Дзюба благородно отдал гол в дебюте за «Акрон». А топ-матч выдал другой экс-спартаковец

Матч «Акрона» и «Химок» преподносили как дуэль Артёма Дзюбы и Георгия Джикии. Первый вышел на 65-й минуте, второй вообще не попал в заявку. Но всё равно получилось интересно.

Химчане серьёзно давили: и мячом больше владели, и прессинговали активно. Была лишь одна проблема — Александр Васютин. Зенитовский воспитанник снова включил режим терминатора, непостижимым образом отразив выстрелы Лукаса Веры и Диего Луны практически в упор.

Под конец тайма появилась и вторая — бешеная реализация «Акрона». Подумаешь, хуже играли, главное — пользоваться шансами. Сперва Солтмурад Бакаев забежал в штрафную и как следует отвозил Эдгардо Фаринью, мощно вколотив в ближний угол. Ушёл вправо, ушёл влево — и привет, вынимайте. Братскую дуэль Солтмурад выиграл за явным преимуществом.

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А затем тольяттинцы реализовали ещё одну контратаку. Пас Бакаева — точное замыкание Стефана Лончара в дальний угол. Парни обменялись ассистами — шикарная любезность.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тольяттинцы изумительно пользовались пространством, которое им любезно предоставили «Химки». Было безумно интересно, как в такую игру впишется совсем не скоростной Дзюба. Нужен ли он вообще?

Артём показал — да, нужен: должен был забить сам, однако не пожадничал и отдал передачу Владимиру Хубулову. Вообще не жадина! Тому оставалось только замкнуть.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» и во втором тайме активничали. «Акрону» было всё равно. Васютин так и не пропустил, хотя Александр Руденко и Антон Заболотный старались. А атака оказалась слишком результативной. Есть первая победа в РПЛ за шесть игр, причём разгромная. Спасибо в том числе Дзюбе.