Экс-тренер РПЛ возвращается в ЛЧ 19 лет спустя! Первая Лига чемпионов привела его в Россию

Лига чемпионов возвращается и дарит нам возможность встретить людей, оставивших когда-то свой след в РПЛ. Один из них — бывший главный тренер «Сатурна» Владимир Вайсс. Для 59-летнего словака это вторая ЛЧ за всю карьеру, а во многом благодаря первой он и оказался в России. Вы ещё помните, как Вайсс работал в нашем футболе? Если подзабыли, то мы расскажем об этом и о достижениях Владимира после отъезда из Раменского.

Экс-футболист сборной Словакии Вайсс начинал тренировать в 2000 году в клубе «Артмедиа Петржалка» из Братиславы, где и заканчивал как игрок. С этой командой Владимир проработал шесть сезонов. Молодой тренер выиграл первый в её истории чемпионский титул в сезоне-2004/2005. Благодаря историческому успеху «Артмедиа Петржалка», помимо золотых медалей, получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Там Вайссу и его парням удалось ещё одно маленькое чудо — пройти все три отборочных раунда и пробиться в групповой этап. Словаки выбили казахстанский «Кайрат», шотландский «Селтик» и сербский «Партизан». У двух матчей с «Селтиком» был просто фантастический сюжет. Сначала «Артмедиа Петржалка» вынесла казавшихся фаворитом пары шотландцев в Братиславе — 5:0! Очевидно, после такого перформанса словаки заранее посчитали себя победителями и расслабились. В Глазго их ждал холодный душ. «Селтик» забил четыре гола к 82-й минуте, так что в концовке команда Вайсса едва унесла ноги.

На групповом этапе «Артмедиа Петржалка» оказалась в достаточно сильном квартете с миланским «Интером», «Порту» и ещё одним представителем Шотландии «Рейнджерс». Словаки, понятное дело, начинали турнир в статусе записного аутсайдера. Однако отыграли ту Лигу чемпионов очень достойно. Потерпели только два поражения от намного более сильного «Интера» — 0:4 на выезде и 0:1 дома. У «Порту» забрали четыре очка (0:0 на своём поле и 3:2 в гостях), у «Рейнджерс» — два (2:2 дома и 0:0 на выезде). «Артмедиа Петржалка» финишировала третьей, ей всего очка не хватило для выхода в плей-офф. Команда продолжила сезон в Кубке УЕФА.

Выступлением чемпиона Словакии в ЛЧ впечатлились в России. Пока Вайсс готовил команду к плей-офф Кубка УЕФА в феврале 2006-го, ему поступило предложение от «Сатурна». Клуб из Раменского, занявший 11-е место в сезоне-2005, стремился подняться повыше в новом чемпионате и принял отставку тренера Владимира Шевчука. «Артмедиа Петржалка» и «Сатурн» проводили зимние сборы одновременно на Кипре, поэтому новый тренер, можно сказать, сам плыл в руки работодателям из РПЛ. Владимир подписал контракт на два года.

Владимир Вайсс в «Сатурне» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Генеральный директор «Сатурна» Михаил Воронцов рассуждал о задачах Вайсса в Раменском: «Мы пригласили тренера, который смог создать команду «Артмедиа» из обычных футболистов, не звёзд, научить людей играть в футбол… Вайсс — молодой тренер, который знает футбол, умеет в него играть. Мы понимаем, что команда за это межсезонье настолько изменилась, что требовать от нового тренера искромётной игры с фантастическим результатом было бы просто несправедливо. С другой стороны, нельзя говорить, что никаких задач не ставилось. Мы хотим, чтобы люди увидели прогресс, увидели тренерскую работу».

На самом деле в Раменском ждали, что Вайсс выведет «Сатурн» в еврокубки, как сделал это со словацкой командой. Пусть не сразу, но за те самые два года контракта. Клуб подписал целую группу сильных игроков, включая квартет словаков — защитников Яна Дюрицу и Петера Петраша, вингера Бранислава Обжеру (все трое пришли как раз из «Артмедии Петржалки») и мощного форварда Мартина Якубко из «Дуклы». Помимо этого, «Сатурн» заплатил € 4 млн за хорватского полузащитника Симона Вукчевича и € 1,5 млн – за Алексея Ерёменко-младшего.

Вся эта банда во главе с Вайссом действительно была способна побороться за что-то серьёзное. Словацкий тренер начал в «Сатурне» с семиматчевой беспроигрышной серии в чемпионате и Кубке России. И даже когда команда впервые уступила, это поражение со счётом 1:3 от «Динамо» не помешало «Сатурну» пройти москвичей по сумме двух встреч и получить путёвку в кубковый полуфинал. Вайсс приближался к своему первому трофею в России, но в мае «Сатурн» всё же проиграл «Спартаку» в битве за финал.

Впрочем, это было не самое страшное. Намного хуже, что у команды Вайсса развилась неожиданная, редкая болезнь — абсолютное миролюбие! Больше половины матчей чемпионата «Сатурн» завершил вничью: семь побед и семь поражений при 16 ничьих в 30 турах. Клуб из Раменского хорошо оборонялся, занял первое место в РПЛ по количеству пропущенных мячей — всего 24. Но и забил лишь 29 голов (13-е место в лиге). У Вайсса была рабочая команда, однако «космонавтам» не хватало полёта. Хотя в летнее окно на подмогу приехал очередной новичок из «Артмедии Петржалки» — форвард Бранислав Фодрек. В результате «Сатурн» опять финишировал 11-м.

Тем не менее Вайсса не отправили в отставку. Более того, словацкий тренер продлил контракт с «Сатурном» ещё на два года. Это означало, что терпеливое руководство клуба из Раменского по-прежнему верит во Владимира. Сам Вайсс, узнав получше психологию футболистов, с которыми работал в России, пообещал перед стартом сезона-2007: «В тренировочном процессе я практически ничего не менял, но полагаю, что в следующем сезоне именно менталитет игроков изменится в лучшую сторону. Как человек я уже вряд ли могу поменяться. Но в некоторых моментах гайки закрутить придётся».

Вайсс просил усилить группу атаки — «Сатурн» подписал двух статусных российских игроков. Полузащитника Андрея Каряку арендовали у «Бенфики», нападающего Дмитрия Кириченко купили у «Москвы» за € 1,5 млн. Но начался новый сезон, а старая проблема никуда не исчезла. В 10 турах на старте чемпионата команда из Раменского семь раз сыграла вничью. «Сатурн» застрял на 12-м месте. И хотя от топ-4 отделяли всего две победы, руководство клуба не выдержало — Вайсса уволили. Забавно, что, отправляя Владимира в отставку, губернатор Московской области Борис Громов поблагодарил тренера-легионера за вклад в развитие «Сатурна» и даже наградил его. Уже без словака под руководством Гаджи Гаджиева команда разогналась и финишировала пятой. Выходит, базу Вайсс заложил приличную, но не хватало деталей.

«Владимир — очень хороший тренер. Просто, мне кажется, он был слишком добрым и очень уж доверял всем вокруг. Позвольте ничего не добавлять», — говорил об отставке Вайсса из «Сатурна» Дюрица.

А сам Вайсс спустя время, рассуждая об увольнении из подмосковного клуба, признавался: «Люди, которые хотели, чтобы меня убрали из команды, добились своего. Моя отставка связана не только с результатами «Сатурна». Такова футбольная политика в России. Их было много. Я иностранец, и это многое определяло. Понимаю, что такова жизнь, а футбол — это бизнес. Между строчками в газетах я видел неприятные мнения людей обо мне. Но пусть они знают, что тем самым вредили не только мне, но и всему российскому футболу… Я думаю, что при таких условиях, которые созданы в «Сатурне», больше не буду работать. Хотя надеюсь, что ещё увижусь со своими болельщиками. Потому что хочу вернуться в Россию».

Однако в РПЛ Вайсс так и не возвратился, хотя действительно вёл переговоры с парой-тройкой клубов. Что-то не склеилось. Тем не менее Россия была не последней зарубежной страной, в которой поработал словацкий тренер.

Владимир ушёл из «Сатурна», но недолго сидел без дела — ему опять дала работу «Артмедиа Петржалка». В сезоне-2007/2008 Вайсс выиграл второй и до сих пор последний для клуба чемпионский титул. А сразу после этого, летом 2008-го, был назначен главным тренером сборной Словакии.

С национальной командой Вайсс тоже удивил. Под его руководством сборная Словакии в первый и пока единственный раз в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. На самом ЧМ-2010 ещё и из группы с Новой Зеландией, Парагваем и Италией выползла. Стартовала с ничьей с новозеландцами (1:1), затем проиграла Парагваю (0:2), но в 3-м туре поразила победой над Италией (3:2). Финишировала второй в квартете с четырьмя очками. В 1/8 финала команда Вайсса уступила Нидерландам со счётом 1:2. А вот в отборочном цикле Евро-2012 задачу не решила, поэтому тренера отправили в отставку.

Владимир Вайсс в сборной Словакии Фото: SNS Group via Getty Images

Сезон-2011/2012 Владимир отработал в «Словане» из Братиславы, после чего в течение трёх лет возглавлял «Кайрат». Выиграл два Кубка Казахстана, но до чемпионства чуть-чуть не дотянул. Затем с марта 2016-го до ноября 2020-го Вайсс тренировал сборную Грузии. Сотворить то, что позже удалось Вилли Саньолю, у словака не получилось. Видимо, ему недоставало своего Хвичи Кварацхелии в тот период. Хотя именно при Вайссе в национальной команде дебютировал будущий вингер «Наполи». Однако тогда он был ещё слишком молод, чтобы делать разницу.

Летом 2021 года Вайсс вернулся в Словакию и ещё раз принял «Слован». Слепил команду, которая доминирует в местной лиге, как «Зенит» в РПЛ. Последние четыре сезона клуб из Братиславы брал с Владимиром золотые медали. Правда, и до Вайсса «Слован» два сезона завоёвывал чемпионский титул, так что экс-тренер «Сатурна» просто продолжил начатое предшественником и поднял братиславцев до уровня Лиги чемпионов.

Первые три года у команды Вайсса никак не получалось преодолеть квалификацию ЛЧ. В 2021-м «Слован» вылетел от швейцарского «Янг Бойз» (0:0 дома и 2:3 в гостях). В 2022-м — от венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова (2:1 на выезде и 1:4 на своём поле). В 2023-м — от израильского «Маккаби» из Хайфы (1:2 дома и 1:3 в гостях). И только в 2024-м мечта Владимира о возвращении в Лигу чемпионов сбылась. «Слован» одного за другим прошёл македонскую «Стругу», словенский «Целе», кипрский АПОЭЛ и датский «Мидтьюлланн». В последнем отборочном раунде сыграл вничью в Дании (0:0), а в Братиславе одержал победу — 3:2. Причём к 82-й минуте «Слован» уступал со счётом 1:2. Хозяева забили в концовке два гола, в первом из которых поучаствовал 33-летний экс-вингер «Зенита» Роберт Мак.

За команду экс-тренера «Сатурна», помимо Мака, играют его сын Владимир Вайсс-младший и ещё несколько достаточно известных футболистов, включая участников Евро-2024 — Гурам Кашия, Юрай Куцка, Давид Стрелец. В межсезонье вернулся из «Сочи» защитник Юрий Медведев. Но, конечно, «Слован» Вайсса — прежде всего команда-звезда, а не команда звёзд, иначе братиславцы со своим составом не долетели бы до Лиги чемпионов.

На общем этапе ЛЧ «Слован» сыграет дома с «Манчестер Сити», загребским «Динамо», «Миланом» и «Штутгартом», а на выезде — с «Селтиком», «Жироной», «Атлетико» и «Баварией». С соперниками словакам совсем не повезло. Тут бы и сам Владимир был рад «вирусу ничьих». Интересный факт: Лигу чемпионов команда Вайсса начинает битвой с «Селтиком». Будет такой же сумасшедший матч, как 19 лет назад?