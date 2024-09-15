Берегись, Головин! «Барселона» стёрла «Жирону» в дерби и готова к «Монако»

В каталонском дерби дополнительной мотивацией для «Барселоны» были воспоминания о двух поражениях от «Жироны» в прошлом сезоне со счётом 2:4. И команда Ханс-Дитера Флика начала выездной матч с мощнейшего прессинга и контрпрессинга. Лидер Примеры давил и легко возвращал себе мяч, который контролировал 73% времени. Доходило до того, что защитник хозяев Блинд вынужден был идти в обыгрыш в собственной вратарской (!), только чтобы не отдавать просто так мяч, а нормально выйти из обороны. В первом тайме «Жирона» допустила 11 потерь на своей половине поля – это очень много.

Гол «Барселоны» назревал, хотя настоящих голевых моментов команде Флика не хватало. До поры до времени было всё, кроме хорошей последней передачи или точного удара. Шанс забить быстрый мяч был у Ямаля, но на самом деле Ламин зря вмешался в этот эпизод, пожадничал. Если бы вингер не помешал ударить Педри, который и создал момент, выиграв подбор, скорее всего, быть бы голу. На исходе получаса «Барса» всё-таки повела. Вот тут Ямаль сыграл как мастер топ-уровня. «Жирона» разыграла от ворот, Давид Лопес сам потащил мяч из своей штрафной, но Ламин ловко обокрал центрбека и реализовал выход один на один – пробил над плечом вратаря.

К тому времени по статистике касаний мяча в чужой штрафной «Барселона» превосходила «Жирону» в 16 раз – 16:1! Хозяева, у которых в роли «десятки» действовал вингер Цыганков, играли простовато. В основном за счёт длинных забросов, передач с флангов. К этому «Барса» была готова. Незадолго до перерыва Ямаль оформил дубль после стандарта. Ламин забрал подбор и ударил низом, на технику из полукруга. Ещё один прекрасный эпизод в исполнении каталонского уникума.

Всё, что смогла «Жирона», – выдать неплохой отрезок в самом конце первого тайма. Команда Мичела даже заработала пенальти, однако после изучения повтора судья Муньис Руис отменил его. Хорошо, что правила корректируются и в подобных ситуациях уже не ставят 11-метровые. Мартинес находился спиной к мячу, который, отскочив от груди своего же партнёра Бальде, попал ему в руку. Если фол называется «игра рукой», то нужно наказывать именно за умышленную игру, а не за такие отскоки. Хотя стадион в Жироне, конечно, стоял на ушах, рефери освистали.

Если хозяева были воодушевлены относительно успешными последними минутами перед перерывом и верили, что перевернут игру, то все их надежды в начале второго тайма разбил Ольмо. Новичок «Барсы», чьё участие в матче находилось под вопросом из-за полученного в сборной Испании повреждения, забил в третьем туре Примеры подряд. Тот же Давид Лопес прозевал рывок Дани за спину под великолепную передачу Кунде из глубины. Возле вратарской Ольмо решил пробить в дальний верхний угол и исполнил свой удар на 10 из 10. Мяч опять просвистел над плечом Гассаниги.

Уничтожив интригу и взяв реванш, «Барса» играла уже в своё удовольствие. Команда Флика раз за разом ловила на контрвыпадах раскрывшуюся «Жирону». Если Левандовски загубил выход один на один, то Педри, выскочив на вратаря, хладнокровно реализовал момент. Очень красивая, фирменная «барселонская» комбинация по центру получилась у лидера Примеры при четвёртом голе. Это была настоящая «Барса». Причём уже без Ольмо – немецкий тренер пораньше отправил его на скамейку.

«Жирона» не была бы собой, если бы не забила хотя бы один мяч. Отличился ветеран Кристиан Стуани за 10 минут до финального свистка – просто замкнул передачу с фланга на пустые ворота. Но на этом хайлайты не закончились – Ферран Торрес жутко наступил на ногу Ясеру Асприлье, за что абсолютно по делу получил красную карточку. Теперь форвард пропустит выездную игру с «Вильярреалом».

У «Барселоны» пять побед в пяти турах Примеры. Единоличное лидерство с отрывом в четыре очка от «Реала». Через четыре дня команда Флика стартует в Лиге чемпионов выездной игрой с «Монако» Александра Головина. Стоит ли россиянину переживать? Ну волноваться точно стоит.