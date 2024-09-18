Как россияне дебютировали в ЛЧ за иностранные клубы. Несколько ярких примеров для Сафонова

Сегодня, 18 сентября, «ПСЖ» проведёт первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов, а его соперником будет дерзкая «Жирона». Российский вратарь Матвей Сафонов может дебютировать за парижан в этом матче. Дело в том, что Джанлуиджи Доннарумма восстанавливается после травмы. В связи с этим вспоминаем, как российские легионеры дебютировали за иностранные клубы в ЛЧ (в списке только дебюты в XXI веке). Мы учитывали только встречи на основном этапе (квалификация не принималась в расчёт).

Дмитрий Аленичев, «Порту»

Дмитрий Аленичев (слева) Фото: Getty Images

Полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов в далёком 1994 году, но тогда Аленичев играл за «Спартак». Через семь лет он впервые сыграл в турнире в составе зарубежного клуба. Хотя дебют вышел чисто символическим — россиянина выпустили на одну минуту в матче с «Русенборгом» (2:1). В сезоне-2001/2002 Дмитрий отыграл суммарно всего 87 минут, а следующая кампания получилась гораздо более успешной. Девять матчей (579 минут), три гола, две голевые передачи, 1+1 по системе «гол+пас» в финале и итоговая победа в турнире.

Денис Черышев, «Реал»

Денис Черышев Фото: Getty Images

Денис играл в Лиге чемпионов только за испанские клубы — «Реал» и «Валенсию». Сентябрь 2015-го — дата дебюта россиянина за мадридскую команду в самом престижном турнире Европы. Тогда «Реал» обыграл в Швеции «Мальмё» (2:0), а Дениса выпустили на семь минут. Кейлор Навас, Рафаэль Варан, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Карим Бензема — Денис выступал тогда в такой солидной компании. Для Черышева самым успешным стал сезон-2019/2020, когда он забил два мяча в шести матчах ЛЧ за «Валенсию». Один из них — в 1/8 финала.

Александр Филимонов, «Динамо» Киев

Александр Филимонов Фото: EMPICS via Getty Images

Российский вратарь провёл 24 матча в Лиге чемпионов в составе «Спартака». Но есть у него и три игры за киевское «Динамо». Осенью 2001 года Филимонову доверили место в воротах в первом круге первого группового этапа (тогда их было два). Получилось неудачно — шесть пропущенных мячей в трёх матчах. Первую игру Филимонов провёл в Киеве, где дортмундская «Боруссия» организовала камбэк. Немецкий клуб «горел» 0:2, но ушёл от поражения — 2:2. Один из голов оформил будущий нападающий «Крыльев Советов» Ян Коллер, а Томаш Росицки принял участие во второй голевой комбинации (у него результативный пас).

Александр Мостовой, «Сельта»

Александр Мостовой Фото: Getty Images

Сезон-2003/2004 — единственный, когда Царь выступал в Лиге чемпионов за иностранный клуб. Россиянин не попал в заявку на первый матч группового этап с «Брюгге» (1:1). Зато провёл все 90 минут через две недели, когда его «Сельта» поделила очки с «Миланом» (0:0). После этого Мостовой выходил на поле ещё в пяти матчах. В каждом из них — с капитанской повязкой. Единственный гол в той кампании Александр оформил в домашнем матче с «Брюгге» (1:1). Он забил на 75-й минуте, однако бельгийский клуб отыгрался в добавленное время.

Валерий Карпин, «Реал Сосьедад»

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Нынешний главный тренер сборной России дебютировал в ЛЧ за иностранный клуб в том же сезоне, что и Мостовой. Только тогда Карпин бегал за «Реал Сосьедад». Первый матч россиянина получился успешным для команды — клуб из Сан-Себастьяна одолел дома «Олимпиакос» (1:0). В том сезоне Карпин отыграл за «Реал Сосьедад» восемь матчей (два — в плей-офф). Самым успешным для него был матч в Стамбуле. Тогда «Реал Сосьедад» обыграл «Галатасарай» (2:1), а Карпин отдал результативный пас. Его передача на Хаби Алонсо привела к победному голу клуба из Сан-Себастьяна.

Дмитрий Сычёв, «Марсель»

Дмитрий Сычёв Фото: Corbis/VCG via Getty Images

У Дмитрия всего четыре матча в Лиге чемпионов. Все — в составе «Марселя» в сезоне-2003/2004. Сначала россиянин съездил в Мадрид, но за матчем с «Реалом» (2:4) наблюдал со скамейки. Через пару недель Дмитрия выпустили на 13 минут в игре с «Партизаном» (3:0), и он отдал голевую передачу. В той встрече феерил Дидье Дрогба, оформивший хет-трик. После этого Сычев выходил в трёх матчах, но результативных действий у него больше не было. А всего в той Лиге чемпионов он отыграл суммарно 65 минут.

Алексей Смертин, «Челси»

Алексей Смертин Фото: Francis Glibbery/Chelsea FC via Getty Images

Полузащитник отбегал в Лиге чемпионов всего пять матчей (провёл на поле суммарно 332 минуты). Дело было в сезоне-2004/2005, когда Смертин играл за «Челси». Дебют получился космическим — Алексей забил уже на седьмой минуте матча с «Порту» (3:1). Помимо него, за «Челси» тогда отличились Дрогба и Джон Терри. Через месяц лондонский клуб обыграл дома ЦСКА (2:0), а Смертин на этот раз отдал голевую передачу. В плей-офф всё было гораздо менее интересно — Алексею доверили всего одну минут в игре с «Барселоной» (1:2). После этого он плотно сидел в запасе.

Александр Кержаков, «Севилья»

Александр Кержаков Фото: Getty Images

Нападающий дебютировал в ЛЧ в составе «Севильи». 19 сентября 2007 года Кержакова выпустили на поле сразу после перерыва в гостевом матче с «Арсеналом». Получилось неудачно — испанский клуб проиграл со счётом 0:3. Потом Александр вышел на 15 минут в ответной игре с «Арсеналом», и тогда «Севилья» победила 3:1. Больше в том розыгрыше Лиги чемпионов россиянин не выступал. После этого он участвовал в турнире только в составе «Зенита».

Дмитрий Булыкин, «Аякс»

Дмитрий Булыкин Фото: VI Images via Getty Images

Три матча, 45 минут, голевая передача — такие показатели нападающего в сезоне-2011/2012. Тогда Булыкин выступал за «Аякс». Он дебютировал в домашнем матче с «Лионом». Дмитрия выпустили на девять минут, а игра завершилась без голов. Круче всего у Булыкина получилось в Загребе. Ему дали 20 минут в игре с местным «Динамо» (2:0), и россиянин отметился голевой передачей на Кристиана Эриксена. В том розыгрыше «Аякс» побеждал только в матчах с хорватским клубом.

Андрей Каряка, «Бенфика»

Андрей Каряка (справа) Фото: Denis Doyle/Getty Images

Андрей дебютировал в Лиге чемпионов осенью 2005 года. Тогда Каряка (играл за «Бенфику») вышел на поле в середине второго тайма в матче с «Вильярреалом» при счёте 0:0. После появления россиянина команды обменялись голами. У «Бенфики», кстати, забил будущий футболист «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш. Больше в том сезоне Каряка не играл. Зато через год забил свой единственный мяч в Лиге чемпионов. Тогда «Бенфика» разгромила дома «Селтик» (3:0), а Андрей установил окончательный результат. Вышел на поле 67-й минуте, забил на 76-й. Каряка отыграл три матча за «Бенфику» в ЛЧ, но провёл суммарно на поле всего 67 минут.

Марат Измайлов, «Спортинг»

Марат Измайлов (слева) Фото: Alex Livesey/Getty Images

Марат отыграл 30 матчей в Лиге чемпионов (14 из них — в составе зарубежных клубов). Измайлов дебютировал в турнире за иностранный клуб осенью 2007 года. Тогда его «Спортинг» проиграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» (0:1), а автором единственного гола стал Криштиану Роналду. Измайлов вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут. В том розыгрыше россиянин отыграл шесть матчей и отдал две результативные передачи. В следующем сезон Марат снова оформил два голевых паса по итогам шести встреч.

Павел Погребняк, «Штутгарт»

Павел Погребняк (в центре) Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

В сезоне-2009/2010 Павел ярко играл за «Штутгарт» в Лиге чемпионов. Он принял участие во всех восьми матчах и набил неплохую статистику — два гола и две результативные передачи. Дебютный матч за немецкий клуб в ЛЧ сложился для Погребняка успешно. Он провёл целиком игру с «Рейнджерс» (1:1) и открыл счёт в первом тайме. Ещё один мяч Павел забил в матче с румынской «Унирей» (3:1). В плей-офф нападающий дважды сыграл с «Барселоной» (1:1, 0:4), но обошёлся без результативных действий.

Юрий Жирков, «Челси»

Юрий Жирков Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Юрий забил всего два мяча в Лиге чемпионов, но оба запомнились надолго. Сначала Жирков в одиночку разорвал оборону «Гамбурга», когда играл за ЦСКА. Правда, армейцы тогда уступили — 2:3. Через четыре года Жирков отличился в составе «Челси» — тогда английский клуб обыграл «Спартак» (2:0). Но это был не первый матч Юрия в составе английской команды в ЛЧ. В октябре 2009-го Жирков отыграл 17 минут с «Атлетико», а «Челси» разгромил соперника (4:0). В том сезоне Юрий провёл четыре матча и отдал одну результативную передачу.

Роман Павлюченко, «Тоттенхэм»

Роман Павлюченко Фото: Ian Walton/Getty Images

В 2006 году нападающий дебютировал в Лиге чемпионов за «Спартак». Шесть матчей, два гола — статистика Романа по итогам шесть матчей. Через четыре года Павлюченко провёл первую игру в ЛЧ за иностранный клуб. И надо сказать, что дебют получился шикарным. Романа выпустили в основе на игру с «Твенте» (4:1), и россиянин отгрузил сопернику двушку. Во втором случае голевую передачу форварду отдал Гарет Бейл. Через месяц эта связка сработала в домашней игре с «Интером» (3:1). Валлиец отдал, россиянин забил. В том розыгрыше ЛЧ Павлюченко провёл шесть матчей и забил три мяча. В плей-офф отыграл семь минут с «Миланом» и 90 — с «Реалом».

Андрей Аршавин, «Арсенал»

Андрей Аршавин Фото: MIKE HEWITT/GETTY IMAGES

Аршавин забил четыре мяча в Лиге чемпионов. Все — в составе «Арсенала». Дебютный матч россиянина в английском клубе состоялся осенью 2009 года — тогда команда переиграла «Олимпиакос» (2:0). Андрей вышел в основе, отыграл весь матч и забил в концовке с передачи Сеска Фабрегаса. В том сезоне Аршавин больше не забивал в ЛЧ, но зато отдал сразу пять голевых передач (три — в матче с АЗ). Через год россиянин забил три мяча. На групповой стадии он огорчил «Брагу» и «Партизан», а в плей-офф — «Барселону».

Александр Головин, «Монако»

Александр Головин (справа) Фото: MAJA HITIJ/GETTY IMAGES

В сезоне-2018/2019 россиянин отыграл три матча за «Монако» в Лиге чемпионов. В этих встречах французский клуб потерпел два поражения и забил всего один мяч. Дебютная игра Головина за «Монако» пришлась на матч с дортмундской «Боруссией», где его команда «сгорела» — 0:3. Россиянин вышел в стартовом составе и отбегал 77 минут. Через три недели «Монако» поделил очки с «Брюгге» (1:1), а Александр отдал голевую передачу. Головин не играл в Лиге чемпионов с 2018 года.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Алексей Миранчук Фото: GASTON SZERMAN/GETTY IMAGES

Алексей ярко дебютировал за «Аталанту» в Лиге чемпионов. Осенью 2020 года россиянина выпустили всего на 10 минут в матче с «Мидтьюлланном» (4:0), но Миранчуку хватило этого времени, чтобы оформить гол красивым ударом. В том розыгрыше россиянина выпустили в трёх матчах, но он провёл на поле суммарно только 21 минуту. Через год ситуация осталась на том же уровне — два матча, 33 минуты.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Лиссабон — город, в котором состоялся дебютный матч россиянина в Лиге чемпионов. Год назад Арсен вышел на 14 минут в игре с «Бенфикой» (1:0). Испанская команда удержала победный счёт, а Захарян завершил встречу без результативных действий. В итоге Арсен отыграет пять матчей в Лиге чемпионов, но проведёт на поле в общей сложности всего 217 минут. Сейчас Захарян продолжает восстановление после травмы.