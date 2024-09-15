В Первой лиге опять забили с центра поля! Уже третий раз за сезон! Видео

Первая лига поражает колоритом. С начала сезона забит уже третий гол с центра поля. Теперь отличился Георгий Гонгадзе на последних минутах встречи «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимика».

Наверное, Гонгадзе можно и было не забивать, ведь хабаровчане и так вели в счёте, а матч двигался к логическому завершению и финальному свистку. Но 28-летний форвард заметил, что Никита Янович далеко вышел из ворот. А потому Георгий шандарахнул от души и сказочно попал.

Интересно, что это не первый гол с центра поля в Первой лиге. И даже не второй. Например, неделю назад шедевр исполнил Тимур Жамалетдинов.

Вот как это было:

А до того, ещё в июле, Мераб Уридия из «Черноморца» положил с середины поля в ворота «Урала».

У кого-то ещё есть сомнения, почему это «Лучшая лига мира»?