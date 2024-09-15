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Гол Георгия Гонгадзе с середины поля в Первой лиге, СКА-Хабаровск — Нефтехимик, 15 сентября 2024, видео

В Первой лиге опять забили с центра поля! Уже третий раз за сезон! Видео
Константин Кринский
В Первой лиге опять забили с центра поля
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Георгий Гонгадзе положил невероятную красоту!

Первая лига поражает колоритом. С начала сезона забит уже третий гол с центра поля. Теперь отличился Георгий Гонгадзе на последних минутах встречи «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимика».

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Симонян – 28'     2:0 Гонгадзе – 90+2'    

Наверное, Гонгадзе можно и было не забивать, ведь хабаровчане и так вели в счёте, а матч двигался к логическому завершению и финальному свистку. Но 28-летний форвард заметил, что Никита Янович далеко вышел из ворот. А потому Георгий шандарахнул от души и сказочно попал.

Интересно, что это не первый гол с центра поля в Первой лиге. И даже не второй. Например, неделю назад шедевр исполнил Тимур Жамалетдинов.

Вот как это было:

А до того, ещё в июле, Мераб Уридия из «Черноморца» положил с середины поля в ворота «Урала».

У кого-то ещё есть сомнения, почему это «Лучшая лига мира»?

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