Дасаева. Как бы выглядела ваша тройка российских вратарей?

— На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить (смеётся).

— Дмитрий Тяпушкин рассказывал, что в «золотом» «Спартаке» середины 1990-х даже тренера вратарей не было — Черенков на общественных началах разминал. При вас ситуация изменилась?

— В 1996-м разминал и готовил Самохин, а в 1997 году появился Юрий Иванович Дарвин — наш первый «настоящий» тренер вратарей. В «Факеле» и «Текстильщике» у меня тренером вратарей был бывший полевой игрок. В «Спартаке» у нас был Юрий Иванович, а в сборной — никого. Там мы сами тренировались и готовились.

— А как это выглядело? Сами определяли, что будете делать?

— Да, сами решали, какие упражнения сегодня делаем. Во вратарской команде мы находили общий язык и приходили к согласию.

— А по каким параметрам кипера выбирал главный тренер?

— Решение принималось исходя из игр, которые проводил вратарь перед вызовом в сборную и из того состояния, которое демонстрировалось на тренировках.

ー Как эволюционировало амплуа вратаря за 30 лет?

ー Сегодня вратарь — это практически полевой игрок и плеймейкер. Конечно, и 30 лет назад вратари должны были играть ногами, но от них не требовалось начинать атаку или взаимодействовать с другими игроками. Достаточно было далеко выбить мяч и не ошибиться при игре ногами. В первую очередь это была игра в воротах.

Со временем приоритеты изменились, и теперь игра вратаря ногами определяет начало атакующих действий команды. Такая эволюция вполне объективна, и мне она нравится, потому что я всегда любил и умел играть ногами и постоянно развивал этот навык. Мой личный опыт показывает, что можно научиться некоторым техническим элементам и в зрелом возрасте, и даже ближе к концу карьеры.

ー Приведёте пример?

ー Я поставил перед собой цель научиться хорошо играть левой ногой. И в 43 года уже уверенно мог сделать передачу на 40 метров. Когда у меня это получилось, понял, насколько ограниченным был в молодости. Диапазон действий сразу увеличился в три-четыре раза.

Не могу сказать, что опередил своё время, хотя, возможно, так и было. В «Спартаке» игра ногами была требованием: я мог выбежать за штрафную или через меня играли партнёры, когда возникали сложности. Даже находил какие-то тактические решения. Например, в Ташкенте я видел пустое пространство в центре и передачей на 20-30 метров отреза́л всю группу прессингующих. Благодаря этому команда легко выходила из-под давления. Так что это развитие вратарского мастерства не открыло для меня ничего нового, я это понимал. Сейчас учу своих подопечных играть обеими ногами.

ー Вам не кажется, что сейчас требование к вратарю играть ногами иногда доходит до абсурда?

ー У многих тренеров есть слово «правильно». И вратарь хочет сыграть правильно, пытается думать, как тренер. Я же в этом случае предпочитаю слово «целесообразно» и учу этому своих подопечных.

Любое действие вратаря должно быть подчинено какой-то цели. Начать атаку или защитить ворота, забрать мяч и сохранить его для команды — вариантов действий много. Если голкипер чувствует, что может совершить ошибку под давлением, то я не против того, чтобы он выбил мяч подальше и не допустил гола.

Иногда доходит до абсурда: некоторые тренеры говорят, что им неважно, как вратарь ловит мячи, главное — чтобы он хорошо играл ногами. В таком случае хочется спросить: зачем вам тренер вратарей и сам вратарь, если вам нужен просто ещё один игрок, как в мини-футболе? Ведь вам всё равно, поймает он мяч или нет. Зато будет шикарное владение мячом и игрок, который может отдать любую передачу. Если важно, чтобы вратарь играл «на ноль», то тогда концепция другая: нужно уделять внимание немного другим качествам.

— Акинфеев, кажется, по этому поводу совершенно не парится.

— У него цель — сохранить ворота в неприкосновенности. Он эту задачу выполняет. А учитывая его статус, никто не посмеет ему что-то сказать. У другого вратаря авторитета меньше, поэтому тренер может предъявить претензии. Авторитет в команде — это интересная и важная тема. Я обсуждаю её со своими старшими подопечными.

Есть требования у тренера, чтобы вратарь подсказывал игрокам во время игры. Однако я объясняю, что если вратарь будет постоянно давать общие указания, то станет похож на радио в Советском Союзе, которое играло фоном, и никто его не слушал. Подсказки должны быть конкретными: кто и что делает. Тогда игроки будут слушать вратаря, воспринимать его указания и выполнять требования. Так авторитет вратаря вырастет. Не нужно громко кричать на всё поле, достаточно одного слова. Посыл детских тренеров правильный, но важно понимать, когда и что говорить.

— Насчёт авторитета: Юран и Кирьяков за границей даже дрались на тренировках, чтобы поставить себя в коллективе. Вам приходилось таким образом добиваться уважения?

— Им приходилось драться, а вы можете представить, чтобы кто-то из легионеров в РПЛ использовал кулаки, чтобы добиться авторитета? У нас ситуация немного искажённая — легионеры привилегированные, а не наоборот.

Мне приходилось драться только в детском футболе. Но я вывел для себя формулу, что шаг за шагом каждое действие приводит к авторитету. Тебя уже нельзя не слушать и не выполнять подсказки. Уже после «Спартака» мне не надо было ничего доказывать. Может быть, на Кипре, но вроде и там с этим проблем не было. Авторитет уже был завоеван, а я стал известен в футбольном мире.

— В конце 1990-х у вас был очень брутальный и устрашающий имидж. В «Спартаке» кто-то осмеливался предъявить или напихать?

— Горлукович мог что-то сказать, Юран, Тихонов. Но всё заканчивалось на репликах в ответ. У меня до сих пор такой имидж. Даже жена говорит, что незнакомые люди меня боятся , относятся с опаской. Когда происходит общение, узнают получше, то понимают, что я нормальный человек — и пошутить, и улыбнуться могу. Поэтому такое бывало в «Спартаке», но очень редко.

Ещё когда я был в молодёжной сборной, мне кто-то из массажистов или администраторов сказал: «Вот ты пришёл в команду, сразу видно — мужик, а не мальчик и не юноша. Нам этого не хватало». Наверное, это с юношества пошло. Я с 16 лет был в командах мастеров с мужиками, приходилось себя ставить, чтобы меня слушали. Когда играл в «Дружбе» в чемпионате СССР, был самым младшим, но все слушали и выполняли подсказки. Никто со мной вальяжно себя не вёл.

— Вы всегда так коротко стриглись?

— Конечно, нет. В начале 1990-х я носил длинную причёску. Сейчас над этим смеются, но посмотрите на хоккеистов. Эта мода пошла от них в конце 1980-х — начале 1990-х. А короткие волосы — это очень практично. Помню, как приходилось ухаживать за длинными, а сейчас побрился, и всё.

— А с милицией никогда не возникало проблем из-за этого? Кожаная куртка, бритая голова…

— Нет, но кожаная куртка, барсетка — всё это было. Не помню, чтобы ко мне подходили. Единственный раз документы спросили, когда я только приехал в Москву. Я жил в заводской общаге на улице Трофимова вместе с Валерой Климовым. Поехали в «Макдоналдс». Видимо, милиционеры сразу смекнули, что человек приезжий. Не знаю как — по глазам или по поведению. Вот тогда в первый и последний раз подошли и проверили документы в Москве, но в то время у меня были длинные волосы.

Александр Филимонов в 1990-е Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что происходит с российским футболом в изоляции

— Вы практически не смотрите футбол. Почему?

— Наверное, я какая-то белая ворона. Сейчас все что-то смотрят, обсуждают. А у меня и времени нет, и неинтересно. Уровень футбола упал. Бывает, что случайно в компании посмотришь матч. В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней, и пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Честно, это настолько удручающее зрелище, настолько неинтересно…

Смотришь еврокубки — совершенно другой футбол. Мне дали задание посмотреть два матча Евро на групповом этапе. Так там всё отличается: скорости, владение мячом, культура паса, понимание футбола, интеллект. А недавно посмотрел «Динамо» — «Крылья Советов» — ёлки-палки, так всё медленно, бестолково. Поэтому и нет желания. Иногда думаю, что пропускаю что-то, потому что все обсуждают. Но я воспитан на другом футболе, не хочется на такое тратить время.

— Это произошло в последние два-три года?

— Да, где-то так, но процесс начался с переходом чемпионатов на систему «осень-весна». Думал, что какой-то всплеск произойдёт, вижу, что играет много воспитанников, но до европейского футбола очень сильно не дотягивают.

— А «Спартак» хоть изредка смотрите?

— Бывает, что приглашают на какие-то мероприятия, но тоже очень редко. Недавно посмотрел «Зенит» — «Спартак», но не весь матч.

— «Спартак» очень хвалили за эту игру.

— Хвалить хвалили, но будем сравнивать весной. Будет понятно, реальная это оценка или ожидание чуда.

— В 2021 году вы говорили, что в «Спартаке» нужно всё поменять, чтобы снова бороться за чемпионство. Сейчас это произошло?

— Меняют тренеров, но никаких изменений не вижу. Опять же, я не смотрю досконально, а то любой критик скажет: как он может оценивать, если не смотрит? Но какие-то матчи я вижу, и для меня картинка годичной давности ничем не отличается от нынешней. Меняется только косметика — поменяли краску, а стены как были в трещинах, так и остались. Не происходит таких изменений, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом», который уже шесть лет подряд выигрывает золотые медали.

— Не видите «Спартак» в числе претендентов на чемпионство?

— Нет. Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару». Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» — нет . Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот — тяжело, но вырвал ничью.

— Почему у «Зенита» есть этот дух победителя?

— Потому что у них есть деньги, футболисты соответствующего уровня. Это уже традиция, там так воспитано поколениями. Приходит футболист и понимает, что это команда-победитель. Так же было в «Спартаке»: у нас на физиологическом уровне не существовало слова «проиграть». Даже когда мы обсуждали матч, который сыграли вничью, воспринимали это как поражение. Для нас ничья — трагедия, а поражение — катастрофа. Сейчас такого даже близко нет: проиграли — и ладно. Мы после ничьей даже не могли себе позволить улыбку. Сейчас люди смеются, всё у них нормально.

Однажды мы очень плохо сыграли в Самаре, даже не пошли похлопать болельщикам. А лет 10 назад состоялась встреча с фанатами «Спартака», где они спустя годы спросили, почему мы не подошли к ним. Я им ответил: «Вы не поверите — стыдно было». Нам было стыдно, что они пришли нас поддержать, а мы, простите, какие-то «Крылья» не смогли победить. Мне было стыдно на улицу выйти после неудачных матчей, потому что болельщики увидят. А сейчас для футболистов это нормально: вот проиграли махачкалинскому «Динамо» — ну ничего страшного. Пошли попили, кальян покурили, в красивую машину сели, деньги на счёт упали — и всё у них хорошо. Поймите, это не старческое брюзжание. Раньше действительно было по-другому, поэтому и дух победителя присутствовал.

— Сейчас футболисты «Спартака» могут испытывать стыд после неудач?

— Нет, конечно. Они по-другому воспитаны. За что им может быть стыдно? Это же партнёр не так сыграл, сейчас этого тренера уберут, следующего поставят. А мы боялись глаза поднять на Олега Ивановича.

Возвращаясь к воспитанию футболистов, раньше главным в команде был тренер, а сейчас это первый человек, которого уволят. И для футболиста авторитет — агент. У меня был случай, когда игрок сказал, что я плохо тренировал, а не он сам виноват. В нашем футболе такая атмосфера, я не говорю про всех. Нужно воспитывать дух победителя, тогда «Спартак» всегда будет бороться за чемпионство.

— С какими чувствами следили за сагой с Соболевым?

— Слава богу, не следил. Я слышал разговоры между знакомыми, но не вникал.

— Можете представить, чтобы в вашем «Спартаке» футболист сказал, что его мысли связаны с «Зенитом»?

— Нет, конечно. Его бы уже не было в «Спартаке», даже если его мысли связаны с «Реалом» или «Барселоной». Если ты в «Спартаке», то всё должен отдавать команде. Отстранили и отстранили. Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всём уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист.

— Какую реакцию стоит ждать от болельщиков «Спартака», когда Соболев приедет в Тушино с «Зенитом»?

— Я не знаю, наверное, это лучше у них уточнить. Для меня ничего необычного тут нет. Сколько таких было и сколько ещё будет. Соболев не Месси, Зидан или Холанд. Много лет назад у кого-то из «Спартака» спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: «Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова». Вот уровень понимания, к чему надо стремиться.

— Футболисты измельчали?

— Да, футбол по большому счёту у нас деградирует . Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень ещё выше. А ещё раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос». К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет.

— Вы согласны, что поколение сборной в начале 2000-х было сильнейшим в истории?

— Может быть. Не хочется превращаться в кулика, который хвалит своё болото, якобы в наше время трава была зеленее, а небо — голубее. К сожалению, в 1990-х сборной не удалось реализовать свой потенциал: ни на чемпионате Европы, ни на «мире». Только сборная 2008 года продемонстрировала свой уровень. Можно по-разному оценивать, но всё это будет субъективным мнением. Для меня самое важное — место в таблице. А высшее достижение — у сборной 2008 года. Эти ребята молодцы, смогли реализовать весь свой потенциал. Наше поколение сделать этого не смогло в силу разных причин. Бронза на Евро и победы в еврокубках — время успеха для российского футбола.

— А какой у вас самый памятный матч в карьере?

— Такого нет. Для журналистов я говорю, что с Францией и «Аяксом». Но если нет хорошего финала, то ничего и не было. Вот с «Аяксом» мы провели два хороших матча, но потом проиграли, не стали победителями турнира. Закончили на негативной ноте. То же самое и после Франции. Одна игра ничего не значит. Вот раньше у всех был самый важный матч — со «Спартаком», все настраивались и могли победить, но потом несколько матчей проваливались.

Александр Филимонов на разминке Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— За последние 20-30 лет ритм жизни и восприятие новостей, даже самых ужасных, сильно изменились. Вам не кажется, что, случись тот матч с Украиной сегодня, через день-два про него бы забыли?

— Не думаю. Даже учитывая ритм жизни, всегда есть моменты, которые запоминаются. Например, та история с Дзюбой — её все помнят и знают. Информационный поток быстрый — это точно, но есть что-то яркое и значимое, что точно отложится в памяти.

— Как вам нынешняя вратарская бригада «Спартака»?

— Не особо интересуюсь, что там происходит. Вижу, что играет Максименко. Краем уха слышал, что у Селихова проблемы с руководством, но не вижу смысла погружаться в это. Своих дел хватает.

— По-вратарски понимаете приглашение 37-летнего Довбни?

— У каждого явления есть две стороны, можно любую ситуацию логически обосновать. Сейчас я от вас узнал, что в «Спартак» перешёл Довбня. Наверное, какая-то логика у тренерского штаба была. Я его не видел много времени, не знаю, на каком он сейчас уровне.

— Во вратарском амплуа сейчас появился ответственный за атмосферу? В «Крыльях» есть Фролов, Черчесов вызывал Габулова в сборную.

— Черчесова я могу понять, потому что Габулов провёл много времени в команде. Для Станислава Саламовича было важно иметь такого человека, через него он мог донести свои мысли. А что касается такой вратарской функции, то её может исполнять любой игрок. Не вижу тенденции, наверное, совпадение.

— Сафонова вы точно знаете. Какие у него перспективы в «ПСЖ»?

— Можно по-разному посмотреть на эту ситуацию. С одной стороны — зачем ты туда поехал, всё равно будешь сидеть. С другой — молодец, что перешёл, будешь расти, конкурировать с ведущим вратарём мира, набираться опыта, хотя играть будешь мало, возможна аренда. Не зная всей подоплеки, сложно комментировать.

— Но вы могли представить, что российским вратарём заинтересуется гранд мирового футбола?

— Учитывая уровень РПЛ, сложно было это представить. Но хорошо, что им заинтересовались. Чем больше российских футболистов в Европе, тем лучше. Дай бог, чтобы у него там получилось, чтобы с честью и достоинством представлял Россию в европейском чемпионате.

Из-за чего сорвался трансфер Александра из «Спартака» в Европу

— А у вас был вариант уехать в топ-лигу?

— Когда я уходил из «Спартака», можно было уехать в «Монако», но не сложилось. На тот матч, куда приезжали представители клуба, Олег Иванович меня не поставил. И в «Монако» решили, что не стоит меня брать.

— Олег Иванович знал о приезде французов?

— Думаю, нет.

— Как себя чувствовали в тот момент?

— Да никак. Нет — и нет. Во-первых, эта история случилась, когда я уже сказал Олегу Ивановичу, что хочу уехать в Европу. Он отнёсся к этому с пониманием, сказал, что препятствовать не будет. Но в 8-м туре мы проиграли в Раменском 0:3, и в раздевалке произошел конфликт между игроками. Он, видимо, решил меня посадить на замену, не знаю, из каких соображений, воспитательных или потому, что уже надо было наигрывать Левицкого. Конечно, было обидно, неприятно, хотелось играть, но получилось так. Я сам только потом узнал, что на матче были представители «Монако». Однако это его решение. Он тренер, посчитал, что так будет лучше для команды.

— А из-за чего случился конфликт?

— Ребята накинулись на Тчуйсе, якобы он где-то ошибся. Я им сказал: «Чего вы на него орёте, сами ошибаетесь». Вот Олег Иванович и принял такое решение.

— Он только вас посадил?

— Я уже не помню. Можно посмотреть в интернете, кто после Раменского не играл (помимо Филимонова, матч с «Факелом» пропустил дисквалифицированный Калиниченко, а Тчуйсе вообще не попал в заявку. — Прим. «Чемпионата»).

— Тогда трансферами в «Спартаке» занимался Есауленко?

— Это 2001 год, там уже и Шикунов был, и Червиченко. Не знаю, кто ими занимался. Может быть, и Есауленко.

— Просто удивительно, потому что «Спартак» в те годы при первой возможности продавал игроков в Европу.

— Ну не при первой. Титов и Цымбаларь так и не уехали. В 1990-х ребята уезжали либо зимой, либо летом, но не при первой возможности. Аленичев тоже отпрашивался у Олега Ивановича. До 1995 года игроки каждый год уезжали, а потом потихоньку это сошло на нет, потому что Романцев строил команду. В начале 1990-х, после развала СССР, советские футболисты были востребованы за границей, а потом спрос на них снизился. Поначалу наши футболисты уезжали почти за бесценок, а в середине 1990-х к российским бизнесменам пришло понимание, что их можно продавать за хорошие деньги. Но европейцам не хотелось так тратиться. Если вспомнить тот период, там из любых клубов уезжали — из «Торпедо», ЦСКА, «Спартака». В итоге эта волна превратилась в ручеёк, а сейчас — в каплю.

— Получается, что Романцева не предупредили о «Монако» или он затаил обиду на вас?

— Я не знаю, возможно, французы приезжали инкогнито.

— Огорчились, что не срослось?

— Конечно, это хороший клуб, чемпионат. Потом появилось киевское «Динамо», мысли уже были другие. Надо было двигаться дальше.

— Сейчас у вас с Олегом Ивановичем добрые отношения?

— А у нас они и не были плохими, ни на каком этапе не портились. Он всегда меня поддерживал, даже когда я уехал в «Динамо» Киев, вызывал меня в сборную. Однажды Романцев даже сказал, что зря Филимонов уехал — поторопился, потому что через две недели Левицкий сломался, и команда осталась без вратаря. В Лиге чемпионов играл Максим Кабанов. Обиды нет и никогда не было, сейчас тепло общаемся.

— Согласны, что поторопились?

— Честно говоря, я уже тогда понимал, что в «Спартаке» творится непонятно что. И футболисты непонятные приезжают, каких год-два назад не было бы в команде. Не буду называть фамилии, но это не уровень «Спартака». Я понимал, что что-то меняется. Это было одним из факторов, почему захотелось уехать. Не знал, что идёт не так, но было предчувствие. Может быть, если бы остался, было бы только хуже.

— Вы своей карьерой довольны?

— В целом да. Меня иногда спрашивают, что бы я поменял, но я бы оставил всё так. Можно было бы где-то соломку подстелить, скорректировать подготовку к матчам и турнирам. Прокручивая в голове карьеру, понимаю, что мне не за что себя корить. И в пляжный футбол переход способствовал развитию, и в любительский.

Относительно моих подопечных: в любительском футболе не воспринимают тех, кто играл в профессиональном: что ты рассказываешь, ты там играл, а мы — здесь. А я поиграл на всех уровнях — от ЛФЛ до сборной России и Лиги чемпионов. Практически нет стадий футбола, которые я бы на себе не прочувствовал. В 45 лет я стал чемпионом Москвы в КФК. У меня уникальная судьба — много где был и много что видел. Могу показать, рассказать и обосновать свои слова. Мне пытаются доказать, что в любительском футболе всё по-другому — ничего подобного. Независимо от лиги, требования к самому себе должны быть максимальные.

— У Овчинникова после карьеры как отрезало: больше он в ворота не встаёт. Вам до сих пор футбол в кайф?

— Конечно. Кстати, прокручивал у себя в голове, почему так. Например, Андрей Бухлицкий тоже в воротах больше не играет, Нигматуллин в основном бегает в поле. А я люблю это дело, играю и тренирую с удовольствием. У меня был очень тяжёлый первый месяц, когда только открыл академию, потому что было ощущение, что дети высасывают всю энергию. После тренировок приходил вообще без сил. Думал: неужели всё так плохо? А потом организм перестроился. Я реально получаю удовольствие от тренировочного процесса — бывает по шесть тренировок в день. Вчера было четыре: две с детьми 2013-2015 годов рождения, потом с 19-летним парнем, а вечером — «Народная команда». И везде в удовольствие. Не могу так, чтобы кинуть мяч, и пусть занимаются. Если вижу, что что-то не получается, остановлю тренировку, показываю, рассказываю, требую.

Бывает так, что ребёнок пришёл на тренировку на один раз. Казалось бы, можно с ним поковыряться и особо не заморачиваться. Но, видимо, тут вопрос воспитания — если ты чем-то занимаешься, то это должно быть максимально полезно и ответственно, чтобы самому себе не было стыдно. Важно, чтобы ребёнок, позанимавшись даже один раз, вынес какую-то капельку знаний. Такое ощущение помогает активно в это погружаться.

— Допускаете, что интерес к тренерству и футболу просто пропадёт?

— Думаю, нет. Я сравниваю себя с отцом: в этом году ему исполнилось 75 лет, он уже пенсионер. Живёт в Йошкар-Оле и всё равно переживает за местный футбол и подготовку молодых игроков. Иногда ходит на матчи, смотрит, как играют дети, может что-то посоветовать им. Видно, что у него есть желание сделать что-то для развития марийского футбола, хотя там это никому не нужно. Наверное, и у меня есть такой же энтузиазм. Может быть, это звучит слишком пафосно, но мне хочется, чтобы российский футбол достиг мирового уровня. Надеюсь, моё стремление не пропадёт из-за каких-либо обстоятельств.

— Душа болит за российский футбол?

— Болит, конечно. Если бы не болела, я бы помидоры выращивал, а не воспитывал юных вратарей. Ко мне приходит много ребят, которые, к сожалению, не дорастут до профессионального уровня, но хотя бы на уровне любительского футбола они будут обучены. Смогут мяч поймать, правильно упасть, прыгнуть. Может быть, они вырастут и станут офисными работниками, однако любовь к футболу и желание играть останутся на всю жизнь. Такое моё желание само по себе не потухнет 100%, но его могут потушить.

Слышал такую фразу, что человек заканчивает с футболом по двум причинам: не может или не хочет. Для себя я вывел ещё третью формулировку — вычеркнули. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда есть желание и возможность, но никому не нужен и никуда не зовут. Я и в Узбекистан уезжал, когда в России никому был не нужен, правда, в пляжный футбол немного по другой причине пошёл. Тогда я играл в КФК, но тоже никому нужен не был.

Сейчас у меня есть своё дело, которому посвящаю всю свою жизнь, и, слава богу, не завишу от решений каких-либо руководителей, будь то гендиректор или президент клуба. Сейчас у меня есть желание, возможность, здоровье, да и моё дело нуждается во мне.