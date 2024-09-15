«Арсенал» выстрадал победу в дерби. Исход матча решил хитрый толчок в спину

Перед дерби «Арсенал» столкнулся с серьёзными проблемами в полузащите. Деклан Райс получил красную карточку в прошлом туре, а вместе с ней ещё и дисквалификацию. Мартин Эдегор подвернул ногу в матче за сборную Норвегии. В результате команды подошли к встрече с практически равными шансами на победу, если ориентироваться на коэффициенты букмекеров.

Если место Райса ожидаемо занял Жоржиньо, который вышел с капитанской повязкой, то на позицию Эдегора мог опуститься Кай Хаверц, в прошлом сезоне уже игравший в полузащите. Однако получилось так, что, по сути, там не оказалось никого. «Арсенал» садился в схему 4-4-2, где Хаверц и Леандро Троссард оставались впереди.

«Арсенал» садился в схему 4-4-2, где Кай Хаверц и Леандро Троссард оставались впереди Фото: Кадр трансляции

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне АПЛ уступил по среднему владению только «Сити», а в этом сезоне команда Ангелоса Постекоглу вообще лидирует по данному показателю – 68,3%. Неудивительно, что на своём поле и обескровленный «Арсенал» заперли на его трети поля. Хотя гости, возможно, как раз сами на это рассчитывали, чтобы играть на контратаках.

Пожалуй, лучший момент первого тайма остался как раз за «Арсеналом». Троссард быстро разобрался с мячом и бросил в прорыв реактивного Габриэла Мартинелли. У него было предостаточно пространства, но бразилец в свойственной себе манере не стал делиться мячом и бесхитростно пробил практически в руки вратарю.

Габриэл Мартинелли пробил в руки вратарю Фото: Кадр трансляции

Чем запомнится этот матч, так это жёлтыми карточками. За день до этого дерби был установлен рекорд АПЛ по количеству предупреждений футболистам за одну игру – 14 жёлтых игрокам «Челси» и «Борнмута». Так вот «Тоттенхэм» и «Арсенал» получили семь предупреждений уже в первом тайме. Повлияла в том числе потасовка, которая началась с выяснения отношений между Юрриеном Тимбером и Гульельмо Викарио. Однако во втором тайме предупреждение получил только Жоржиньо – нового рекорда не получилось.

«Тоттенхэм» целый час смотрелся не только инициативнее, но и стабильнее создавал опасные моменты. Однако забил всё-таки «Арсенал», которому помог угловой. После навеса Букайо Саки из убойной позиции головой пробил Габриэл Магальянс. Предварительно он чуть-чуть подтолкнул Кристиана Ромеро в спину, но не настолько грубо, чтобы судья зафиксировал фол. У вратаря не было шансов справиться с таким ударом. Для защитника это уже 15-й гол в чемпионате Англии. Габриэл отпраздновал так, словно забил в финале Лиги чемпионов.

Гол Габриэла Магальянса Фото: Кадр трансляции

«Тоттенхэм» и после пропущенного гола продолжил владеть инициативой, но «Арсенал» оборонялся достаточно уверенно, если не брать срезку Томаса Парти в своей штрафной. Был ещё дальний удар Вильсона Одобера в компенсированное время, но в результате мяч прилетел в Тимо Вернера, который находился в офсайде. Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на второе место. «Тоттенхэм» с четырьмя очками после четырёх туров остался на 13-й строчке.